FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Кино 6222 поста • 1160 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как выглядят персонажи «Мастера и Маргариты» в трёх экранизациях 1994, 2005, и 2023 годов

Как выглядят персонажи «Мастера и Маргариты» в трёх экранизациях 1994, 2005, и 2023 годов (11 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:48
Сообщество : Кино
Метки: актеры   изменение   кино   мастер и маргарита   персонаж   тогда и сейчас   фильм   
1008
11

Давайте сравним, как выглядят некоторые основные персонажи в этих трёх киноверсиях.

1 января 2023 года на экраны выйдет фильм «Воланд» — современная киноадаптация «Мастера и Маргариты». Режиссёром картины стал Михаил Локшин, известный зрителю по фильму «Серебряные коньки». Это уже не первая экранизация романа Михаила Булгакова, в 1994 году свет увидела версия, которую снял Юрий Кара, а в 2005-м — телесериал Владимира Бортко.


Воланд

×
×

Валентин Гафт (1994), Олег Басилашвили (2005), Аугуст Диль (2023).


Мастер

Виктор Раков (1994), Александр Галибин (2005), Евгений Цыганов (2023).


Маргарита

Анастасия Вертинская (1994), Анна Ковальчук (2005), Юлия Снигирь (2023).


Коровьев

Александ Филиппенко (1994), Александр Абдулов (2005), Юрий Колокольников (2023).


Бегемот

Виктор Павлов (1994). В 2005-м Бегемота создали с помощью компьютерной графики, в кошачьем обличьи его сыграл Вано Миранян (его рост 100 см), а в человеческом — Александр Баширов. В фильме 2023 года роль Бегемота исполнит мейн-кун Кеша, а также будет ещё одна версия кота, созданная с помощью CGI.


Азазелло

Владимир Стеклов (1994), Александр Филиппенко (2005), Алексей Розин (2023). Вот так Александру Филиппенко удалось сыграть разных героев из свиты Воланда в двух экранизациях. Кстати, такая же возможность выпала Игорю Вернику: в 1994-м он исполнил роль Иуды, а в 2023-м мы увидим его в образе конферансье Жоржа Бенгальского; и Валентину Гафту, в 1994-м он Воланд, в 2005-м — Каифа и человек во френче.

Гелла

Александра Захарова (1994), Таня Ю (2005), Полина Ауг (2023).


Иван Бездомный

Сергей Гармаш (1994), Владислав Галкин (2005), Данил Стеклов (2023).


Михаил Берлиоз

Михаил Данилов (1994), Александр Адабашьян (2005), Евгений Князев (2023).


Барон Майгель

Александр Ульянов (1994), Дмитрий Нагиев, исполнивший также роль Иуды (2005), Алексей Гуськов (2023).

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   изменение   кино   мастер и маргарита   персонаж   тогда и сейчас   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Fat Lynx Час назад
Экранизация 2005 года - лучшая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Константин Синицин Полчаса назад
Зачем пересинимать классику...не понимаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья Полчаса назад
Над посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Цыц тут у меня 38 минут назад
После абсолютно убогого фильма "Серебрянные коньки" ничего от этого "режиссера" смотреть не хочется.
Да и вообще "Мастера и Маргариту" лучше даже не пытаться никому снимать, ничего хорошего не выйдет, до гения Булгакова и близко никто не дотянется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
стас Час назад
чего то новую версию после Бортко вообще смотреть не хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей Иванов Час назад
В последней подбор актёров дерьмовый, совершенно не книжные типажи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что изменилось в Крыму за 8 лет Что изменилось в Крыму за 8 лет «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас? «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас? 10 фильмов, где создатели воскресили персонажей из мёртвых для продолжения 10 фильмов, где создатели воскресили персонажей из мёртвых для продолжения 13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме 13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев 10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев 10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28919



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
2
37
Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
Набирающие популярность в сообществах
Что такое «Думскроллинг» и как с ним бороться?
0
10
Что такое «Думскроллинг» и как с ним бороться?
Тепло нынче
0
5
Тепло нынче
Что изменилось в Крыму за 8 лет
Что изменилось в Крыму за 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняги
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Россия#картинки#Украина#автомобили#дтп#комментарии#СССР#война
#прикол#история#ватермарк#факты#животные#фотографии#в мире#новости#шоу бизнес#мир
#люди#США#интересно#подборка#Приколы#автомир#аварии#сарказм#авто аварии#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться