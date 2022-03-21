<<В Домодедово ревнивый ухажёр облил кислотой парня и его девушку>>

У дома №4 по Подольскому проезду случилась настоящая жесть. Молодая пара вышла из подъезда и спокойно пошла по своим делам - тут к ним побежал какой-то отморозок. Мужчина его заметил, сказал девушке бежать, а сам остался, чтобы задержать нападавшего.

Настоящий мужик.

Но за это ему крепко досталось - нападавший облил его кислотой. С собой у него была банка ядовитой жидкости и всю её он выплеснул бедолаге в лицо. Хотел облить и девушку, но промахнулся и её лишь чуть-чуть задело. И быстро убежал.