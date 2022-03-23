Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза

Отношения этого товарища с его прежней возлюбленной продолжались четыре года, после чего они расстались. Однако мужчина не оставлял попыток вернуть любимую. Он неоднократно заявлял, что она все равно будет его, караулил у дома, угрожал. С 2020 года Оксана начала встречаться со своим коллегой - врачом, и этот факт окончательно разозлил отвергнутого жителя Подмосковья. Отчаявшись вернуть девушку, он решил отомстить. Купил серную кислоту, подкараулил выходившую из подъезда пару и напал.