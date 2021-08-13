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Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности

Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности (4 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:47
Сообщество : Спорт
Метки: Победа   интерсно   люди   спорт   факты   фото   
238
4

На фоне событий прошедшей Олимпиады хочется вспомнить случаи, когда моральные качества спортсменов брали верх над амбициями, и благодаря этому их имена остались вписанными в историю.

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Метки: Победа   интерсно   люди   спорт   факты   фото   
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