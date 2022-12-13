У самурая нет цели: ревнивый мужчина в Москве порубил катаной машину соперника

Сначала "бывший" хотел поговорить с новым мужем женщины, а когда диалога не получилось, достал оружие.
Самурайские разборки случились в столице России. Среди ночи владельца авто потревожил звонок в дверь - к нему заявился бывший его девушки. Незваный гость принес сопернику гвоздички, перевязанные черной ленточкой. С невменяемым полуночником никто не захотел разговаривать, поэтому он решил отомстить иначе.
Выйдя во двор, он отыскал припаркованную машину своего обидчика, достал катану и искромсал авто.
Вот в каком виде теперь пребывает машина, изрубленная катаной:
После акта возмездия ревнивец, видимо, был полностью удовлетворён, т.к. харакири не последовало. А владелец авто подсчитывает, в какую сумму ему обойдется ремонт его "лошадки".
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и что он хотел кому доказать или сказать? что он тут хозяин ?
Просто очень не выдержаный мужлан, не мог угощение на Новый ГОД оставить