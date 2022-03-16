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Род Стюарт занялся ремонтом дорог

Род Стюарт занялся ремонтом дорог (9 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 11:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Род Стюарт   дорожные работы   звезды   знаменитости   ремонт дороги   рок-звезды   своими руками   шоу бизнес   
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От плохих дорог страдают все, не минула эта участь и звезд. Сэр Род Стюарт, знаменитый рокер, устал от выбоин на подъездной дорожке к дому и от постоянных отговорок муниципальных служб, - и тогда он взял в руки лопату и сам вышел на ремонт дороги.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Род Стюарт   дорожные работы   звезды   знаменитости   ремонт дороги   рок-звезды   своими руками   шоу бизнес   
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7  комментариев
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Антошка Час назад
Эээ... Не понял, а он дороги раз в три дня ремонтирует?
https://old.fishki.net/4097898-rokery-i-dorogi-ne-proehaty-ni-na-skoroj-ni-na-ferrari-a-skoro---novyj-tur.htmlhttps://old.fishki.net/4097898-rokery-i-dorogi-ne-proehaty-ni-na-skoroj-ni-na-ferrari-a-skoro---novyj-tur.html
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8k
Hunson Abadeer 38 минут назад
а почему бы и нет
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1k
Chaim Kushnir 49 минут назад
ну ... бывает. внимание публики нужно поддерживать
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Власти распилили бабло, выделенное на ремонт дорог.
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Он к нам в Питер переехал?
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Пошляк Стебаныч 2 часа назад
Он же уже ремонтировал...
Явно бабки пилит.
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