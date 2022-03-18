Аль Пачино рассказал о съемках "Крестного отца"

Карьера Пачино развивалась, и скоро он стал одним из самых известных актеров американского кино. Однако он не хотел прощаться с Майклом Корлеоне навсегда. В 1974 году он сыграл роль во второй части «Крестного отца» . Между этим фильмом и следующим за ним «Крестным отцом III» (1990) был большой перерыв. Но Коппола снял оба продолжения, не считаясь со временем. В итоге . вторая часть стала еще более знаменитой, чем первая. Однако третья гчасть получила немало негативных отзывов. Отредактированная версия была выпущена в 2020 году. Что касается этого первого большого фильма, у Копполы смешанные чувства. В разговоре с GQ он утверждает, что фильм «разрушил меня». «Все, что я делал, сравнивалось с ним», - жалуется режиссер.

Сняв такие классические произведения, как «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Пегги Сью вышла замуж» (1986), Коппола укрепил свою репутацию разностороннего и смелого художника, исследующего множество жанров. В настоящее время он работает над «Мегаполисом», амбициозным научно-фантастическим проектом, над которым работал десятилетиями. В главных ролях сыграют Оскар Айзек, Кейт Бланшетт, Зендая и Джеймс Каан из «Крестного отца».