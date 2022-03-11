13 актёров, сыгравшие героев моложе себя

Когда Эмилия Кларк начала играть юную девочку-подростка, ей было 25 лет. Несмотря на это, актриса чудесно справилась с поставленной задачей. Благодаря роли, Кларк получила звание одной из самых влиятельных женщин 2019 года по версии журнала Time.

В книжной версии «Игры Престолов» Дейнерис всего 13 лет, поэтому сценаристы, работавшие над фильмом, намеренно прибавили героине пару лет, чтобы не шокировать зрителей.

Джексон Стюарт — Джейсон Эрлз («Ханна Монтана», 2006-2011)