20 легендарных усов в истории музыки, спорта и развлечений

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Вот небольшой список известных людей — художников, музыкантов, спортсменов, актеров, — которых невозможно представить без их замечательных усов. Он, конечно, далеко не полный, потому что в него вошли только некоторые заграничные знаменитости. Давайте дополним в комментариях?
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6. Ролли Фингерс — Роланд Глен Фингерс взял Сальвадора Дали и перевернул его с ног на голову. Любой бейсболист, который носит усы, теперь почти всегда берёт пример с Ролли Фингерса
10. Принц — культовый певец, исполнитель и гитарист. Он был гордым обладателем этих великолепных усов на протяжении всей своей жизни
12. Стив Харви, комик. Этот чувак выглядит так, будто может украсть твою девушку в любой момент. Его усы излучают уверенность
17. Гарднер Миншью — бывший защитник «Ягуаров» и нынешний квотербек «Иглз» кое-что знает об идеальном сочетании усов и прически
18. Майк Дитка — футбольный тренер из Зала славы. У него самые легендарные усы среди всех главных тренеров в истории НФЛ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а тысяча червей ? Боярский .
Что в совокупности является удостоверением личности.
Стырил статью с какого то пиндосовского сайта, перевел - и вуаля.
А то, что половина их "легендарных усов" в наших краях совершенно неизвестны, это мелочи..
Хоть бы одного непиндоса добавил, Адольфа или там Иосифа Виссарионовича. Так нет, лизнуть хоть как-то у пиндосов, видать дело чести.