История Клиффа Янга: как обычный фермер в 61 год стал победителем ультрамарафона

Когда в 1983 году Клифф Янг явился на старт первого ультрамарафона Westfield Sydney-Melbourne Ultra Marathon, он очень отличался от остальных участников и выглядел, мягко говоря, белой вороной. Все бегуны были одеты в профессиональную экипировку, а Янг был одет так, будто собрался идти пахать поле. Это уж не говоря о том, что остальные бегуны были раза в два моложе него. 60-летний мужчина в одежде фермера и беговой бирке на спине рубашки быстро привлёк внимание репортёров. Вот что он им сказал:



«Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе ни лошадей, ни тракторов, и всё время, пока я рос, всякий раз, когда надвигался шторм, мне приходилось выходить и загонять овец. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акров. Иногда мне приходилось ловить этих овец по два-три дня кряду. Это было непросто и занимало много времени, но я всегда их ловил. Я верю, что смогу пробежать эту гонку».