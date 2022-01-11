30 знаменитостей, которые почти не изменились за последние 25 лет

Автор:
11 января 2022 17:42
Говорят, что на деньги времени не купишь. Но это точно не касается знаменитостей из этой подборки, которые практически не постарели за последние 25 лет — во многом благодаря своему богатству, конечно же.
1. Джефф Голдблюм 25 лет назад, 45 лет
Джефф Голдблюм сейчас, 69 лет
2. Пол Радд 25 лет назад, 28 лет
3. Мерил Стрип 25 лет назад, 47 лет
Мерил Стрип сейчас в 72 года
4. Мишель Пфайффер 25 лет назад, 39 лет
Мишель Пфайффер сейчас, 63 года
5. Джон Стамос 25 лет назад, 34 года
Джон Стамос сейчас, 58 лет
6. Тильда Суинтон 25 лет назад в 37
Тильда Суинтон сейчас, 61 год
7. Харрисон Форд 25 лет назад, 55 лет
Харрисон Форд сейчас, 79 лет
8. Дженнифер Лопес 25 лет назад, 28 лет
Дженнифер Лопес сейчас, 52 года
9. Ленни Кравиц 25 лет назад, 33 года
Ленни Кравиц сейчас, 57 лет
10. Джулия Луис-Дрейфус 25 лет назад в 36
Джулия Луис-Дрейфус сейчас, 60 лет
11. Кейт Уинслет 25 лет назад, 22 года
Кейт Уинслет сейчас, 46 лет
12. Jay-Z 25 лет назад, 28 лет
13. Селин Дион 25 лет назад в 29
Селин Дион сейчас, 53 года
14. Мадонна 25 лет назад, 39 лет
15. Синди Кроуфорд 25 лет назад, 31 год
Синди Кроуфорд сейчас, 55 лет
16. Джулия Робертс 25 лет назад, 30 лет
Джулия Робертс пару лет назад, 52 года
17. Гвен Стефани 25 лет назад, 28 лет
Гвен Стефани сейчас, 52 года
18. Рики Мартин 25 лет назад, 26 лет
Рики Мартин сейчас, 50 лет
19. Холли Берри 25 лет назад, 31 год
Холли Берри сейчас, 55 лет
20. Дайан Китон 25 лет назад, 51 год
Дайан Китон сейчас, 75 лет
21. Джулианна Мур 25 лет назад, 37
Джулианна Мур сейчас, 61 год
22. Киану Ривз 25 лет назад, 33 года
Киану Ривз сейчас, 57 лет
23. Риз Уизерспун 25 лет назад, 21 год
Риз Уизерспун сейчас, 45 лет
24. Гленн Клоуз 25 лет назад, 50 лет
Гленн Клоуз сейчас, 74 года
25. Николь Кидман 25 лет назад, 30 лет
Николь Кидман сейчас, 54 года
26. Мэтью МакКонахи 25 лет назад в 28
Мэтью МакКонахи сейчас, 52 года
27. Сандра Буллок 25 лет назад в 33
Сандра Буллок сейчас, 57 лет
28. Брэд Питт 25 лет назад, 34 года
29. Алисия Сильверстоун 25 лет назад, 21 год
Алисия Сильверстоун сейчас, 45 лет
30. Дженнифер Энистон 25 лет назад, 28 лет
Дженнифер Энистон сейчас, 52 года
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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