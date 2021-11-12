Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км

1092
4
Американка Алисса Кларк угодила в Книгу рекордов Гинесса, преодолев такое количество км за 95 дней.
Кларк откровенно заскучала на режиме строгой изоляции введенного в связи с коронавирусом. Она решила каждый день пробегать марафонскую дистанцию. И почти за сто дней пробежала практически четыре тысячи километров.
Алисса рассказала, что в марте 2020 года она жила в Италии. Когда в стране в первый раз ввели локдаун, она поняла, что летние марафоны, к которым она активно готовилась, отменили.
И Кларк решила каждый день пробегать по 42 километра. Сначала она хотела это делать на протяжении 15 дней, но не стала останавливаться.
И Кларк решила каждый день пробегать по 42 километра. Сначала она хотела это делать на протяжении 15 дней, но не стала останавливаться.
Кларк продолжила ежедневный марафон даже когда вернулась обратно в США.
В какие-то дни женщина пользовалась беговой дорожкой, а в какие-то на улице, когда у нее была такая возможность. За 95 дней она пробежала 95 марафонских дистанций. Кларк остановилась только когда начала 96-ую, потому что плохо себя почувствовала. Оказалось, что Алисса заболела COVID-19.
В какие-то дни женщина пользовалась беговой дорожкой, а в какие-то на улице, когда у нее была такая возможность. За 95 дней она пробежала 95 марафонских дистанций. Кларк остановилась только когда начала 96-ую, потому что плохо себя почувствовала. Оказалось, что Алисса заболела COVID-19.
"Я всегда говорила, что перестану бегать, как только появится риск того, что я стану лишней обузой для медицинской системы. Поэтому как только состояние моего здоровья ухудшилось, я прекратила пробежки".
Ну а вскоре Алисса Кларк получила сообщение от организации "Гинесс. Мировые рекорды": она побила рекорд по наибольшему числу последовательных дней с марафонскими пробежками.
Ну а вскоре Алисса Кларк получила сообщение от организации "Гинесс. Мировые рекорды": она побила рекорд по наибольшему числу последовательных дней с марафонскими пробежками.
Источник:
Ссылки по теме:
- Российский марафонец пробежал 100 километров в своём доме
- Отец серфинга: 30 фотографий молодого Дьюка Каханамоку (1910-1920)
- На пост мэра в городе США выбрали бывшего капитана сборной Казахстана
- В условиях карантина, соскучившаяся по спорту австралийка пробежала марафон в гостиничном номере
- Американская гимнастика выступила под песню Бейонсе
Метки: бег интересное марафон спорт спортсмены сша
23
Понравилось23
Новости партнёров
Бедная женщина, страдающая депрессивно-психо-соматическими расстройствами, после попытки осознать [мат]з он(она), совершив прыжок в неизведанное, наконец осознал (а), что родители угнетали и не давали реализоваться подсознательному
Далее, конечно, должен появиться транс и хэппи фамили со спидозной подругой детства, к которой он (она/оно) всю жизнь питал неразделённые чувства
Будет шедевр