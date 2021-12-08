Перевернуть и смазать: 9 вещей о которых все забывают

№1 Обеззараживание самых грязных поверхностей. Во время уборки многие забывают о вещах, которые пачкаются сильнее прочих. Каждый день мы дотрагиваемся до смартфона, дверных и оконных ручек, компьютерной мышки и клавиатуры, кнопки смыва на сливном бачке. Опционально к этому списку можно добавить ещё несколько предметов: ручка СВЧ-печи, пульт от телевизора и пр. Продезинфицируйте данные поверхности.
№2 Раз в год проверяйте дверные ручки. Проверьте винты крепления к квадрату дверной ручки. При необходимости подтяните при помощи шестигранного ключа. Расположены такие винты с нижней стороны ручки (в большинстве, но не во всех ручках). Если их не подтягивать, то с они могут со временем вывалиться.
№3 Состояние аптечки. Хотя бы раз в полгода проверяйте срок годности лекарств в аптечке.
№4 Избавьтесь от накипи. Почистите начинку стиральной машины, а также чайник от накипи. Если нет специального средства – используйте органическую кислоту. Лимонная для этого вполне подойдёт. Если у стиральной машины нет специального режима, то включите её на 30-45 минут, предварительно засыпав в лоток для порошка кислоту. Чайник можно прокипятить с той же кислотой. Только не забудьте после хорошо промыть чайник.
№5 Переверните матрас. Чтобы продлить срок службы матраса, его нужно переворачивать раз в месяц.
№6 Смажьте петли. Раз в год смазывайте дверные и мебельные петли специальной силиконовой смазкой. Некоторые "лайфхакеры" вместо силиконовой смазки советуют использовать карандашные грифели, мыло, вэдэшку, а также подсолнечное масло. Не надо так делать.
№7 Следите за состоянием кухонной утвари. Проверьте контейнеры для хранения еды, силиконовые лопатки, кисточки и разделочные доски. Что отмывается – отмыть, что не отмывается – сдать на переработку или выбросить.
№8 Проверьте ножки. Проверьте наличие войлочных наклеек (протекторов для мебели) на ножках мебели, которую часто двигают: столах, стульях, креслах, тумбочках. Чаще всего наклейки слетают с ножек стульев.
№9 Не жалейте воды. Полейте кактус. Ему всё же нужна вода... иногда ^_^
Источник:
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нейтральное ружейное вполне подходит и даже лучше силиконового)
№9 Не жалейте воды. Полейте кактус---- я как-то не жалел кактусу воды, в итоге он в желе превратился)