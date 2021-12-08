Перевернуть и смазать: 9 вещей о которых все забывают

№2 Раз в год проверяйте дверные ручки. Проверьте винты крепления к квадрату дверной ручки. При необходимости подтяните при помощи шестигранного ключа. Расположены такие винты с нижней стороны ручки (в большинстве, но не во всех ручках). Если их не подтягивать, то с они могут со временем вывалиться.

№3 Состояние аптечки. Хотя бы раз в полгода проверяйте срок годности лекарств в аптечке.

№4 Избавьтесь от накипи. Почистите начинку стиральной машины, а также чайник от накипи. Если нет специального средства – используйте органическую кислоту. Лимонная для этого вполне подойдёт. Если у стиральной машины нет специального режима, то включите её на 30-45 минут, предварительно засыпав в лоток для порошка кислоту. Чайник можно прокипятить с той же кислотой. Только не забудьте после хорошо промыть чайник.