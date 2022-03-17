Кто на самом деле был автором знаменитой песни «Постой, паровоз» из комедии «Операция Ы»

Так кто же написал «Постой, паровоз»? А написал Генрих Соломонович Сечкин - человек, о судьбе которого можно снимать кино.

Сечкин родился в 1933-ем году в Москве. Он рос в интеллигентной еврейской семье, а его детство не отличалось от детства типичных мальчишек. Все изменилось с Великой Отечественной войной. Отец ушел на фронт и не вернулся. Мамы не стало спустя 4 года. Юный Генрих остался без родителей и начал воровать, возможно, чтобы банально прокормить себя.

Его трижды приговаривали к новому сроку, а в колонии он стал вором в законе - элитным представителем криминального мира, который пользуется особым авторитетом. В 1956-ом Сечкина амнистировали - с тех пор он решил завязать с преступным прошлым.