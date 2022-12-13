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У самурая нет цели: ревнивый мужчина в Москве порубил катаной машину соперника

У самурая нет цели: ревнивый мужчина в Москве порубил катаной машину соперника

Автор:
13 декабря 2022 10:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авто   видео   катана   отношения   отомстил   порубил   ревность   
2007
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Сначала "бывший" хотел поговорить с новым мужем женщины, а когда диалога не получилось, достал оружие.

Самурайские разборки случились в столице России. Среди ночи владельца авто потревожил звонок в дверь - к нему заявился бывший его девушки. Незваный гость принес сопернику гвоздички, перевязанные черной ленточкой. С невменяемым полуночником никто не захотел разговаривать, поэтому он решил отомстить иначе.


Выйдя во двор, он отыскал припаркованную машину своего обидчика, достал катану и искромсал авто.



Вот в каком виде теперь пребывает машина, изрубленная катаной:



После акта возмездия ревнивец, видимо, был полностью удовлетворён, т.к. харакири не последовало. А владелец авто подсчитывает, в какую сумму ему обойдется ремонт его "лошадки".

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Метки: авто   видео   катана   отношения   отомстил   порубил   ревность   
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12  комментариев
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56
Хухрмухр 20 минут назад
Катана не оригинальная.Хреновое качество.
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621
KoteBasilio 12 минут назад
бывший начал права качать ))))) даже звучит это глупо!
и что он хотел кому доказать или сказать? что он тут хозяин ?
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836
User 16 минут назад
вот это олень! во на бабки попал рогоносец!
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22k
sssss3 20 минут назад
Ну-у-у-у-у, какой же это самурай.
Просто очень не выдержаный мужлан, не мог угощение на Новый ГОД оставить
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14
Иван Сусанин Полчаса назад
боевой Алень
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
3k
Мочи свиней! 51 минуту назад
Дурак анимешный. Потому и ушла баба к другому.
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72k
Viktor Час назад
Ну попал ревнивец на бабки!
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