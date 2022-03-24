FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Спорт 2745 постов • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
История Клиффа Янга: как обычный фермер в 61 год стал победителем ультрамарафона

История Клиффа Янга: как обычный фермер в 61 год стал победителем ультрамарафона (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 15:38
Сообщество : Спорт
Метки: Клифф Янг   Спорт   Чемпион   бегун   как это было   марафон   сверхмарафоны   спортсмен   
482
7
1
Клифф Янг — легенда среди ультрамарафонцев, и вот почему: в возрасте 61 года этот австралийский фермер, всю жизнь выращивавший картофель, вдруг стал победителем ультрамарафона Вестфилд Сидней-Мельбурн на 864 км. Как ему это удалось?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Клифф Янг   Спорт   Чемпион   бегун   как это было   марафон   сверхмарафоны   спортсмен   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Autumn2015 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний В условиях карантина, соскучившаяся по спорту австралийка пробежала марафон в гостиничном номере В условиях карантина, соскучившаяся по спорту австралийка пробежала марафон в гостиничном номере Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад! Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад! Ультрамарафон: в Сочи проведут самый длинный футбольный матч в истории России Ультрамарафон: в Сочи проведут самый длинный футбольный матч в истории России Старички и папаши: как выглядели футболисты 80-х Старички и папаши: как выглядели футболисты 80-х
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61812



Другие посты автора
Популярное в сообществах
И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
1
60
И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
0
280
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
Набирающие популярность в сообществах
Редкий Ford GT первого поколения с пробегом всего 50 миль на одометре выставлен на продажу
0
2
Редкий Ford GT первого поколения с пробегом всего 50 миль на одометре выставлен на продажу
В Москве принят пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
0
21
В Москве принят пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#люди#Россия#автомир#кот#авто аварии#дети#Ynews
#прикол#история#интересное#СССР#автомобили#подборка#аварии#драка#забавно#фейл
#фото#Ватермарк#факты#Разное#дтп#в мире#собака#Украина#США#Еда

На что жалуетесь?

Вернуться