Род Стюарт занялся ремонтом дорог

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От плохих дорог страдают все, не минула эта участь и звезд. Сэр Род Стюарт, знаменитый рокер, устал от выбоин на подъездной дорожке к дому и от постоянных отговорок муниципальных служб, - и тогда он взял в руки лопату и сам вышел на ремонт дороги.
Сэр Род Стюарт поменял свой микрофон на лопату в надежде заделать выбоины на дороге
Сэр Род Стюарт — один из величайших исполнителей рок-н-ролла всех времен, по всему миру продано более 250 миллионов альбомов. Его достижения включают в себя десять альбомов номер 1 и 26 синглов в топ-10 в Великобритании, а также 17 альбомов в топ-10 и 16 синглов в топ-10 в США. Он давно внесен в Зал славы рок-н-ролла США и был посвящен в рыцари королевой в 2016 году. Но это не помешало ему взяться за лопату.
«Все равно больше никто этим не занимается», — говорит Род, рассыпая гравий по дороге, на которой полно ям
«Заделывать дыры полезно для души!» — говорится в подписи к нескольким видеороликам, размещенным в инстаграме Рода. На нем он и несколько его друзей выгребают гравий из грузовика и засыпают выбоины возле его дома в Харлоу, Эссекс. В одном из видеороликов он объясняет, что дорога была такой уже много лет, и «никто больше не потрудится сделать это», поэтому он взял дело в свои руки. Дорога, по словам певца, словно говорила: «Если я тебе действительно нужна, просто протяни руку и прикоснись ко мне», - и Род ничего не мог сделать, кроме как подчиниться.
Род Стюарт не удержался и выразил свое гражданское отношение к работе муниципалитета
«Мы заделываем здесь дыры дыры, в то время как миллионы и миллионы фунтов были потрачены на ремонт трассы прямо за этой дорожкой!», — с возмущением говорит звезда рок-н-ролла.
«Люди разбивают свои машины, - говорит 77-летний певец. - На днях приехала "скорая помощь" с лопнувшей шиной. Моя Феррари здесь вообще не может проехать!»
Поклонники Стюарта встретили публикацию в соцсети очень тепло. Люди высоко оценили его усилия, в том числе его собственные дочери, Кимберли и Руби, которые от души аплодировали ему смайликами. Многие беспокоились о здоровье и благополучии звезды, прося его быть аккуратнее, так как есть концерты, на которых ему нужно играть. Журналисты даже заявили, что если бы Харлоу испытал сильное наводнение, Род Стюарт «несомненно вышел бы с мешками с песком и лопатой».
Видео
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Представители местной дорожной службы тоже отреагировали на публикацию, заявив: «Хотя мы ценим приверженность сэра Рода улучшению своего сообщества, мы не рекомендуем никому выполнять работу на дорогах самостоятельно, потому что без надлежащего управления дорожным движением и других мер безопасности жители подвергают себя риску».
Легенды гласят, что до того, как стать рок-звездой, Род был могильщиком. Что ж, если это так, значит, земляные работы ему не в новинку. Впрочем, сам Род опровергает этот факт. Согласно его биографии «Род Стюарт: Новая биография», он действительно работал на кладбище, надеясь, что эта работа рационализирует его страх смерти, поскольку с самого раннего возраста его мучили кошмары о смерти. Но сама работа не была связана с рытьем могил: в основном это была разметка участков и выполнение различных других подготовительных операций. Сам Род заявил, что «именно из-за этих нескольких часов случайной работы на кладбище возник популярный миф, что я когда-то был могильщиком».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Род Стюарт дорожные работы звезды знаменитости ремонт дороги рок-звезды своими руками шоу бизнес
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Явно бабки пилит.