История Клиффа Янга: как обычный фермер в 61 год стал победителем ультрамарафона

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Клифф Янг — легенда среди ультрамарафонцев, и вот почему: в возрасте 61 года этот австралийский фермер, всю жизнь выращивавший картофель, вдруг стал победителем ультрамарафона Вестфилд Сидней-Мельбурн на 864 км. Как ему это удалось?
С 1983 по 1991 год тысячи бывалых бегунов со всего мира собирались в Австралии, чтобы принять участие в одном из самых сложных ультрамарафонов на планете, сверхмарафоне Сидней—Мельбурн с дистанцией 864 километра.
Первый человек, выигравший эту гонку на выносливость, до сих пор остается её самым известным участником. Это 61-летний фермер Клифф Янг, который пробежал всю дистанцию в комбинезоне и рабочих ботинках и опередил бегуна, оказавшегося вторым, на 10 часов.
Первый человек, выигравший эту гонку на выносливость, до сих пор остается её самым известным участником. Это 61-летний фермер Клифф Янг, который пробежал всю дистанцию в комбинезоне и рабочих ботинках и опередил бегуна, оказавшегося вторым, на 10 часов.
Когда в 1983 году Клифф Янг явился на старт первого ультрамарафона Westfield Sydney-Melbourne Ultra Marathon, он очень отличался от остальных участников и выглядел, мягко говоря, белой вороной. Все бегуны были одеты в профессиональную экипировку, а Янг был одет так, будто собрался идти пахать поле. Это уж не говоря о том, что остальные бегуны были раза в два моложе него. 60-летний мужчина в одежде фермера и беговой бирке на спине рубашки быстро привлёк внимание репортёров. Вот что он им сказал:
«Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе ни лошадей, ни тракторов, и всё время, пока я рос, всякий раз, когда надвигался шторм, мне приходилось выходить и загонять овец. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акров. Иногда мне приходилось ловить этих овец по два-три дня кряду. Это было непросто и занимало много времени, но я всегда их ловил. Я верю, что смогу пробежать эту гонку».
«Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе ни лошадей, ни тракторов, и всё время, пока я рос, всякий раз, когда надвигался шторм, мне приходилось выходить и загонять овец. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акров. Иногда мне приходилось ловить этих овец по два-три дня кряду. Это было непросто и занимало много времени, но я всегда их ловил. Я верю, что смогу пробежать эту гонку».
Ему, конечно, никто из журналистов не поверил, да и кто мог бы их винить? Все остальные участники были спортсменами в возрасте от 20 до 30 лет, с годами тренировок и марафонского опыта за плечами, а тут появляется какой-то 61-летний мужчина, одетый так, как будто он только что пришёл с поля, и утверждает, что он собирается финишировать в ультрамарафоне на 864 км.
В первый день гонки казалось, что все сомневающиеся были абсолютно правы насчет Клиффа Янга. Пройдя несколько километров, он уже сильно отставал от основной массы участников и не выглядел способным их догнать. В то время как у большинства других парней развился здоровый ритм бега, Янг просто медленно ковылял, и вообще больше шёл, чем бежал.
Но у Клиффа Янга было одно преимущество, о котором никто не подозревал. Все остальные ультрамарафонцы тренировались так: 18 часов бега и 6 часов на сон. Но 61-летний спортсмен не планировал останавливаться, пока не достигнет финиша. И в первую же ночь, пока все остальные спали, эта "черепаха" постепенно начала догонять остальных участников.
Каждую ночь Клифф Янг планомерно сокращал отставание за счёт 6-часового перерыва на сон, которого у него не было! Постепенно он догнал лидеров забега и в последний день перегнал их, выиграв с большим отрывом.
Время Янга в 5 дней, 15 часов и четыре минуты было на целых 10 часов быстрее, чем у бегуна, занявшего второе место, и почти на два дня быстрее, чем время предыдущего рекорда для любого пробега между Сиднеем и Мельбурном. Получив чек на 10 000 долларов в качестве приза за победу в гонке, Клифф Янг решил ничего не оставлять себе. Вместо этого он разделил деньги поровну между другими пятью бегунами, которым в конце концов удалось закончить изнурительную гонку.
Время Янга в 5 дней, 15 часов и четыре минуты было на целых 10 часов быстрее, чем у бегуна, занявшего второе место, и почти на два дня быстрее, чем время предыдущего рекорда для любого пробега между Сиднеем и Мельбурном. Получив чек на 10 000 долларов в качестве приза за победу в гонке, Клифф Янг решил ничего не оставлять себе. Вместо этого он разделил деньги поровну между другими пятью бегунами, которым в конце концов удалось закончить изнурительную гонку.
Уже в следующем году Клифф Янг вернулся, чтобы защитить свой титул и пробежать дистанцию уже 875 км, но финишировал только вторым. Он продолжал бегать и в 1997 году в возрасте 75 лет решил пробежать все 16 000 км береговой линии Австралии. Клифф Янг был вынужден остановиться через 6250 километров после того, как его сокомандник заболел. В 2000 году Янг установил мировой возрастной рекорд в шестидневной гонке в Виктории.
Клифф Янг умер в возрасте 81 года, но он живёт в памяти людей и истории спорта благодаря своим достижениям и своему культовому стилю бега. Этот уникальный стиль назвали Young Shuffle и среди ультрамарафонцев он считается энергосберегающим.
Научиться стилю Young Shuffle очень легко. Нужно представить, что у вас из-за грозы по полю разбежались 2000 овец и их нужно догнать и вернуть в загон всех до единой.
Научиться стилю Young Shuffle очень легко. Нужно представить, что у вас из-за грозы по полю разбежались 2000 овец и их нужно догнать и вернуть в загон всех до единой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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