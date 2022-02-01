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12 случаев, когда известные спортсмены появлялись в фильмах и сериалах

12 случаев, когда известные спортсмены появлялись в фильмах и сериалах (13 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:20
Сообщество : Кино
Метки: Спорт   актер   интересно   кино   роль   спортсмен   факты   фильм   
6241
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Некоторые люди тратят огромное количество денег и времени на то, чтобы пробиться на экраны. Но есть и другой способ — сначала стать известным в другой деятельности. В спорте, например.

Благодаря своим успехам на поле, ринге или площадке знаменитые спортсмены получают возможность появиться на экранах знаменитых фильмов. Некоторые редко мелькают в кино и сериалах, а другие сменяют спорт на актёрское ремесло и переквалифицируются в артистов. Здесь мы собрали представителей самых разных подходов.


Михаэль Шумахер — «Астерикс на Олимпийских играх»

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В фильме гонщик сыграл Михаэля Шумикса — водителя колесницы.


Зинедин Зидан — «Астерикс на Олимпийских играх»

Для своей небольшой роли футболист и тренер появился в необычном для него образе — с длинными чёрными волосами и подведёнными глазами. Зато продемонстрировал привычно ловкое обращение с мячом!


Ронда Раузи — «Форсаж 7»

Рестлер и боец MMA показала на экране свои навыки, сыграв телохранительницу.


Герман Титов, Яромир Ягр, Алексей Морозов, Дарюс Каспарайтис — «Брат-2»

По сюжету одна из сцен фильма происходит на тренировке хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз». Съёмки проводились на реальной тренировке, поэтому в кадре засветились известные хоккеисты.


Шакил О’Нил — «Очень страшное кино 4»

Баскетболист засветился в пародии на фильмы ужасов, где в одной из сцен обыграли его неумение забивать штрафные броски.


Винни Джонс — «Карты, деньги, два ствола»

Футболист, известный своей жёсткой игрой, дебютировал в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Там он сыграл громилу по кличке Большой Крис. С тех пор он продолжает сниматься в фильмах самых разных режиссёров.


Неймар — «Три икса: Мировое господство»

Футболист сыграл самого себя. По сюжету его пытаются завербовать в «Три Икса», но он отказывается.


Майк Тайсон — «Мальчишник в Вегасе»

Знаменитый боксёр получил камео в фильме — он потребовал от забывших всё главных героев вернуть ему его тигра.


Дэвид Бекхэм — «Меч короля Артура»

Футболист сыграл роль охранника, который объясняет главному герою, как достать знаменитый меч из камня.


Джина Карано — «Мандалорец»

После успешной карьеры бойца ММА Джина решила попробовать себя в кино. Снялась в фильмах «Форсаж 6», «Дэдпул» и сериале «Мандалорец».


Майкл Джордан — «Космический джем»

Баскетболист вместе с мультяшками борется с инопланетянами в привычном ему месте — на баскетбольной площадке.


Дейв Батиста — «Стражи Галактики»

Рестлер и культурист переквалифицировался в актёра и теперь может похвастаться внушительным списком фильмов, в которых он снялся.

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Метки: Спорт   актер   интересно   кино   роль   спортсмен   факты   фильм   
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47  комментариев
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9k
Андрей А 3 часа назад
Майк Тайсон снялся более чем в 20 фильмах.
Винни Джонс так вообще четверть века в кино
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2k
neutrino 50 секунд назад
А я в пятом классе на плавание ходил..
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623
Dober 6 минут назад
Неймар - "Бумажный Дом"
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1k
Alex Xela 12 минут назад
А как же Жером ле Баннер в «Астерикс на Олимпийских играх»?
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14k
Кархародон 12 минут назад
Ну, если Винни Джонс - футболист, который «продолжает сниматься», то почему бы не вспомнить другого спортсмена?

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1k
Алексей Гулевич 23 минуты назад
а где Невский?! вроде как спортсмен и актёрмен суперски ... вотаквот
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
Джина клёвая!
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4k
Джордж. Вашингтон. 39 минут назад
Ну для Неймара артист основная профессия
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15k
Booka1a 49 минут назад
Стэйтема забыли, он же прыгун с вышки
а был такой Джонни Вайсмюллер - пятикратный олимпийский чемпион по плаванию, снимался в нескольких Тарзанах
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16k
Теуш Алексей 55 минут назад
Мастер спорта по классической борьбе Алексей Захарович Ванин.
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768
tuka 59 минут назад
Про Бекхэма не знаю, реально удивило)
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1k
Витя Есенин Час назад
Винни и Батиста красавцы вообще класс. Батиста последний раз в Дюне видел. Шикарный фильм, хороший актер и вообще составчик там крутой.
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434
perekrestok Час назад
В "Астерикс на Олимпийских играх" кроме Шумахера еще и Жан Тодт засветился как руководитель красной команды в гонках колесниц.
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35k
Aleksandr 2 часа назад
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533
Andrey 2 часа назад
Жером Ле Баннер в "Астерикс и Обеликс на олимпийских играх"
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647
Bastard Fat 2 часа назад
во всех фильмах Арни есть профессиональный телостроитель
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533
Andrey 2 часа назад
Перевозчик 3, Сэмми Шилт
"Ты самый умный? Нет, самый здоровый!" (c)
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288
Жук 2 часа назад
Деннис Родман в каком-то боевике играл
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2k
Trilik 2 часа назад
Шакил О'Нил - 19 фильмов / Деннис Родман - 9 фильмов / Майк Тайсон - около 20 фильмов
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4
Varelik 2 часа назад
Я бы добавил Олега Тактарова. В фильме "Хищники" класно сыграл. А вообще у него аж 78 киноработ.
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6k
Сергей 2 часа назад
Только на в скидку. Олег Тактаров, Микки Рурк, Халк Хоган, Дуэйн Джонс, Джейсон Стейтем, Брюс Уллис, Жан Поль Бельмондо.
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