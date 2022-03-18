FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Факты 4437 постов • 1009 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Неприятные факты о разных странах, о которых их жители предпочли бы забыть

Неприятные факты о разных странах, о которых их жители предпочли бы забыть (25 фото)

Автор:
18 марта 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: государства   интересно   история   неожиданно   познавательно   страны   темные секреты   факты   
3730
25
Нет страны без греха. И ни у кого нет чистого листа. В прошлом и настоящем любого государства таится множество неприятных тайн. Говорить о них всегда неприятно, но признание этих малопривлекательных фактов — первый шаг к решению проблем.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: государства   интересно   история   неожиданно   познавательно   страны   темные секреты   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Польша официально признана самой гомофобной страной Евросоюза"...
Ну хоть какие-то позитивные новости, связанные с Польшей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Luc72 22 минуты назад
"Принудительная стерилизация умственно отсталых людей была обычным явлением до начала 2000-х годов. С 2001 года существует закон, требующий согласия, но многие подозревают, что принудительная стерилизация все еще применяется."
А здесь то чего стыдиться, IMHO?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel 48 минут назад
Самой гомофобной можно гордиться, какой же тут стыд!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bartello Час назад
А что не так с Литвой? Хотят - самоубиваются.

а Польша и Ирландия вообще молодцы. Нашли чего стыдится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мистер Фикс Час назад
Вме хорошо, но перевод западного материала так себе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья Час назад
В Ирландии гомосексуальность был декриминализоваН (!) только в 1993 году, после 16-летней судебной тяжбы, закончившейся в Европейском суде по правам человека в 1988 году. На исполнение решения суда ушло еще 5 лет.

Это то, чего Ирландии нужно стыдиться?
Плюс, если уж кописатите, то хотя бы читайте, что публикуете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Хорошо, что у нас ничего похожего не было и нет, только закон и порядок, только улыбки и берёзки и нам не стыдно и никогда не будет за нашу великую страну. (Кто поставит минус, тот иностранный агент)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
ну не все факты такие уж ужасные, региональные языки однозначно надо уничтожать - иначе плодить сепаратистов, саамы и гомосексуалисты - люди второго сорта, чё уж там стесняться, стерилизация умственно отсталых - в чём собственно вопрос?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mowgley 2 часа назад
"Польша самое гомофобное государство Евросоюза"
---------
А почему они должны стараться забыть этот факт?
Походу, автор симпатизирует гомикам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить Викинги и гигиена: удивительные факты Викинги и гигиена: удивительные факты 25 неожиданных фактов про Диснейленд 25 неожиданных фактов про Диснейленд Удивительные факты о пиве Удивительные факты о пиве Микрогосударства: маленькие, но гордые Микрогосударства: маленькие, но гордые
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54964



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
2
84
Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь
2
76
Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у Абрамовича долги за аренду
0
17
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у...
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#люди#дтп#Украина#кино#Еда#авто аварии#Приколы
#Юмор#история#интересное#Россия#картинки#аварии#шоу бизнес#США#знаменитости#фотографии
#интересно#ватермарк#факты#подборка#Ynews#автомобили#автомир#санкции#позитив#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться