Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза

Врачи диагностировали у девушки ожог четвертой степени. Сильно пострадало лицо и волосистая часть головы.
21 марта в подмосковном Домодедове мужчина плеснул на девушку и ее молодого человека кислотой. Едкая жидкость попала также на проходившего рядом подростка. Все трое пострадавших были госпитализированы в клинику с травмами различной степени тяжести. Как оказалось, бывшая возлюбленная напавшего получила серьезные ожоги лица, рук и ног. Ей престоит перенести несколько операций, однако в результате ожога у 26-летней женщины пострадал правый глаз, который медики спасти уже не смогут.
Сам "Отелло", решивший таким образом расправиться с отвергнувшей его девушкой, поясняет, что пошел на преступление из-за ревности и обиды.
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Отношения этого товарища с его прежней возлюбленной продолжались четыре года, после чего они расстались. Однако мужчина не оставлял попыток вернуть любимую. Он неоднократно заявлял, что она все равно будет его, караулил у дома, угрожал. С 2020 года Оксана начала встречаться со своим коллегой - врачом, и этот факт окончательно разозлил отвергнутого жителя Подмосковья. Отчаявшись вернуть девушку, он решил отомстить. Купил серную кислоту, подкараулил выходившую из подъезда пару и напал.
По сообщениям в СМИ, Дмитрий Поляков занимался политической деятельностью и ранее баллотировался в депутаты московского района Печатники от партии «Яблоко». Сейчас он задержан. В отношении Полякова возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
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Слава закону! Пздц. Телка с чуваком остались уродами на всю жизнь, и три глаза на двоих. Это средней тяжести? Да это хуже смерти. Око за око-вот закон.
Это ж каким больным ублюдком надо быть, чтобы так мстить.