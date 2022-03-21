<<В Домодедово ревнивый ухажёр облил кислотой парня и его девушку>>

Поехавший “Ромео” нанёс тяжелейшие травмы и сейчас его ищет полиция.
У дома №4 по Подольскому проезду случилась настоящая жесть. Молодая пара вышла из подъезда и спокойно пошла по своим делам - тут к ним побежал какой-то отморозок. Мужчина его заметил, сказал девушке бежать, а сам остался, чтобы задержать нападавшего.
Настоящий мужик.
Но за это ему крепко досталось - нападавший облил его кислотой. С собой у него была банка ядовитой жидкости и всю её он выплеснул бедолаге в лицо. Хотел облить и девушку, но промахнулся и её лишь чуть-чуть задело. И быстро убежал.
Оказалось, что это бывший муж девушки. И так он отомстил за то, что она нашла себе нового мужчину. В итоге: покалеченный мужик, на девушку попало несколько капель, она почти не пострадала, и отморозок, которого ищет полиция.
Надеемся, что неадеквата найдут и надолго изолируют от общества. Таким не место среди нормальных людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кто так заголовки пишет? Из названия выходит, что это либо ухажер парня, либо вообще случайная пара попала под раздачу
Надо было написать как-то так << ...ухажер облил кислотой свою бывшую и ее парня>>
Наделал делов и бежать... куда? Мамке под юбку?
Осудят дебила по 111 ч.3 и дадут 12 лет! И поделом!
будет справедливо