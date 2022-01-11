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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5431 пост • 706 подписчиков подписаться
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30 знаменитостей, которые почти не изменились за последние 25 лет

30 знаменитостей, которые почти не изменились за последние 25 лет (61 фото)

Автор:
11 января 2022 17:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: возраст   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фото знаменитостей   шоу бизнес   
1261
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Говорят, что на деньги времени не купишь. Но это точно не касается знаменитостей из этой подборки, которые практически не постарели за последние 25 лет — во многом благодаря своему богатству, конечно же.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возраст   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фото знаменитостей   шоу бизнес   
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11  комментариев
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15k
uutb 2 часа назад
Слабаки! Вот настоящая бессмертная)
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6k
hairov 38 минут назад
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
5 баллов только Женьке Энистон, остальное жуть одна
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3k
Egoro 2 часа назад
Не изменились и хорошо выглядят спустя 25 лет - вещи разные.
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138
DoctorBetruger 2 часа назад
Автору необходимо посетить окулиста.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Лучший друг актора/актрессы - пластический хирург, стилист, визажист, массажист, личный тренер по фитнессу, личный адвайзер-диетолог, личный психоаналитик, ну и Фотошоп, разумеется.
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31k
Korolev 2 часа назад
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Некоторые с возрастом даже похорошели. Ну или поинтереснее стали. Мне больше всех нравятся Холли Берри и Дженифер Энистон. Еще жаль, что здесь нет Сальмы Хайек и Моники Белуччи, тоже до сих пор красавицы!
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184
zz 2 часа назад
Разница в 25 лет и на фото(при любой ретуши) видна. А в натуре тут есть сотня примет что +25 лет, и даже +5,10 лет сразу видно, только слепой не увидит.
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39k
Alex 2 часа назад
Один Киану настоящий, остальные хорошо отштукатуренные
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