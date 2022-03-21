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Технопрон: 25 сварочных фото, при виде которых вы ощутите экстаз

Технопрон: 25 сварочных фото, при виде которых вы ощутите экстаз (26 фото)

Автор:
21 марта 2022 15:01
Сообщество : Факты
Метки: интересно   красота   познавательно   сварка   технопрон   увлекательно   факты   
778
26

Сколько всего уже придумали люди. И вот вам сварочный экстаз - красота, которая затронет любое сердце, даже тех, кто далеко от этого, не боюсь этого слова, искусства.

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Источник:

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Метки: интересно   красота   познавательно   сварка   технопрон   увлекательно   факты   
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2  комментария
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50k
noName 24 минуты назад
"При технической сварке появление цветов побежалости (радужных разводов) считается серьезным дефектом."-нержу тигом варить без побежалости!?
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61k
Опиум для народа 8 минут назад
Что-то я, как сварщик со стажем в 26 лет ,никакого экстаза не испытываю и шедевральности не увидел. Вот если бы это всё было заварено МРкой советским гробом на колёсиках, а на современных аппаратах так ученик сварит ,у которого руки не трясутся...
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