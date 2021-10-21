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Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так

Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Девушка   видео   отношения   розыгрыш   сюрстремминг   
2683
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1

Похоже, результат розыгрыша оказался смешным только для самой девицы. Удивимся, если после этого парень не прекратил отношения.

Сюрстрёмминг - еда не для слабых духом (и желудком). Национальное шведское блюдо является деликатесом, отведать которому не каждому под силу. Квашеная рыба имеет очень сильный запах тухлятины.


Говорят, что вкус ее менее противен, нежели аромат, но это не точно - "счастливчиков", попробовавших это блюдо не так много. а тех, кто сумел проглотить хотя бы кусок этой рыбы - еще меньше.


Чем именно руководствовалась девушка, решившая разыграть своего парня с помощью этой консервированной еды, нам не ясно. Намазав одежду жижей из банки, она встретила возлюбленного и села с ним на диван. О том, что произошло дальше, лучше не рассказывать. Все и так, думаем, понятно.



Вопрос один: зачем? А главное, нафига? Добавить "перчику" в отношения явно удалось, но удивительно, если они вообще сохранятся после такого розыгрыша.


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Метки: prank   Девушка   видео   отношения   розыгрыш   сюрстремминг   
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2k
Алекс Час назад
А то он запах сразу не почуял. После этой бл"""дской рыбы квартиру неделю проветривать надо, как банку открыл. постанова)
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3k
Дмитрий 4 минуты назад
А если у него теперь рефлекс на это дело выработается дура? И чЁ делать будешь?)))
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306
Макс Дорошенко 6 минут назад
Да обычный запах не свежей, скажем так, органики. Когда то кум на нефтевышке работал. Так вот ему довелось сие чудо продегустировать, естественно на спор. Кум хохол, поэтому пари выиграл. Более того, он на полном серьёзе уверяет что, при правильном и постоянном употреблении действительно, можно стать своего рода ценителем сего "деликатеса". )
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13k
Sergey Nike 10 минут назад
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4k
Димыч 16 минут назад
Какой впечатлительный. Друг живёт в Швеции. Говорит - под водочку, с хлебом и картошечкой эта штуковина отлично заходит.
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4k
Бу 19 минут назад
ТП
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12k
Евгений 21 минуту назад
Копальхема ещё б на ужин сварганила.
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1
Anna Полчаса назад
Шведы свой деликатес употребляют на улице, потому что реально дом потом проветривать неделю надо))) И, даже если соседний дом находится в ста метрах от вашего, вы узнаете, что соседи решили полакомиться сюстрёммингом. Сей дивный ароматец нереально заглушить, и он разносится окрест, сообщая всем, что пора доставать противогазы. Потому что изо рта потом пахнет ну ровно точно так же.
Так что присоединюсь - постанова. Во-первых, деваху бы вывернуло, если бы она в реальную банку вот так нос сунула. Или у неё отбито обоняние напрочь. Во-вторых, парень бы ещё на пороге почуял неладное и попросил проветрить хату. До колен своей половинки он бы не дошёл.
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27k
lem02 Полчаса назад
Один раз довелось банку сюрстремминга открывать. Дальше - не помню. Блин, вот так меняют ориентацию...
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393
Fisher1979 Полчаса назад
Теперь у него на неё никогда не встанет. Браво!
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5k
М С Полчаса назад
Дура. Шанс получить стойкий рефлекс очень высок. Но если она этого и добивалась...
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5k
newegg 38 минут назад
Она б ещё скунса отловила и меркаптаном намазалась, для прикола.
Ну почему бабы такие дуры, даже если по первости как нормальные?
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3k
Leo 40 минут назад
"Национальное шведское блюдо является деликатесом"- хватит эту блевотину называть деликатесом, это всего лишь тухлая рыба!!
Деликатес- это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.(с)
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−53
Леонид Красный 48 минут назад
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894
Dorell Час назад
Он уже привык к этому запаху
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36k
Франц Лефорт Час назад
Надо было туда же (пардон) блевать. И посмотреть на её смех....
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2k
alex5450 Час назад
В общем обмазалась...
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3k
Ivan Час назад
У девки короновирус, если она на открытие сюрстреминна в помещении решилась, а после на такой прикол...
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