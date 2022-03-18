Аль Пачино рассказал о съемках "Крестного отца"

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С момента съемок культовой гангстерской саги "Крестный отец" прошло полвека. Фильм навеки вошел в сокровищницу мирового кинематографа, раскрыл актерский гений Марлона Брандо и вывел на орбиту суперновую звезду 30-летнего тогда Аль Пачино. На днях 83-летний актер вспомнил о том, как проходили съемки и чем ему запомнилась первая в актерской биографии киноэпопея.
В беседе с The New York Times Пачино рассказал, какой большой честью было для него участие в культовой картине. Забавно, но когда Коппола обратился к нему, он решил, что талантливый, но относительно неизвестный режиссер бредит… пока не выяснилось, что его друг действительно адаптировал исходный материал блокбастера Пьюзо.
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Когда Пачино понял, что снимается в отличном фильме? История болезненная, но воодушевляющая. В день, когда снимали похороны Вито Корлеоне, молодой актер заметил фигуру среди могил. Оказалось, что там, на надгробии, сидит Фрэнсис Форд Коппола и плачет, как младенец».
Режиссер был в отчаянии, потому что ему отказали в разрешении продолжать съемки. Возможно, для него это была трагедия, но Пачино воодушевился. «Я подумал: хорошо. Думаю, я здесь в хорошем фильме», - вспоминает он. Страсть Копполы вдохновляла его.
Режиссер был в отчаянии, потому что ему отказали в разрешении продолжать съемки. Возможно, для него это была трагедия, но Пачино воодушевился. «Я подумал: хорошо. Думаю, я здесь в хорошем фильме», - вспоминает он. Страсть Копполы вдохновляла его.
Хорошо, что Коппола и Пачино отдавались фильму со страстью, потому что акционеры нервничали. У Paramount Pictures были сомнения по поводу того, как идут дела на съемках «Крестного отца». «Роберт Эванс и студия изначально ненавидели актерский состав, особенно Аль Пачино», — пишет кинообозреватель GQ. Мрачный характер финала тоже не радовал продюсеров. Но Коппола придерживался своего мнения и сохранил в картине Пачино - свою звезду, которая в то время была известна лишь сценическими работами, никак не связанными с Голливудом. Действительно, Пачино упоминает, что с самого начала не особо интересовался игрой в кино. Если бы не Майкл Корлеоне, кто знает, где бы он был? Его игра была отмечена номинацией на «Оскар». Пачино подчеркивает, что своей громкой карьерой он обязан «Крестному отцу».
Карьера Пачино развивалась, и скоро он стал одним из самых известных актеров американского кино. Однако он не хотел прощаться с Майклом Корлеоне навсегда. В 1974 году он сыграл роль во второй части «Крестного отца» . Между этим фильмом и следующим за ним «Крестным отцом III» (1990) был большой перерыв. Но Коппола снял оба продолжения, не считаясь со временем. В итоге . вторая часть стала еще более знаменитой, чем первая. Однако третья гчасть получила немало негативных отзывов. Отредактированная версия была выпущена в 2020 году. Что касается этого первого большого фильма, у Копполы смешанные чувства. В разговоре с GQ он утверждает, что фильм «разрушил меня». «Все, что я делал, сравнивалось с ним», - жалуется режиссер.
Сняв такие классические произведения, как «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Пегги Сью вышла замуж» (1986), Коппола укрепил свою репутацию разностороннего и смелого художника, исследующего множество жанров. В настоящее время он работает над «Мегаполисом», амбициозным научно-фантастическим проектом, над которым работал десятилетиями. В главных ролях сыграют Оскар Айзек, Кейт Бланшетт, Зендая и Джеймс Каан из «Крестного отца».
Сняв такие классические произведения, как «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Пегги Сью вышла замуж» (1986), Коппола укрепил свою репутацию разностороннего и смелого художника, исследующего множество жанров. В настоящее время он работает над «Мегаполисом», амбициозным научно-фантастическим проектом, над которым работал десятилетиями. В главных ролях сыграют Оскар Айзек, Кейт Бланшетт, Зендая и Джеймс Каан из «Крестного отца».
Фильм "Крестный отец" настолько знаменит, что ему самому Голливуд собирается отдать дань в мини-сериале. Мини-сериал «Предложение» рассказывает о том, как Коппола пытался вывести «Крестного отца» на экран. Майлз Теллер играет продюсера Альберта С. Радди. Дэн Фоглер сыграет Копполу, а Энтони Ипполито — Аль Пачино. Мэтью Гуд играет Роберта Эванса. Он должен выйти в эфир в 2022 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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