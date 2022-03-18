Неприятные факты о разных странах, о которых их жители предпочли бы забыть

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Нет страны без греха. И ни у кого нет чистого листа. В прошлом и настоящем любого государства таится множество неприятных тайн. Говорить о них всегда неприятно, но признание этих малопривлекательных фактов — первый шаг к решению проблем.
Испания
Во времена франкистского режима многим матерям-одиночкам говорили, что их новорожденные дети мертвы. Но тела детей им не отдавали, а живого на самом деле младенца отдавали супружеской паре. Много лет спустя могилы многих из этих якобы умерших младенцев оказались пустыми. Это было сделано при абсолютном содействии католической церкви.
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Великобритания
Алан Тьюринг, который помог взломать нацистский код "Энигма", был арестован за то, что был геем, и химически кастрирован правительством, которому он помог много лет назад. Ему запретили посещать США, что сильно повлияло на его карьеру. Он покончил с собой в 1954 году.
Италия
Долгое время в Италии насильник мог жениться на своей жертве, чтобы избежать судебного преследования (эта практика называлась «matrimonio riparatore», женитьба по насилию). На женщин оказывали давление, чтобы они согласились на брак, дабы избежать общественного позора. Франка Виола в 1948 году стала первой женщиной, отказавшейся выйти замуж за своего насильника, но эта практика была отменена законом только в 1981 году.
Швеция
Швеция долгое время относилась к коренным саамам на севере Швеции как к гражданам второго сорта. Еще в 1970-х саамских детей все еще насильно забирали у саамских родителей. Их усыновляли шведские родители, чтобы «сделать их шведами».
Норвегия
Норвегия долгие годы подавляла саамов и насильно ассимилировала их, чтобы «вписать в норвежскую культуру». Расизм по отношению к саамам существует и по сей день.
Австралия
Практически все, что связано с коренными народами - аборигенами Австралии- и жителями островов Торресова пролива, является темной страницей в истории страны. Это признают многие австралийцы.
Турция
В Турции очень часто насилие в отношении женщин. И первое, что спрашивает любой, узнавший об изнасиловании: во что она была одета?, что она там делает так поздно? Иными словами, обвинение жертв насилия в стране процветает.
Испания
Испания занимает второе место после Камбоджи по делам о пропавших без вести, которые так и не были раскрыты. В стране даже существует правительственный сайт, посвященный поиску массовых захоронений.
Австрия
Мало кто помнит, что фашистская диктатура существовала в Австрии еще за четыре года до аншлюса.
Франция
Принудительная стерилизация умственно отсталых людей была обычным явлением до начала 2000-х годов. С 2001 года существует закон, требующий согласия, но многие подозревают, что принудительная стерилизация все еще применяется.
Португалия
В Португалии огромная проблема с домашним насилием, включая убийства женщин и жестокое обращение с детьми. Строгий католический патриархат царил здесь до 1974 года, так что он до сих пор витает в старших поколениях и просачивается к их потомкам. Большинство правонарушителей получает мягкое наказание, потому что во многих судах до сих пор заседают судьи старой закалки.
Голландия
Голландцы массово сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой: доносили на спрятавшихся евреев, участвовали в полицейских силах нацистов. Голландская железнодорожная компания (NS) перевозила евреев, синти и рома в лагеря Германии, а Royal Dutch Shell сама сообщила нацистам о депортации своих еврейских сотрудников.
Ирландия
Ирландия находилась под полным контролем католической церкви до 2000-х годов. Ее конституция была составлена с одобрения церкви и до сих пор гласит, что место женщины - дом. При этом церкви сошла с рук защита священников-педофилов, хорошо известных в стране. Не так хорошо известны Дома матери и ребенка. Сюда привозили незамужних матерей, у которых отнимали детей. Дети либо умирали, либо были незаконно усыновлены ирландскими и американскими семьями.
Франция
Региональные языки во Франции настойчиво заменялись французским с 1789 года. В итоге сегодня их осталось лишь несколько - в основном те, которые не понятны носителю французского языка, например, бретонский, баскский, корсиканский, эльзасский, франко-провансальский и т. д. Однако более 90% региональных языков Франции уже мертвы.
Франция
Война против колонизированного Алжира была связана с многочисленными военными преступлениями и пытками. Многие ветераны признавались, что испытывают стыд за свое участие в ней.
Литва
Литва стоит на первом месте в мировом рейтинге самоубийств. Один из 4000 литовцев в конечном итоге сводит счеты с жизнью.
Великобритания
Король Эдуард VIII симпатизировал нацистам. Он и его жена посетили Германию в 30-е годы, чтобы пообедать с Гитлером и проинспектировать войска СС. Говорят, в 60-х годах он сказал другу: «Я никогда не думал, что Гитлер был таким плохим парнем».
Румыния
Несколько лет назад произошел скандал с педиатром, который проводил чрезвычайно болезненные медицинские эксперименты над детьми, которых он должен был лечить. Например, он прикреплял металлический стержень к спине ребенка и вставлял винты в его позвоночник, чтобы «исправить» сколиоз или что-то подобное. Он экспериментировал с костями, которые, по его мнению, не росли должным образом. В основном он нацеливался на бедные семьи или семьи с детьми с редкими заболеваниями, потому что он полагал, что они не смогут или не смогут подвергнуть сомнению его методы. Примерно в то же время было обнаружено, что несколько приютов накачивают детей наркотиками и привязывают их к их кроватям, чтобы они были послушными.
В Ирландии гомосексуальность был декриминализован только в 1993 году, после 16-летней судебной тяжбы, закончившейся в Европейском суде по правам человека в 1988 году. На исполнение решения суда ушло еще 5 лет.
Обращение с гренландцами в Дании было абсолютно ужасным. С ними обращались с гражданами 2-го сорта, и они почти не имели права голоса. До сих пор высшее образование в Гренландии ведется на датском, а не на гренландском.
Турция
1980-1983 годы были очень мрачными для Турции - параноидальная националистическая военная хунта вкупе с партизанской войной в сельской местности и массовыми политическими репрессиями. Добавьте к этому пытки в военных тюрьмах, кенгуровые суды и убийства, финансируемые государством.
Италия
«Trattativa stato mafia», также известная как «переговоры между государством и мафией» в 1993 и 1994 годах - позорная страница в истории итальянского государства. По сути, это были секретные переговоры между очень высокими государственными деятелями и главарями сицилийской мафии в конце «сезона резни», когда мафия совершала буквальные террористические атаки на города. Государство унизилось до того, что село с убийцами за общий стол - так думают об этом граждане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну хоть какие-то позитивные новости, связанные с Польшей...
А здесь то чего стыдиться, IMHO?
а Польша и Ирландия вообще молодцы. Нашли чего стыдится.
Это то, чего Ирландии нужно стыдиться?
Плюс, если уж кописатите, то хотя бы читайте, что публикуете.
А в России молчат.... автор же не написал что бытовое насилие в РФ зашкаливает, и пришлось отменить закон о быт насилии.... и так далее. А надо, как бы херово небыло... надо говорить.
Вас тоже минусуют, скорее всего те, кто насилие поддерживает и сам дома руки распускает
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А почему они должны стараться забыть этот факт?
Походу, автор симпатизирует гомикам.