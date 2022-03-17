Дом вместо прачечной: как сберечь одежду в домашних условиях за копейки

Но можно обратиться и к дедовским методам стирки. Так, важно разделить вещи по цветам: это будут светлые, темные и яркие вещи в разных кучках. Затем их придется разделить еще и по тканям, а не как обычно запихивать все на режим «смешанных тканей».

Важно также соблюдать температурный режим: не нужно ставить температуру в 60 градусов, если на одежде нет серьезных пятен. Если ставите температуру меньше, то одежда прослужит дольше и не будет выглядеть как половая тряпка уже после десятой стирки.

Если загрязнения сильные, то лучше всего перед стиркой залить пятно специальным средством, которое подходит в тех или иных случаях: бывают отбеливатели, пятновыводители для цветных тканей или для черного. Внимательно читайте упаковку.