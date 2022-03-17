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Кто на самом деле был автором знаменитой песни «Постой, паровоз» из комедии «Операция Ы»

Кто на самом деле был автором знаменитой песни «Постой, паровоз» из комедии «Операция Ы» (6 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:55
Сообщество : Кино
Метки: Генрих Сечкин   Постой   кино   операция ы   паровоз   песня   факты   фильм   
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Песня «Постой, паровоз» стала знаменитой и ушла в народ после того, как Юрий Никулин и Георгий Вицин исполнили ее в комедии Леонида Гайдая «Операция Ы». После показа фильма на больших экранах слова песни навсегда врезались в память зрителей.

Многие ошибочно предполагали, что композиция была придумана специально для фильма. И действительно, мотив и строчки идеально подчеркивали напряженность момента, когда Трус, Балбес и Бывалый собирались «на дело». Но на самом деле песня появилась намного раньше «Операции Ы».

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Так кто же написал «Постой, паровоз»? А написал Генрих Соломонович Сечкин - человек, о судьбе которого можно снимать кино.

Сечкин родился в 1933-ем году в Москве. Он рос в интеллигентной еврейской семье, а его детство не отличалось от детства типичных мальчишек. Все изменилось с Великой Отечественной войной. Отец ушел на фронт и не вернулся. Мамы не стало спустя 4 года. Юный Генрих остался без родителей и начал воровать, возможно, чтобы банально прокормить себя.

Его трижды приговаривали к новому сроку, а в колонии он стал вором в законе - элитным представителем криминального мира, который пользуется особым авторитетом. В 1956-ом Сечкина амнистировали - с тех пор он решил завязать с преступным прошлым.

Он перестал воровать и пошел работать на завод слесарем. В свободное время посещал вечернюю музыкальную школу, где увлекся искусством и начал творить. В определенный момент Генрих бросил завод и решил посвятить себя лишь творчеству. Ради искусства ему пришлось даже расстаться с воровским титулом.

Спустя несколько лет бывший уголовник начал давать свои уроки игры на гитаре. За свою более чем десятилетнюю деятельность он выпустил огромное количество учеников. С некоторыми из них даже организовал самодеятельный ансамбль. В 1970-ом Сечкин занял кресло председателя Творческого объединения гитаристов столицы.

Спустя 16 лет Генрих Соломонович был вынужден закончить с музыкой из-за проблем со здоровьем. Однако полностью заканчивать с творчеством он не собирался. Сечкин стал не играть, а писать. И надо признать, добился на этом поприще немалых высот.

В этой истории не хватает одного недостающего кусочка, а именно - когда и при каких обстоятельствах Генрих Сечкин познакомился с Леонидом Гайдаем и презентовал песню «Постой, паровоз»?

На этот счет существует много версий. Одни утверждают, что Леонид Иович просто позаимствовал песню, считая ее народной. Вторые говорят, что песня попала в фильм благодаря Юрию Никулину, который напевал ее Гайдаю. Как было на самом деле, похоже, так и останется загадкой.

Статья будет неполной, если не вспомнить об осветителе «Ленфильма» Николае Ивановском. У него и Сечкина необычайно похожие судьбы. Они рано оказались в колонии за воровство, а после амнистии решили начать новую жизнь, посвятив себя искусству.

В одном из интервью Ивановский утверждал, что написал «Постой, паровоз» в восемнадцатилетнем возрасте, когда отбывал наказание в одной из колоний Карелии. При этом добавил одно важное уточнение - слова были его, а вот мелодия песни чужая.

Но Сечкин и Ивановский были не последними, кто заявлял об авторстве. Более того, похожий вариант песни был напечатан аж в 1939-ом году. Может Генрих Соломонович и Николай Николаевич просто доработали старинный мотив?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Генрих Сечкин   Постой   кино   операция ы   паровоз   песня   факты   фильм   
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1  комментарий
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Александр 45 минут назад
Это в каком возрасте он стал вором в законе, если в 23 уже решил завязать?
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