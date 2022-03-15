Как выглядят персонажи «Мастера и Маргариты» в трёх экранизациях 1994, 2005, и 2023 годов

Владимир Стеклов (1994), Александр Филиппенко (2005), Алексей Розин (2023). Вот так Александру Филиппенко удалось сыграть разных героев из свиты Воланда в двух экранизациях. Кстати, такая же возможность выпала Игорю Вернику: в 1994-м он исполнил роль Иуды, а в 2023-м мы увидим его в образе конферансье Жоржа Бенгальского; и Валентину Гафту, в 1994-м он Воланд, в 2005-м — Каифа и человек во френче.

Гелла