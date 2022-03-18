Неприятные факты о разных странах, о которых их жители предпочли бы забыть

Несколько лет назад произошел скандал с педиатром, который проводил чрезвычайно болезненные медицинские эксперименты над детьми, которых он должен был лечить. Например, он прикреплял металлический стержень к спине ребенка и вставлял винты в его позвоночник, чтобы «исправить» сколиоз или что-то подобное. Он экспериментировал с костями, которые, по его мнению, не росли должным образом. В основном он нацеливался на бедные семьи или семьи с детьми с редкими заболеваниями, потому что он полагал, что они не смогут или не смогут подвергнуть сомнению его методы. Примерно в то же время было обнаружено, что несколько приютов накачивают детей наркотиками и привязывают их к их кроватям, чтобы они были послушными.