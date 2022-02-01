12 случаев, когда известные спортсмены появлялись в фильмах и сериалах

Некоторые люди тратят огромное количество денег и времени на то, чтобы пробиться на экраны. Но есть и другой способ — сначала стать известным в другой деятельности. В спорте, например.
Благодаря своим успехам на поле, ринге или площадке знаменитые спортсмены получают возможность появиться на экранах знаменитых фильмов. Некоторые редко мелькают в кино и сериалах, а другие сменяют спорт на актёрское ремесло и переквалифицируются в артистов. Здесь мы собрали представителей самых разных подходов.
Михаэль Шумахер — «Астерикс на Олимпийских играх»
В фильме гонщик сыграл Михаэля Шумикса — водителя колесницы.
Зинедин Зидан — «Астерикс на Олимпийских играх»
Для своей небольшой роли футболист и тренер появился в необычном для него образе — с длинными чёрными волосами и подведёнными глазами. Зато продемонстрировал привычно ловкое обращение с мячом!
Ронда Раузи — «Форсаж 7»
Рестлер и боец MMA показала на экране свои навыки, сыграв телохранительницу.
Герман Титов, Яромир Ягр, Алексей Морозов, Дарюс Каспарайтис — «Брат-2»
По сюжету одна из сцен фильма происходит на тренировке хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз». Съёмки проводились на реальной тренировке, поэтому в кадре засветились известные хоккеисты.
Шакил О’Нил — «Очень страшное кино 4»
Баскетболист засветился в пародии на фильмы ужасов, где в одной из сцен обыграли его неумение забивать штрафные броски.
Винни Джонс — «Карты, деньги, два ствола»
Футболист, известный своей жёсткой игрой, дебютировал в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Там он сыграл громилу по кличке Большой Крис. С тех пор он продолжает сниматься в фильмах самых разных режиссёров.
Неймар — «Три икса: Мировое господство»
Футболист сыграл самого себя. По сюжету его пытаются завербовать в «Три Икса», но он отказывается.
Майк Тайсон — «Мальчишник в Вегасе»
Знаменитый боксёр получил камео в фильме — он потребовал от забывших всё главных героев вернуть ему его тигра.
Дэвид Бекхэм — «Меч короля Артура»
Футболист сыграл роль охранника, который объясняет главному герою, как достать знаменитый меч из камня.
Джина Карано — «Мандалорец»
После успешной карьеры бойца ММА Джина решила попробовать себя в кино. Снялась в фильмах «Форсаж 6», «Дэдпул» и сериале «Мандалорец».
Майкл Джордан — «Космический джем»
Баскетболист вместе с мультяшками борется с инопланетянами в привычном ему месте — на баскетбольной площадке.
Дейв Батиста — «Стражи Галактики»
Рестлер и культурист переквалифицировался в актёра и теперь может похвастаться внушительным списком фильмов, в которых он снялся.
Источник:
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Винни Джонс так вообще четверть века в кино
а был такой Джонни Вайсмюллер - пятикратный олимпийский чемпион по плаванию, снимался в нескольких Тарзанах
"Ты самый умный? Нет, самый здоровый!" (c)
Это КАК?