Полезные идеи и советы на все случаи жизни

549
12
В современном мире сложно уже придумать что-то новое, ведь практически всё уже придумано. Однако находятся люди, которые додумываются до таких гениальных вещей, которые обычному человеку и в голову бы не пришли.
Если вы проживаете на съемной жилплощади, периодически фотографируйте её, чтобы в случае чего при выезде предъявить снимки хозяину квартиры.
Если вы хотите, чтобы написанное ручкой не смогли прочитать, просто напишите сверху другой текст, а не заштриховывайте, как показано в верхней части рисунка.
×
×
Положите в чашку сначала сахар, а потом уже налейте чай. Это позволит вам увидеть, какое количество сахара вы потребляете каждый день, выпивая чашку за чашкой.
Если вы решите съездить отдохнуть куда-нибудь на пару дней, берите выходной не на пятницу, а на понедельник. Так как билеты суббота - понедельник всегда дешевле билетов пятница - воскресенье.
Если у вас совсем недавно завершились провалом продолжительные отношения, и на душе тяжело, смените парфюм. Новая жизнь - новые запахи. Поверьте, это помогает.
Если вам нужно поговорить с человеком, который вам неприятен, пригласите его на прогулку. В процессе ходьбы вы будете редко встречаться взглядом, что значительно облегчит такого рода беседу.
Если вы хотите подружиться с незнакомой собакой, погладьте её. Но не по верхней части головы, а по нижней.
Перед тем как оставлять машину на автомойке, сфотографируйте её со всех четырех сторон, лишним не будет.
Если вам необходимо охладить напиток, заверните его во влажную салфетку и оставьте в морозилке минут на 10.
Когда возвращаетесь домой после отпуска, обратите внимание на запах дома. Он, на самом деле, всегда так пахнет, просто вы этого не замечаете.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее
- 18 полезных советов на все случаи жизни
- Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь
- 22 правила поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь
- Помогаем решить проблему: сотни идей для расправы над кабачками
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
18
Понравилось18
Новости партнёров
Но если прёт дружелюбие - то я чешу ей за ухом..