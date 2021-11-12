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Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км

Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км (4 фото)

Автор:
12 ноября 2021 15:55
Сообщество : Спорт
Метки: бег   интересное   марафон   спорт   спортсмены   сша   
1092
4
Американка Алисса Кларк угодила в Книгу рекордов Гинесса, преодолев такое количество км за 95 дней.

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Метки: бег   интересное   марафон   спорт   спортсмены   сша   
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16  комментариев
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4k
tamin 2 часа назад
Вот что недосекс делает
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29k
Антон Минуту назад
Это ж как заскучать-то нужно...
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9k
kaboza 9 минут назад
Без Форест Гамп не обойдется, спецом каменты не скролил) и вот))))
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1k
Laert 55 минут назад
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2k
maloy 55 минут назад
Хочется верить, но сложно, это по 40 км каждый день ежедневно. Я как то был в отпуске, и поехал в Европу, так вот мне хотелось увидеть местный быт, антураж и я пешком ходил каждый день по 25-30 км, пешком по местным локациям, на 6 день у меня ноги болели так, что встать не мог, хотя первое 3 дня я вообще не замечал нагрузки и вдруг как по нарастающей. 7 день вообще с кровати не вставал, востанавливался. А тут 100 дней бегом, хз. Где то подвох
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63
@photoaQyn Час назад
страшная тётка, никому ненужная, Вот и бегает, А поскольку бегает в безлюдных местах ,то и познакомиться ни с кем не может
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66
xexex Час назад
С нетерпением ждём пересъемки «Форрест Гамп» с приблизительно следующими агитационными роликами:
Бедная женщина, страдающая депрессивно-психо-соматическими расстройствами, после попытки осознать [мат]з он(она), совершив прыжок в неизведанное, наконец осознал (а), что родители угнетали и не давали реализоваться подсознательному
Далее, конечно, должен появиться транс и хэппи фамили со спидозной подругой детства, к которой он (она/оно) всю жизнь питал неразделённые чувства

Будет шедевр
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Chaim Kushnir xexex Час назад
и ведь переснимут. и изгадят, скоты, шедевр
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17k
Serg2001 2 часа назад
Беги, Форест! Беги...!... )
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−25
1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Форест Гамп? В женском обличье?
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