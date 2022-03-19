Нет повести печальнее на свете: самые яркие экранизации трагедии Шекспира

Эта версия спорная и вызвавшая много критики. По сюжету нареканий нет, а вот исполнительница роли Джульетты Хейли Стайнфелд не совсем соответствует классическому образу девушки, в которую невозможно не влюбиться. Ромео (Дуглас Бут) получился более тонким, одухотворённым и аристократичным. Во многом из-за того, что пара как бы не смонтировалась визуально, экранизация и не дотянула до статуса классического воплощения трагедии.

А какую экранизацию вы считаете эталонной и почему?