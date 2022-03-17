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15 ярких персонажей из известных фильмов, чьих имён зрители так и не узнали

15 ярких персонажей из известных фильмов, чьих имён зрители так и не узнали (14 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:22
Сообщество : Кино
Метки: актер   имена   интересно   кино   роль   фильм   
1706
14

В этом посте упоминается 15 фильмов, однако самих безымянных персонажей в них около 30, так как тут есть картины, в которых чуть ли не все герои оказываются безымянными.

Некоторые киногерои умудряются отыграть перед нами целую историю, так и не успев представиться. Мы решили вспомнить несколько подобных случаев, когда отсутствие реального имени важных персонажей или замена его прозвищем как-то вписаны в сюжет, а их реальные паспортные данные так и остаются загадкой.


Кстати, здесь вы не увидите упоминания Невесты из диалогии «Убить Билла», так как её настоящее имя, вопреки некоторому мифу из интернета, в этих фильмах всё-таки называется. В отличие от следующих героев и героинь.


Героиня Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» (1955)

×
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Известная как просто «девушка», в фильме в основном откликается на «вы».


Герой Джесси Айзенберга в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)


Откликается на прозвище Коламбус.


Герой Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб» (1999)


Известен как Рассказчик, откликается на «ты» или кодовые имена, иногда говорит от лица внутренних органов и эмоций некоего Джека, о котором он прочитал в статье журнала «Ридерз дайджест».


Герой Джона Дэвида Вашингтона в фильме «Довод» (2020)


Называет себя Протагонист.


Герой Райана Гослинга в фильме «Драйв» (2011)


Известен как Водитель.


Герой Клинта Иствуда в фильме «Хороший, плохой, злой» (1966)


Безымянность персонажа распространяется на все три фильма «Долларовой трилогии» Серджо Леоне. Конкретно в «Хороший, плохой, злой» известен как Человек без имени, Стрелок или «Хороший». Откликается на «Блондин» — так его называет Туко (тот, который «Злой»).


Герой Хьюго Уивинга в фильме «V — значит вендетта» (2006)


Откликается на Ви («V»).


Герой Дэниела Крейга в фильме «Слоёный торт» (2004)


Известен как XXXX.


Герой Хита Леджера и Тома Харди в фильмах «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2008 и 2012)


Откликаются на Джокер и Бэйн соответственно. В «Тёмном рыцаре» есть сцена, где проговаривается, что полицейским не удаётся установить личность Джокера по отпечаткам пальцев и другим способам опознания. Сам же Джокер, кстати, ни разу не называет себя Джокером, это за него делают другие.


Героини Джоан Фонтейн и Лили Джеймс в двух вариантах фильма «Ребекка» (1940 и 2020)


В обоих версиях героиня известна как вторая миссис де Винтер, причём фамилия принадлежит её новому мужу, а её собственная также остаётся неизвестной.

Кстати, «Ребекка» 1940 года является первым голливудским фильмом Альфреда Хичкока и по совместительству единственной картиной режиссёра, которая получала «Оскар» как «Лучший фильм года».


Герои фильма «Сталкер» (1979)


Главный герой в исполнении Александра Кайдановского откликается на прозвище Сталкер. Остальные персонажи известны как Писатель, Профессор, жена Сталкера и так далее.


Герои Стива Бушеми, Квентина Тарантино и Эдварда Банкера в фильме «Бешеные псы» (1992)

Известны как Мистер Розовый, Мистер Коричневый и Мистер Синий. Имена остальных участников ограбления (помимо кодовых) в фильме прозвучали.


Герои фильма «12 разгневанных мужчин» (1957)

Все двенадцать присяжных заседателей, выносящие вердикт юноше в комнате для переговоров, обозначены лишь номерами, так как ровно так же происходит и в реальных судах.

Не иметь имени, но запомниться зрителям это одно, но вот стать ярким персонажем, вовсе не имея реплик — совсем другое дело.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актер   имена   интересно   кино   роль   фильм   
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29k
BuG 57 минут назад
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Сибиряк 15 минут назад
А как же кабан из сериала Бригада?
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Игорь 2 часа назад
Далеко не полный список фильмов в которых имена ГГ были не названы. И мы их тут не узнали.

Очень познавательный, уникальный и полезный пост!
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