Род Стюарт занялся ремонтом дорог

Легенды гласят, что до того, как стать рок-звездой, Род был могильщиком. Что ж, если это так, значит, земляные работы ему не в новинку. Впрочем, сам Род опровергает этот факт. Согласно его биографии «Род Стюарт: Новая биография», он действительно работал на кладбище, надеясь, что эта работа рационализирует его страх смерти, поскольку с самого раннего возраста его мучили кошмары о смерти. Но сама работа не была связана с рытьем могил: в основном это была разметка участков и выполнение различных других подготовительных операций. Сам Род заявил, что «именно из-за этих нескольких часов случайной работы на кладбище возник популярный миф, что я когда-то был могильщиком».