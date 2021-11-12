Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км

Алисса рассказала, что в марте 2020 года она жила в Италии. Когда в стране в первый раз ввели локдаун, она поняла, что летние марафоны, к которым она активно готовилась, отменили.

И Кларк решила каждый день пробегать по 42 километра. Сначала она хотела это делать на протяжении 15 дней, но не стала останавливаться.