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Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза

Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 07:45
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Девушка   видео   домодедово   кислота   отношения   ревность   химические ожоги   
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Врачи диагностировали у девушки ожог четвертой степени. Сильно пострадало лицо и волосистая часть головы.

21 марта в подмосковном Домодедове мужчина плеснул на девушку и ее молодого человека кислотой. Едкая жидкость попала также на проходившего рядом подростка. Все трое пострадавших были госпитализированы в клинику с травмами различной степени тяжести. Как оказалось, бывшая возлюбленная напавшего получила серьезные ожоги лица, рук и ног. Ей престоит перенести несколько операций, однако в результате ожога у 26-летней женщины пострадал правый глаз, который медики спасти уже не смогут.



Сам "Отелло", решивший таким образом расправиться с отвергнувшей его девушкой, поясняет, что пошел на преступление из-за ревности и обиды.

Отношения этого товарища с его прежней возлюбленной продолжались четыре года, после чего они расстались. Однако мужчина не оставлял попыток вернуть любимую. Он неоднократно заявлял, что она все равно будет его, караулил у дома, угрожал. С 2020 года Оксана начала встречаться со своим коллегой - врачом, и этот факт окончательно разозлил отвергнутого жителя Подмосковья. Отчаявшись вернуть девушку, он решил отомстить. Купил серную кислоту, подкараулил выходившую из подъезда пару и напал.



По сообщениям в СМИ, Дмитрий Поляков занимался политической деятельностью и ранее баллотировался в депутаты московского района Печатники от партии «Яблоко». Сейчас он задержан. В отношении Полякова возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Девушка   видео   домодедово   кислота   отношения   ревность   химические ожоги   
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15  комментариев
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6k
Echo 2 часа назад
а глаз у этого [мат] вырезать не вариант ?
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−10
Человек Наблюдающий 6 минут назад
112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Слава закону! Пздц. Телка с чуваком остались уродами на всю жизнь, и три глаза на двоих. Это средней тяжести? Да это хуже смерти. Око за око-вот закон.
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20
Alexander 6 минут назад
На уроке химии один раз попала на кожу рук кислота сначала ничего а потом пипец жжеца так что хочется отрубить руку. А теперь представьте все это на лицо и глаза. Инстинктивно начинаешь тереть глаза и лицо. Есть же дебилы на планете. Штраф и размере лечения, при невозможности оплатить конфискация. Когда служил у нас в армии было ЧП парнишка порезал себе вены. В прокуратуру долго ходили старослужащие до состояния поседения некоторые. Офицерам раздовали тогда неслабо, командир части даже после этого все дела о нарушениях сразу передавал в уголовку а не заминал как раньше. Так что о чем, да о том что на работе характеристику, из партии характеристику. Это явно нездоровый человек и проявлял себя нездорово.
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671
Надежда Адамова 7 минут назад
Изуродовал жизнь двоим людям - это средней тяжести? Опять чей - то сынок или родственник?
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6k
Sergey 11 минут назад
теперь на зоне этому утырку сломать все руки и ноги, чтобы не срослись больше
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1k
Алексей 15 минут назад
Ну скоро на повышение пойдёт парень, как и положено по законам.
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678
Наталья 19 минут назад
Остаться без глаза- это "средней тяжести"? (((
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995
Ksenia2 47 минут назад
Похоже, как только товарищ решается идти в депутаты, нужно принудительно заставлять его проходить освидетельствование у психиатра. Во избежание.
Это ж каким больным ублюдком надо быть, чтобы так мстить.
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2k
Диагноз 59 минут назад
вот животное
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575
leemur86 Час назад
Яблоко, все они либерасты, через одного шизоиды
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Там основная масса на мужика попал, с ним что?
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