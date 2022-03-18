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Аль Пачино рассказал о съемках "Крестного отца"

Аль Пачино рассказал о съемках "Крестного отца" (6 фото)

Автор:
18 марта 2022 12:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аль Пачино   актеры   воспоминания   голливуд   звезды   знаменитости   крестный отец   шоу бизнес   
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С момента съемок культовой гангстерской саги "Крестный отец" прошло полвека. Фильм навеки вошел в сокровищницу мирового кинематографа, раскрыл актерский гений Марлона Брандо и вывел на орбиту суперновую звезду 30-летнего тогда Аль Пачино. На днях 83-летний актер вспомнил о том, как проходили съемки и чем ему запомнилась первая в актерской биографии киноэпопея.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аль Пачино   актеры   воспоминания   голливуд   звезды   знаменитости   крестный отец   шоу бизнес   
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2  комментария
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Максим Час назад
Один из немногих примеров, как из маленькой книги сделать три серии гениального фильма. Книга просто меркнет на его фоне.
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Парагвайский шпион Полчаса назад
Автор, Марлон Брандо уже был ЗВЕЗДОЙ, когда снимался фильм.
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