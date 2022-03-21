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В Домодедово ревнивый ухажёр облил кислотой парня и его девушку

В Домодедово ревнивый ухажёр облил кислотой парня и его девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 15:47
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   домодедово   кислота   нападение   парень   ухажер   
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Поехавший “Ромео” нанёс тяжелейшие травмы и сейчас его ищет полиция.

У дома №4 по Подольскому проезду случилась настоящая жесть. Молодая пара вышла из подъезда и спокойно пошла по своим делам - тут к ним побежал какой-то отморозок. Мужчина его заметил, сказал девушке бежать, а сам остался, чтобы задержать нападавшего.

Настоящий мужик.

Но за это ему крепко досталось - нападавший облил его кислотой. С собой у него была банка ядовитой жидкости и всю её он выплеснул бедолаге в лицо. Хотел облить и девушку, но промахнулся и её лишь чуть-чуть задело. И быстро убежал.

Оказалось, что это бывший муж девушки. И так он отомстил за то, что она нашла себе нового мужчину. В итоге: покалеченный мужик, на девушку попало несколько капель, она почти не пострадала, и отморозок, которого ищет полиция.

Надеемся, что неадеквата найдут и надолго изолируют от общества. Таким не место среди нормальных людей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   домодедово   кислота   нападение   парень   ухажер   
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36  комментариев
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521
solosolovov 2 часа назад
Не будем спешить с выводами. Всю инфу в студию, может поделом.
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4k
Саша 6 минут назад
"Мужчина его заметил, сказал девушке бежать, а сам остался, чтобы задержать нападавшего" Писавший текст не видел видео. Девка первая спалила и ходу дала.
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44k
Элек Мек Полчаса назад
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53k
alertol Полчаса назад
у меня ощущение что я импотент... сколько не было неудач с женщинами, ни разу в мыслях даже не было им как-то навредить... что со мной не так?
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15k
Роберт Шекли 39 минут назад
<<В Домодедово ревнивый ухажёр облил кислотой парня и его девушку>>
Кто так заголовки пишет? Из названия выходит, что это либо ухажер парня, либо вообще случайная пара попала под раздачу

Надо было написать как-то так << ...ухажер облил кислотой свою бывшую и ее парня>>
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188
eutace Час назад
его надо изолировать навсегда от жизни
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12k
Kucher Час назад
А рожу зачем падле замазали? Чтоб окружающие случайно не помогли его искать?
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30k
Fat Lynx Час назад
Вот же ссыкливый утырок!
Наделал делов и бежать... куда? Мамке под юбку?
Осудят дебила по 111 ч.3 и дадут 12 лет! И поделом!
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Таким поступкам нет оправдания. Что бы там между бывшими ни произошло, такие вещи неприемлемы. Судить как за покушение на убийство. Потому что он осознанно пытался двоих человек сделать глубокими инвалидами. Урод.
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Вот жеш падла , за ноги и в бочку.
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86k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
растворить в кислоте
будет справедливо
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