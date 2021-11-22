17 быстрых и оптимальных решений бытовых проблем

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Если проблему можно решить - это уже не проблема, а задача. И остается лишь поработать головой и придумать наилучший способ решения. Эти люди справились на сто процентов!
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3. "Смастерила один коврик из двух, склеив куски скотчем потому что у меня нет денег на такой готовый"
4. "Когда у вас на тарелке много разных карри и соусов, отделяйте их друг от друга с помощью риса, чтобы не смешивались"
5. "Применяй ум, а не силу. Мой коллега всегда придумывает самый удобный способ установки светильников под кухонными шкафчиками"
7. "Брат моей девушки не видел, что на экране телевизора, но не хотел вставать за очками. Он нашел другое решение"
9. "Я по-прежнему иногда случайно бьюсь ногой о ножку кровати, но теперь это не так больно"
14. "Местная автомастерская использует колесные диски в качестве дверных ручек для своих раздвижных дверей"
15. "Очень полезный совет для любителей мидий/тапас. Используйте пустые раковины от мидий как мини-щипцы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А чё прикольно и не так шумно,когда школота стулья валтузит