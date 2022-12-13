У самурая нет цели: ревнивый мужчина в Москве порубил катаной машину соперника

Самурайские разборки случились в столице России. Среди ночи владельца авто потревожил звонок в дверь - к нему заявился бывший его девушки. Незваный гость принес сопернику гвоздички, перевязанные черной ленточкой. С невменяемым полуночником никто не захотел разговаривать, поэтому он решил отомстить иначе.

Выйдя во двор, он отыскал припаркованную машину своего обидчика, достал катану и искромсал авто.