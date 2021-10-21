Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так

Похоже, результат розыгрыша оказался смешным только для самой девицы. Удивимся, если после этого парень не прекратил отношения.
Сюрстрёмминг - еда не для слабых духом (и желудком). Национальное шведское блюдо является деликатесом, отведать которому не каждому под силу. Квашеная рыба имеет очень сильный запах тухлятины.
Говорят, что вкус ее менее противен, нежели аромат, но это не точно - "счастливчиков", попробовавших это блюдо не так много. а тех, кто сумел проглотить хотя бы кусок этой рыбы - еще меньше.
Чем именно руководствовалась девушка, решившая разыграть своего парня с помощью этой консервированной еды, нам не ясно. Намазав одежду жижей из банки, она встретила возлюбленного и села с ним на диван. О том, что произошло дальше, лучше не рассказывать. Все и так, думаем, понятно.
Осторожно! Людям с подвижной психикой и слабым желудком видео не рекомендуется для просмотра!
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Вопрос один: зачем? А главное, нафига? Добавить "перчику" в отношения явно удалось, но удивительно, если они вообще сохранятся после такого розыгрыша.
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Так что присоединюсь - постанова. Во-первых, деваху бы вывернуло, если бы она в реальную банку вот так нос сунула. Или у неё отбито обоняние напрочь. Во-вторых, парень бы ещё на пороге почуял неладное и попросил проветрить хату. До колен своей половинки он бы не дошёл.
Ну почему бабы такие дуры, даже если по первости как нормальные?
Деликатес- это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.(с)
А че, не выбрасывать же