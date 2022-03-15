Как выглядят персонажи «Мастера и Маргариты» в трёх экранизациях 1994, 2005, и 2023 годов

Давайте сравним, как выглядят некоторые основные персонажи в этих трёх киноверсиях.
1 января 2023 года на экраны выйдет фильм «Воланд» — современная киноадаптация «Мастера и Маргариты». Режиссёром картины стал Михаил Локшин, известный зрителю по фильму «Серебряные коньки». Это уже не первая экранизация романа Михаила Булгакова, в 1994 году свет увидела версия, которую снял Юрий Кара, а в 2005-м — телесериал Владимира Бортко.
Воланд
Валентин Гафт (1994), Олег Басилашвили (2005), Аугуст Диль (2023).
Мастер
Виктор Раков (1994), Александр Галибин (2005), Евгений Цыганов (2023).
Маргарита
Анастасия Вертинская (1994), Анна Ковальчук (2005), Юлия Снигирь (2023).
Коровьев
Александ Филиппенко (1994), Александр Абдулов (2005), Юрий Колокольников (2023).
Бегемот
Виктор Павлов (1994). В 2005-м Бегемота создали с помощью компьютерной графики, в кошачьем обличьи его сыграл Вано Миранян (его рост 100 см), а в человеческом — Александр Баширов. В фильме 2023 года роль Бегемота исполнит мейн-кун Кеша, а также будет ещё одна версия кота, созданная с помощью CGI.
Азазелло
Владимир Стеклов (1994), Александр Филиппенко (2005), Алексей Розин (2023). Вот так Александру Филиппенко удалось сыграть разных героев из свиты Воланда в двух экранизациях. Кстати, такая же возможность выпала Игорю Вернику: в 1994-м он исполнил роль Иуды, а в 2023-м мы увидим его в образе конферансье Жоржа Бенгальского; и Валентину Гафту, в 1994-м он Воланд, в 2005-м — Каифа и человек во френче.
Гелла
Александра Захарова (1994), Таня Ю (2005), Полина Ауг (2023).
Иван Бездомный
Сергей Гармаш (1994), Владислав Галкин (2005), Данил Стеклов (2023).
Михаил Берлиоз
Михаил Данилов (1994), Александр Адабашьян (2005), Евгений Князев (2023).
Барон Майгель
Александр Ульянов (1994), Дмитрий Нагиев, исполнивший также роль Иуды (2005), Алексей Гуськов (2023).
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АНТИФИШКИ
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Да и вообще "Мастера и Маргариту" лучше даже не пытаться никому снимать, ничего хорошего не выйдет, до гения Булгакова и близко никто не дотянется.