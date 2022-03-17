Дом вместо прачечной: как сберечь одежду в домашних условиях за копейки

Итак, настало время экономии! А что делать в первую очередь? Начать есть дома, а не в кафе, брать с собой тормозки на работу и отказаться от прачечной. Но если в первых двух случаях отказаться от общепита легко, то вот с прачечной могут быть проблемы.
Вообще, многие вещи просто нельзя стирать в домашних машинах: пуховики, пальто и многое другое. Но это же не значит, что они не пачкаются. Да и остаться без хорошего свитера или костюмной ткани не очень хочется.
Но можно обратиться и к дедовским методам стирки. Так, важно разделить вещи по цветам: это будут светлые, темные и яркие вещи в разных кучках. Затем их придется разделить еще и по тканям, а не как обычно запихивать все на режим «смешанных тканей».
Важно также соблюдать температурный режим: не нужно ставить температуру в 60 градусов, если на одежде нет серьезных пятен. Если ставите температуру меньше, то одежда прослужит дольше и не будет выглядеть как половая тряпка уже после десятой стирки.
Если загрязнения сильные, то лучше всего перед стиркой залить пятно специальным средством, которое подходит в тех или иных случаях: бывают отбеливатели, пятновыводители для цветных тканей или для черного. Внимательно читайте упаковку.
Также внимательно стоит отнестись и к тому, что написано на бирке от одежды. Если там сказано, что стирка только ручная – то придется действительно стирать руками. А вот кожаную одежду чистить нужно примерно так же, как кожаную обувь. Ну или мелкие загрязнения просто удалить сухой тканью.
Если ваша ткань – тонкая и деликатная, то придется отказаться от выжимания в стиральной машине. Вешать на сушилку – тоже. Это, кстати, касается и вязаных вещей. Их придется разложить до высыхания, и желательно в помещении комнатной температуры. Иначе ткань будет деформироваться, растягиваться или сжиматься.
Глажка – та самая головная боль, которой многие пренебрегают. Однако куда приятнее надевать проглаженные вещи, которые, ко всему прочему, таким образом еще и дополнительно простерилизованы.
Но если глажка – вообще не про вас, приобретите отпариватель. Он экономит огромное количество времени. Если вы не знаете, что это такое, то ответ прост: это такое устройство, которое выпускает мощную струю горячего пара, а вещь достаточно повесить на вешалку.
Здесь придется обратить внимание на мощность отпаривателя: прогладить хлопок, костюмы и льняные ткани смогут только мощные аппараты.
Также многое зависит и от того, как вы храните свою одежду. Вязаные вещи – складываем в комод, все остальные можно вешать на вешалку. Это безусловное правило касается прежде всего рубашек и костюмов, так как именно они являются головной болью многих людей: согласитесь, начинать каждое утро с глажки – такое себе удовольствие.
Не стоит забывать и о том, что для хранения сезонных вещей уже давно придумали чехлы, вакумные пакеты и кофры. В них не попадает пыль, и, соответственно, не придется снова и снова стирать свою одежду.
К слову, если вы не хотите выбрасывать вещь, а на ней появились катышки, есть специальные машинки для их удаления. По сути, это альтернатива старой доброй бритве, которой раньше сбривали комочки. В машинке есть несколько лезвий за фильтром и бак для сбора катышков. Стоит машинка копейки, но с ней не придется долго плясать с бубном, чтобы затем в случае неудачного «бритья» одежды выбрасывать любимую толстовку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В современных машинах стиральных можно постирать ВСЁ. Инструкции читать надо на бирочках. Ох уж эти ...