В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой

Им оказался 25-летний экс-кандидат в депутаты московского района Печатники. Говорит, что виной всему явилась ревность.
Вчера, 21 марта, неизвестный облил кислотой мужчину и девушку. Пострадал также находившийся неподалеку 11-летний ребенок. На него попало несколько капель едкой жидкости. Сразу после расправы злоумышленник сбежал, оставив на месте преступления термос, пару банок и личные вещи.
Спустя несколько часов отморозка нашли.
Задержанным, по сведениям Telegram-канала SHOT оказался экс-кандидат в депутаты Дмитрий Поляков, баллотировавшийся от партии "Яблоко". Поляков решил таким образом отомстить своей бывшей девушке, с которой прожил несколько лет. В 2020 девушка решила поставить точку в их отношениях и началось. После расставания с Оксаной Поляков неоднократно заявлял, что она вернется к нему, угрожал ей, караулил ее у дома.
Вместе со своим новым парнем девушка работает в городской поликлинике Домодедова: Оксана — фельдшером, Александр — врачом. После нападения пара и ребенок, который случайно попал в переплет, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще, ревность это вообще не о любви сказ. Ревность это чувство собственничества. В здоровой мере это хорошо, но некоторые меры не знают, к сожалению.
Другой вопрос, что как он вообще в кандидаты даже попал (пусть и от "Яблока" с такими наклонностями. Тут явно шиза какая-то просматривается