Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности

На вопросы журналистов о причинах своего поступка Фернандес ответил кратко:

"Мне важнее сохранить честь, нежели выиграть золотую медаль".

Так Абель Мутай взял "золото" благодаря чужому благородству, а Иван Фернандес стал легендой.







Победа и уточки

Это гораздо более старая, но всё равно показательная история. В 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме австралийский гребец Бобби Пирс уверенно лидировал в четвертьфинальном заплыве. Но в какой-то момент дорогу ему преградила утка с утятами.

Вероятно, в этот момент спортсмен и утка находились примерно в одинаковом шоке от происходящего. Но Бобби остановился, чтобы пропустить птиц и не причинить им вреда.

Пока он терпеливо ждал, несколько спортсменов обогнали его. Но как только утиное семейство освободило дорогу, Пирс поднажал и все-таки финишировал первым.

После этого он так же блистательно победил и в полуфинале, и в финале. А 4 года спустя повторил свой успех на Олимпиаде в Лос-Анджелесе и стал первым двукратным олимпийским чемпионом среди гребцов.