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Нет повести печальнее на свете: самые яркие экранизации трагедии Шекспира

Нет повести печальнее на свете: самые яркие экранизации трагедии Шекспира (6 фото)

Автор:
19 марта 2022 17:04
Сообщество : Кино
Метки: Шекспир   версия   ромео и джульетта   трагедия   фильм   экранизация   
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История любви юноши и девушки из двух враждующих кланов, описанная Шекспиром, создана более 425 лет тому назад. Но сюжет не теряет своей актуальности и по сей день. И к нему обращались и обращаются режиссеры, создавая как фильмы с классическим сюжетом, так и альтернативные.

В настоящее время более 70 таких фильмов. Авторы по-разному подходят к интерпретации вечной истории любви. Какие-то версии получаются лучше, какие-то хуже. Наиболее достойными можно считать следующие из них:


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В этой экранизации приняла участие великая балерина Галина Уланова. На момент съёмок прима была уже в очень солидном возрасте для этой роли (45 лет). Но благодаря безупречной физической подготовке (впрочем, и роль писалась под неё) Уланова сумела виртуозно воплотить образ юной девушки, сгладив возрастные особенности.


В 1957 году вышла «Вестсайдская история» – киноадаптация мюзикла, действие которой разворачивается в Нью-Йорке. Создатели фильма первыми оригинально обыграли перенос в современные реалии. Ромео и Джульетта стали Тони и Марией – представителями двух враждующих группировок итальянцев и пуэрториканцев. В адаптации в финале погибает только парень, что добавляет трактовке ещё больше драматизма.


Классика классик Франко Дзеффирелли, получившая такие престижные награды как две премии «Оскар», три «Золотых Глобуса». Не влюбиться в юных героев было невозможно, а вдохновение, с которым сыграли Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, полностью компенсировало недостаток опыта. И хотя режиссёру приходилось отбиваться от нападок критиков, шквал которых обрушился из-за юного возраста актёров и большого количества откровенных сцен, фильм вошёл в копилку мировых шедевров и по сей день считается лучше классической версией.


Конечно, без участия Ди Каприо, сочетающего актёрскую поэтику и темперамент с отличной игрой, в более современных экранизациях не обошлось. Фильм База Лурмана преисполнен бешеной энергетики и создан с учётом фактологической точности. Даже истые шекспироведы стали поклонниками фильма. Правда, исполнители главных ролей Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо не ладили между собой и постоянно ругались. В отличие от пары Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, которые после съёмок еще некоторое время состояли в романтических отношениях.


Эта версия спорная и вызвавшая много критики. По сюжету нареканий нет, а вот исполнительница роли Джульетты Хейли Стайнфелд не совсем  соответствует классическому образу девушки, в которую невозможно не влюбиться. Ромео (Дуглас Бут) получился более тонким, одухотворённым и аристократичным. Во многом из-за того, что пара как бы не смонтировалась визуально, экранизация и не дотянула до статуса классического воплощения трагедии.

А какую экранизацию вы считаете эталонной и почему?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шекспир   версия   ромео и джульетта   трагедия   фильм   экранизация   
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Nikita Полчаса назад
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Ashabad 7 минут назад
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50k
smakido Час назад
На мой взгляд самый лучший режиссёр (в данном случае) - Уильям Шекспир. Это его произведение, его детище.
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28k
Е-Лена Час назад
Недавно пересматривала шедевр 1968 года...
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