15 ярких персонажей из известных фильмов, чьих имён зрители так и не узнали

В этом посте упоминается 15 фильмов, однако самих безымянных персонажей в них около 30, так как тут есть картины, в которых чуть ли не все герои оказываются безымянными.
Некоторые киногерои умудряются отыграть перед нами целую историю, так и не успев представиться. Мы решили вспомнить несколько подобных случаев, когда отсутствие реального имени важных персонажей или замена его прозвищем как-то вписаны в сюжет, а их реальные паспортные данные так и остаются загадкой.
Кстати, здесь вы не увидите упоминания Невесты из диалогии «Убить Билла», так как её настоящее имя, вопреки некоторому мифу из интернета, в этих фильмах всё-таки называется. В отличие от следующих героев и героинь.
Героиня Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» (1955)
Известная как просто «девушка», в фильме в основном откликается на «вы».
Герой Джесси Айзенберга в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)
Откликается на прозвище Коламбус.
Герой Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб» (1999)
Известен как Рассказчик, откликается на «ты» или кодовые имена, иногда говорит от лица внутренних органов и эмоций некоего Джека, о котором он прочитал в статье журнала «Ридерз дайджест».
Герой Джона Дэвида Вашингтона в фильме «Довод» (2020)
Называет себя Протагонист.
Герой Райана Гослинга в фильме «Драйв» (2011)
Известен как Водитель.
Герой Клинта Иствуда в фильме «Хороший, плохой, злой» (1966)
Безымянность персонажа распространяется на все три фильма «Долларовой трилогии» Серджо Леоне. Конкретно в «Хороший, плохой, злой» известен как Человек без имени, Стрелок или «Хороший». Откликается на «Блондин» — так его называет Туко (тот, который «Злой»).
Герой Хьюго Уивинга в фильме «V — значит вендетта» (2006)
Откликается на Ви («V»).
Герой Дэниела Крейга в фильме «Слоёный торт» (2004)
Известен как XXXX.
Герой Хита Леджера и Тома Харди в фильмах «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2008 и 2012)
Откликаются на Джокер и Бэйн соответственно. В «Тёмном рыцаре» есть сцена, где проговаривается, что полицейским не удаётся установить личность Джокера по отпечаткам пальцев и другим способам опознания. Сам же Джокер, кстати, ни разу не называет себя Джокером, это за него делают другие.
Героини Джоан Фонтейн и Лили Джеймс в двух вариантах фильма «Ребекка» (1940 и 2020)
В обоих версиях героиня известна как вторая миссис де Винтер, причём фамилия принадлежит её новому мужу, а её собственная также остаётся неизвестной.
Кстати, «Ребекка» 1940 года является первым голливудским фильмом Альфреда Хичкока и по совместительству единственной картиной режиссёра, которая получала «Оскар» как «Лучший фильм года».
Герои фильма «Сталкер» (1979)
Главный герой в исполнении Александра Кайдановского откликается на прозвище Сталкер. Остальные персонажи известны как Писатель, Профессор, жена Сталкера и так далее.
Герои Стива Бушеми, Квентина Тарантино и Эдварда Банкера в фильме «Бешеные псы» (1992)
Известны как Мистер Розовый, Мистер Коричневый и Мистер Синий. Имена остальных участников ограбления (помимо кодовых) в фильме прозвучали.
Герои фильма «12 разгневанных мужчин» (1957)
Все двенадцать присяжных заседателей, выносящие вердикт юноше в комнате для переговоров, обозначены лишь номерами, так как ровно так же происходит и в реальных судах.
Не иметь имени, но запомниться зрителям это одно, но вот стать ярким персонажем, вовсе не имея реплик — совсем другое дело.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом
- 10 случаев, когда реальные люди, о которых снимались биографические фильмы, получали в них маленькую роль
- Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
- Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
- 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры
Понравилось28
Очень познавательный, уникальный и полезный пост!