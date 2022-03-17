15 ярких персонажей из известных фильмов, чьих имён зрители так и не узнали

Некоторые киногерои умудряются отыграть перед нами целую историю, так и не успев представиться. Мы решили вспомнить несколько подобных случаев, когда отсутствие реального имени важных персонажей или замена его прозвищем как-то вписаны в сюжет, а их реальные паспортные данные так и остаются загадкой.

Кстати, здесь вы не увидите упоминания Невесты из диалогии «Убить Билла», так как её настоящее имя, вопреки некоторому мифу из интернета, в этих фильмах всё-таки называется. В отличие от следующих героев и героинь.

Героиня Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» (1955)