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В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой

В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой (4 фото)

Автор:
22 марта 2022 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Девушка   Экс-кандидат   кислота   нападение   полиция   ревность   
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Им оказался 25-летний экс-кандидат в депутаты московского района Печатники. Говорит, что виной всему явилась ревность.

Вчера, 21 марта, неизвестный облил кислотой мужчину и девушку. Пострадал также находившийся неподалеку 11-летний ребенок. На него попало несколько капель едкой жидкости. Сразу после расправы злоумышленник сбежал, оставив на месте преступления термос, пару банок и личные вещи.


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Спустя несколько часов отморозка нашли.


Задержанным, по сведениям Telegram-канала SHOT оказался экс-кандидат в депутаты Дмитрий Поляков, баллотировавшийся от партии "Яблоко". Поляков решил таким образом отомстить своей бывшей девушке, с которой прожил несколько лет. В 2020 девушка решила поставить точку в их отношениях и началось. После расставания с Оксаной Поляков неоднократно заявлял, что она вернется к нему, угрожал ей, караулил ее у дома.



Вместе со своим новым парнем девушка работает в городской поликлинике Домодедова: Оксана — фельдшером, Александр — врачом. После нападения пара и ребенок, который случайно попал в переплет, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.


По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Девушка   Экс-кандидат   кислота   нападение   полиция   ревность   
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6  комментариев
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382
Змей Горыныч 44 минуты назад
Как что-то связанное с депутатством - обязательно мерзавец
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Борис Карабанов Полчаса назад
Синдром патологической ревности. Вероятно, потому и расстались.
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12k
Erorist 39 минут назад
Как в 25 лет можно в депутаты попасть?! Тут на работу-то не берут после вуза - опыта, типа нет, а тут молодой гений уже в депутаты.

А вообще, ревность это вообще не о любви сказ. Ревность это чувство собственничества. В здоровой мере это хорошо, но некоторые меры не знают, к сожалению.
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Echo 41 минуту назад
да уж, это сколько лет он будет лишен секаса
? или не будет
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