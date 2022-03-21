Технопрон: 25 сварочных фото, при виде которых вы ощутите экстаз

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Сколько всего уже придумали люди. И вот вам сварочный экстаз - красота, которая затронет любое сердце, даже тех, кто далеко от этого, не боюсь этого слова, искусства.
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На сегодняшний день, лазерная сварка, высокоскоростная автоматическая, магнитно-импульсная и сварка трением — наиболее современные из внедренных сварочных технологий
При технической сварке появление цветов побежалости (радужных разводов) считается серьезным дефектом. Но то, что называется браком в производстве, намеренно применяется в художественной сварке как декоративный прием
Около 75% мирового потребления стального проката идет на производство сварных конструкций или объектов
Подобный колоссальный нагрев необходим для размягчения тугоплавких сплавов и превосходит границы плавления всех известных нам металлов, существующих во вселенной
Смотреть на сварку нельзя, потому что ультрафиолетовые лучи, излучаемые электродугой в невидимом для человека спектре (средневолнового и длинного диапазонов) могут вызвать ожог роговицы
«Поймать зайчика» на сленге профессиональных сварщиков означает ожог сетчатки и слизистой оболочки глаза по причине воздействия ультрафиолета при сварке (электрическая офтальмия)
Но гораздо вреднее систематическое вдыхание различных токсичных веществ, сопутствующих сварному процессу — аэрозолей, газов, взвесей металлов.
Кубасов Валерий Николаевич — советский космонавт, первым в мире провел сварочные работы в космосе. 16 октября 1969 года на корабле «Союз-6» им была проведена сварка в условиях глубокого вакуума
Источник:
АНТИФИШКИ
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