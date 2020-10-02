16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды

Многих знаменитых мужчин мы уже и представить себе не можем без усов, а они оказывается, когда-то вполне себе разгуливали без них!
Среди знаменитостей таких тоже много, вы и сами назовёте имена: Леонид Якубович, Михаил Боярский, Сальвадор Дали, Альберт Эйнштейн и другие. Этих известных людей можно и не узнать, увидев их непривычные версии без усов.
Сегодня мы покажем вам редкие фотографии известных усачей, на которых они представали без своего фирменного элемента. В основном это снимки из молодости, но есть и исключения, а ещё мы подразумеваем любую растительность на лице, не ограничиваясь исключительно усами.
Будьте готовы удивиться тому, что на всех коллажах слева и справа изображён один и тот же человек!
Сегодня мы покажем вам редкие фотографии известных усачей, на которых они представали без своего фирменного элемента. В основном это снимки из молодости, но есть и исключения, а ещё мы подразумеваем любую растительность на лице, не ограничиваясь исключительно усами.
Будьте готовы удивиться тому, что на всех коллажах слева и справа изображён один и тот же человек!
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