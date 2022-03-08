Полезные идеи и советы на все случаи жизни

FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку... 20+ случаев, когда люди гениально использовали обычные вещи 20+ случаев, когда люди гениально использовали обычные вещи Британец борется с властями против прокладки улицы по своему двору Британец борется с властями против прокладки улицы по своему двору Дайвер случайно обнаружил затопленный древний город Дайвер случайно обнаружил затопленный древний город Устал от политики? Заходи, улыбнись Устал от политики? Заходи, улыбнись Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Виртуозное владения нунчаками Виртуозное владения нунчаками 15 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми 15 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-52 Смешные комментарии из социальных сетей-52 Бешеная рота: как «Гюрза» боевикам «чистилище» устроил Бешеная рота: как «Гюрза» боевикам «чистилище» устроил 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце Культовые мультсериалы 90-х, которые навсегда в нашем сердце Ретро фотографии Ретро фотографии Питер Динклейдж: "жеребец года" ростом 135 сантиметров Питер Динклейдж: "жеребец года" ростом 135 сантиметров Соревнование без российских спортсменов теряет всякий смысл: мнение французских биатлонистов Соревнование без российских спортсменов теряет всякий смысл:... 17 замечательных вещей, к которым уже привыкли корейцы 17 замечательных вещей, к которым уже привыкли корейцы Весенняя лиса Алиса Весенняя лиса Алиса Артисты, которые в годы Великой Отечественной войны поддерживали Красную Армию, исполняя песни на фронте Артисты, которые в годы Великой Отечественной войны поддерживали...
Полезные идеи и советы на все случаи жизни

Полезные идеи и советы на все случаи жизни (12 фото)

Автор:
08 марта 2022 11:59
Метки: интресное   лайвхак   полезно   практичные советы   советы   
549
12
В современном мире сложно уже придумать что-то новое, ведь практически всё уже придумано. Однако находятся люди, которые додумываются до таких гениальных вещей, которые обычному человеку и в голову бы не пришли.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интресное   лайвхак   полезно   практичные советы   советы   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Maddy8 Час назад
А где у собаки нижняя часть головы? Типа по подбородку гладить? Собачники поясните.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Timka 17 минут назад
Если собака не хочет дружить - она тяпнет невзирая на части головы или где вы там ещё её собираетесь погладить...
Но если прёт дружелюбие - то я чешу ей за ухом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Copycat 52 минуты назад
А почему такая разница где гладить собаку при первой встрече?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото) Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото) Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь Помогаем решить проблему: сотни идей для расправы над кабачками Помогаем решить проблему: сотни идей для расправы над кабачками 18 полезных советов на все случаи жизни 18 полезных советов на все случаи жизни Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее Как избежать опасности на улице: советы бывалых Как избежать опасности на улице: советы бывалых
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9151



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат
2
43
Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Британская "Мисс брови" стала неузнаваема без своего главного украшения
2
14
Британская "Мисс брови" стала неузнаваема без своего главного украшения
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото)
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
3
25

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#Россия#Приколы#новости#Украина#аварии#война#конфликт
#фото#люди#подборка#ватермарк#смешно#фотографии#позитив#кино#природа#страна
#интересно#животные#история#картинки#дтп#санкции#Ynews#авто аварии#интересное#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться