Кто на самом деле был автором знаменитой песни «Постой, паровоз» из комедии «Операция Ы»

Песня «Постой, паровоз» стала знаменитой и ушла в народ после того, как Юрий Никулин и Георгий Вицин исполнили ее в комедии Леонида Гайдая «Операция Ы». После показа фильма на больших экранах слова песни навсегда врезались в память зрителей.
Многие ошибочно предполагали, что композиция была придумана специально для фильма. И действительно, мотив и строчки идеально подчеркивали напряженность момента, когда Трус, Балбес и Бывалый собирались «на дело». Но на самом деле песня появилась намного раньше «Операции Ы».
Так кто же написал «Постой, паровоз»? А написал Генрих Соломонович Сечкин - человек, о судьбе которого можно снимать кино.
Сечкин родился в 1933-ем году в Москве. Он рос в интеллигентной еврейской семье, а его детство не отличалось от детства типичных мальчишек. Все изменилось с Великой Отечественной войной. Отец ушел на фронт и не вернулся. Мамы не стало спустя 4 года. Юный Генрих остался без родителей и начал воровать, возможно, чтобы банально прокормить себя.
Его трижды приговаривали к новому сроку, а в колонии он стал вором в законе - элитным представителем криминального мира, который пользуется особым авторитетом. В 1956-ом Сечкина амнистировали - с тех пор он решил завязать с преступным прошлым.
Он перестал воровать и пошел работать на завод слесарем. В свободное время посещал вечернюю музыкальную школу, где увлекся искусством и начал творить. В определенный момент Генрих бросил завод и решил посвятить себя лишь творчеству. Ради искусства ему пришлось даже расстаться с воровским титулом.
Спустя несколько лет бывший уголовник начал давать свои уроки игры на гитаре. За свою более чем десятилетнюю деятельность он выпустил огромное количество учеников. С некоторыми из них даже организовал самодеятельный ансамбль. В 1970-ом Сечкин занял кресло председателя Творческого объединения гитаристов столицы.
Спустя 16 лет Генрих Соломонович был вынужден закончить с музыкой из-за проблем со здоровьем. Однако полностью заканчивать с творчеством он не собирался. Сечкин стал не играть, а писать. И надо признать, добился на этом поприще немалых высот.
В этой истории не хватает одного недостающего кусочка, а именно - когда и при каких обстоятельствах Генрих Сечкин познакомился с Леонидом Гайдаем и презентовал песню «Постой, паровоз»?
На этот счет существует много версий. Одни утверждают, что Леонид Иович просто позаимствовал песню, считая ее народной. Вторые говорят, что песня попала в фильм благодаря Юрию Никулину, который напевал ее Гайдаю. Как было на самом деле, похоже, так и останется загадкой.
Статья будет неполной, если не вспомнить об осветителе «Ленфильма» Николае Ивановском. У него и Сечкина необычайно похожие судьбы. Они рано оказались в колонии за воровство, а после амнистии решили начать новую жизнь, посвятив себя искусству.
В одном из интервью Ивановский утверждал, что написал «Постой, паровоз» в восемнадцатилетнем возрасте, когда отбывал наказание в одной из колоний Карелии. При этом добавил одно важное уточнение - слова были его, а вот мелодия песни чужая.
Но Сечкин и Ивановский были не последними, кто заявлял об авторстве. Более того, похожий вариант песни был напечатан аж в 1939-ом году. Может Генрих Соломонович и Николай Николаевич просто доработали старинный мотив?
Источник:
АНТИФИШКИ
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