Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности

На фоне событий прошедшей Олимпиады хочется вспомнить случаи, когда моральные качества спортсменов брали верх над амбициями, и благодаря этому их имена остались вписанными в историю.
Дотолкал соперника до победы
В 2012 году на соревнованиях по лёгкой атлетике в Наварре кенийский бегун Абель Мутай уверенно шёл первым, но потом вдруг остановился в нескольких метрах от финиша. Ему показалось, что он пересёк черту и гонка уже закончена. Так что он начал приветствовать болельщиков и благодарить за поддержку. Зрители в недоумении кричали Абелю, чтобы он продолжил, но тот не понимал по-испански и продолжал стоять, абсолютно довольный собой.
Вторым шёл испанский спортсмен Иван Фернандес. Он понял, что произошло, но не воспользовался ситуацией. Вместо этого он сначала начал кричать кенийцу, чтобы он бежал. А потом всё было, как в мультфильме "Тачки" - Иван буквально дотолкал Абеля до финиша, чтобы тот пересёк линию первым.
На вопросы журналистов о причинах своего поступка Фернандес ответил кратко:
"Мне важнее сохранить честь, нежели выиграть золотую медаль".
Так Абель Мутай взял "золото" благодаря чужому благородству, а Иван Фернандес стал легендой.
Победа и уточки
Это гораздо более старая, но всё равно показательная история. В 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме австралийский гребец Бобби Пирс уверенно лидировал в четвертьфинальном заплыве. Но в какой-то момент дорогу ему преградила утка с утятами.
Вероятно, в этот момент спортсмен и утка находились примерно в одинаковом шоке от происходящего. Но Бобби остановился, чтобы пропустить птиц и не причинить им вреда.
Пока он терпеливо ждал, несколько спортсменов обогнали его. Но как только утиное семейство освободило дорогу, Пирс поднажал и все-таки финишировал первым.
После этого он так же блистательно победил и в полуфинале, и в финале. А 4 года спустя повторил свой успех на Олимпиаде в Лос-Анджелесе и стал первым двукратным олимпийским чемпионом среди гребцов.
Понятия не имел, что за это ещё и платят
В 1983 году австралийский фермер Клифф Янг неожиданно для всех победил в ультрамарафоне Сидней-Мельбурн. На секундочку, это 875 километров. При этом 61-летний Янг никогда не был профессиональным спортсменом - бегал он исключительно в качестве хобби в перерывах между сельскохозяйственными работами.
Клифф бежал марафон в старых кроссовках, совсем не похожих на лёгкую обувь молодых и профессиональных участников гонки. Журналисты подтрунивали над Янгом - мол, дед, куда ж ты собрался? Тебя удар не хватит?
Клифф стартовал в весьма неторопливом темпе и сразу же сильно отстал от соперников. Но зато когда другие бегуны останавливались, чтобы отдохнуть и поспать, Янг продолжал бежать. В итоге через 5 дней он финишировал первым - с невероятным отрывом от остальных в целых 9 часов.
Свою выносливость он объяснил тем, что привык целыми днями бегать за овцами на ферме. А когда ему вручили приз в 10 000 австралийских долларов, Янг очень удивился. Фермер сказал, что понятия не имел, что за это ещё и платят. Он разделил деньги с пятью другими участниками ультрамарафона, чтобы им не было так обидно проиграть "деду".
Кстати, в 76 лет Клифф Янг хотел пробежать личный ультрамарафон вдоль всего побережья страны. Но ближе к середине ему пришлось прервать забег из-за болезни. Причём не своей, а ассистента, который ехал за ним на машине.
Источник:
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