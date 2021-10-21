Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так

Говорят, что вкус ее менее противен, нежели аромат, но это не точно - "счастливчиков", попробовавших это блюдо не так много. а тех, кто сумел проглотить хотя бы кусок этой рыбы - еще меньше.

Чем именно руководствовалась девушка, решившая разыграть своего парня с помощью этой консервированной еды, нам не ясно. Намазав одежду жижей из банки, она встретила возлюбленного и села с ним на диван. О том, что произошло дальше, лучше не рассказывать. Все и так, думаем, понятно.