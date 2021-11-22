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17 быстрых и оптимальных решений бытовых проблем

17 быстрых и оптимальных решений бытовых проблем (18 фото)

Автор:
22 ноября 2021 13:29
Сообщество : Картинка дня
Метки: бытовые советы   бытовые хитрости   идеи   лайфхаки   полезные советы   полезные советы для дома   чёртовы гении   
1642
18
Если проблему можно решить - это уже не проблема, а задача. И остается лишь поработать головой и придумать наилучший способ решения. Эти люди справились на сто процентов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовые советы   бытовые хитрости   идеи   лайфхаки   полезные советы   полезные советы для дома   чёртовы гении   
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8  комментариев
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
У меня когда (тогда ещё) трёхлетний сын пришёл домой из школы и стал рассказывать,что у них стулья на мячиках стоят - сразу не поверил. Думаю,наверное что то попутал , а потом сам увидел,когда в школу ходил.
А чё прикольно и не так шумно,когда школота стулья валтузит
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Mamin Sibiriak Полчаса назад
Гениально. Теперь падать будет не только крышка, но и кусачки.
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krivsan Час назад
16 фото,очень даже,на заметку
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