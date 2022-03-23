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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5630 постов • 716 подписчиков подписаться
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20 легендарных усов в истории музыки, спорта и развлечений

20 легендарных усов в истории музыки, спорта и развлечений (21 фото)

Автор:
23 марта 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешний вид   знаменитости   усатые мужчины   усачи   усы   фото знаменитостей   шоу бизнес   
919
21
Вот небольшой список известных людей — художников, музыкантов, спортсменов, актеров, — которых невозможно представить без их замечательных усов. Он, конечно, далеко не полный, потому что в него вошли только некоторые заграничные знаменитости. Давайте дополним в комментариях?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешний вид   знаменитости   усатые мужчины   усачи   усы   фото знаменитостей   шоу бизнес   
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22  комментария
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2k
Trilik Час назад
Эволюция настоящих усов, можно сказать мировая эволюция...
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22k
Inter 17 минут назад
Уж Гитлер, Чаплин и Пуаро-всех переплюнут из подборки
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59k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
а Якубович ?
а тысяча червей ? Боярский .
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852
Татьяна Баженова Полчаса назад
Усы Боярского и усы Михалкова затмили бы всю вышеперечисленную коллекцию! А усы Френкеля? Так что все ваши идут лесом!
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16k
The Dude 37 минут назад
Эти прекрасные усы дополняют ещё лапы и хвост.
Что в совокупности является удостоверением личности.
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1k
Вадим В. Новоженов 48 минут назад
Вот самые легендарные во Вселенной усы , принадлежавшие художнику (для соответствия темы статьи). А все остальное , это так себе - лабуда.... .

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9k
Андрей Ма-С 59 минут назад
всех кВоТеРбЕков из бейсбола мы конечно только по усам и узнаем))))
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7k
Грут Час назад
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1k
kiev_poznyaki Час назад
Автор молодец.
Стырил статью с какого то пиндосовского сайта, перевел - и вуаля.
А то, что половина их "легендарных усов" в наших краях совершенно неизвестны, это мелочи..
Хоть бы одного непиндоса добавил, Адольфа или там Иосифа Виссарионовича. Так нет, лизнуть хоть как-то у пиндосов, видать дело чести.
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2k
RenamedUser_007 Час назад
Вот тоже вполне знаменитые усы)

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27k
Vazari Час назад
Когда копипастите статьи с заграничных рессурсов, неплохо бы их адаптировать под наши реалии. Кто, за пределами США, к примеру, знает их бейсболистов, кантри-исполнительней и прочих квотербеков? И ,тем более, кому они тут нах. нужны.
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100
Алексей Час назад
Найджел Эрнест Джеймс Мэнселл.
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18k
babuby Час назад
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