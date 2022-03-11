13 актёров, сыгравшие героев моложе себя

Многие актёры готовы на многое ради получения роли в потенциально успешном фильме. Среди испытаний может быть экстремальное похудение или набор веса, использование сложного грима, каскадерские трюки и другое.
Некоторым артистам приходится и вовсе вступать в борьбу с возрастом, указанным в паспорте, чтобы иметь возможность сыграть героев, которые значительно младше их. К счастью, большинство перевоплощений проходит более чем успешно. Не верите? Посмотрите сами.
Стив Харрингтон — Джозеф Кири («Очень странные дела», 2016)
Джозеф Кирис сыграл старшеклассника в популярном мистическом сериале «Очень странные дела», когда ему исполнилось 24 года. Сегодня парню 29, и он по-прежнему является частью основного актёрского состава.
Северус Снейп — Алан Рикман («Гарри Поттер и философский камень», 2001)
В первой части фильма о приключениях Гарри Поттера Северусу Снейпу около 30 лет. Его роль безупречно исполнил Алан Рикман, которой на тот момент был старше своего героя на 25 лет.
Алексей Трофимов — Георгий Юматов («Офицеры», 1971)
Георгий Юматов прославился после роли Алексея Трофимова — юного бойца, которому по сценарию фильма было не более 20 лет. На момент съёмок актёру исполнилось уже 44, поэтому гримёрам пришлось прибегнуть к ряду необычных косметических манипуляций, чтобы хоть как-то омолодить главного героя. Для омоложения использовался яичный белок. Его наносили на кожу лица Юматова, а после заклеивали специальной лентой, позволявшей замаскировать глубокие морщины. Также необходимый эффект давали туго заплетённые косички, которые стягивались на затылке и прятались под будёновку.
Дейнерис — Эмилия Кларк («Игра престолов», 2011)
Когда Эмилия Кларк начала играть юную девочку-подростка, ей было 25 лет. Несмотря на это, актриса чудесно справилась с поставленной задачей. Благодаря роли, Кларк получила звание одной из самых влиятельных женщин 2019 года по версии журнала Time.
В книжной версии «Игры Престолов» Дейнерис всего 13 лет, поэтому сценаристы, работавшие над фильмом, намеренно прибавили героине пару лет, чтобы не шокировать зрителей.
Джексон Стюарт — Джейсон Эрлз («Ханна Монтана», 2006-2011)
Вечно молод и убедителен. Именно так можно охарактеризовать Джейсона Эрлза, который полюбился многим телезрителям за роль старшего брата Майли. Актёр без труда смог изобразить парня-подростка будучи уже взрослым мужчиной.
Бывалый — Евгений Моргунов («Самогонщики», 1962)
В это тяжело поверить, но Евгений Моргунов был самым младшим в небезызвестной тройке. Дополнительный возраст актёру добавляли низкий тембр голоса и солидная фигура.
Пиноккио — Роберто Бениньи («Пиноккио», 2002)
Крайне странная роль досталась Роберто Бениньи, сыгравшего деревянного мальчика в возрасте 49 лет. Необходимо сказать, что Роберто выступил и режиссёром картины.
Майя Сен-Жермен — Бьянка Лоусон («Милые обманщицы, 2010-2017)
На момент старта съёмок «Милых обманщиц» Лоусон исполнился 31 год. Несмотря на возраст, актриса смогла отлично вжиться в образ старшеклассницы.
Мадам Грицацуева — Наталья Крачковская («Иван Васильевич меняет профессию», 1973)
Фразы зрелой мадам Бунши давно разошлись на цитаты. Многим было сложно поверить в то, что солидной женщина всего 34 года. Чтобы добиться такой внешности, Крачковской пришлось серьёзно поработать над собой. Женщина активно налегала на макароны с сыром, оладьи с мёдом и манную кашу со взбитыми сливками.
Сюзанна Кейсен — Вайнона Райдер («Прерванная жизнь», 2008)
Вайнона Райдер смогла отлично показать непростую жизнь, с которой столкнулась небезызвестная писательница-романистка Сюзанна Кейсен, когда была ещё совсем юной девушкой.
Олимпиада — Анджелина Джоли («Александр», 2004)
Анджелина Джоли — мастер перевоплощений. В достаточно молодом возрасте она смогла легко сыграть Олимпиаду — мать Александра Македонского.
Тося Кислицына — Надежна Румянцева («Девчата», 1962)
Обаяние и харизма Надежды Румянцевой не знали границ. Так сыграть наивную, но остроумную Тосю могла только она.
Юная внешность артистки позволила провести съёмки без лишних ухищрений. После выхода картины на экраны ни у кого не возникало сомнений, что перед ними находится совсем молодая актриса.
Золушка — Янина Жеймо («Золушка», 1947)
Янина Жеймо смогла осуществить невозможное. Ей удалось сыграть главную роль в классической сказке «Золушка», сделав её невероятно популярной среди советских зрителей. Актрисе было 37 лет на момент проб, но она смогла обойти конкуренток, которые были значительно младше её.
Съёмки картины пришлось проводить в вечернее время. Такая хитрость позволяла сделать внешность Золушки более свежей, помогая скрыть мелкие морщинки и выровнять тон лица.
Возраст — всего лишь цифра. Она ни в коем случае не является препятствием для воплощения любых задумок и ролей. Это с успехом доказывает большинство отечественных и голливудских артистов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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видно, что потёртые, и не только сверху....