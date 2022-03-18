Как Иннокентий Смоктуновский на съёмках челюсть потерял

«Вдруг до меня дошло - челюсти-то нет во рту! Видимо выронил, когда нырял в море. Я рассказываю режиссеру о пропаже, а он в хохот. Вся съемочная группа подумала, что я разыгрываю их. Когда до всех дошло, что я не шутил, всем стало грустно. Дело в том, что в этот день нужно было отправить отснятый материал в Москву, а без челюсти не стало невозможным доснять часть сцен. В итоге могли лишиться премиальных, а это +40% к зарплате!»

Режиссер обратился к директору фильма, чтобы тот исправил ситуацию. По плану через полчаса Смоктуновский должен быть в кадре. Директору ничего не оставалось, кроме как схватить громкоговоритель и закричать на весь пляж: - «Кто найдет челюсть Смоктуновского, тому подарю 5 бутылок коньяка».

После этого в воду бросились не только члены съемочной группы, но и простые отдыхающие. Спустя бесконечное количество ныряний одному парню-осветителю улыбнулась удача - нашел челюсть.

В одно мгновение съемочная группа начала готовиться к съемке последних сцен. Иннокентий Михайлович забрал челюсть, вставил в рот и...

После явно театральной паузы Смоктуновский обреченным голосом заявил: - «Представляете, а челюсть эта... не моя...»