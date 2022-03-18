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Как Иннокентий Смоктуновский на съёмках челюсть потерял

Как Иннокентий Смоктуновский на съёмках челюсть потерял (5 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:30
Сообщество : Кино
Метки: Иннокентий Смоктуновский   актеры   кино   роль   съемка   фильм   челюсть   
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В конце 80-х годов режиссер Алексей Коренев занимался съемкой комедийной картины «Ловушка для одинокого мужчины». По своей сути фильм представлял собой незамысловатую детективную историю. Картина не могла похвастаться гениальным сюжетом, зато изобиловала именитыми актерами.

Великолепному Иннокентию Смоктуновскому в этом фильме досталась небольшая роль клошара-алкоголика. Чтобы максимально соответствовать образу актер решил сниматься без зубного протеза. Надо признать, что такое решение сразу дало свои плоды - Иннокентий Михайлович стал напоминать натурального бродягу.

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Перед началом съемок Смоктуновский передал писательнице Любови Гитерман небольшой сверток и с застенчивым выражением лица сказал: - «Вы поосторожнее. Это моя челюсть». Все присутствующие рядом начали смеяться.

Иннокентий, с обидчивым выражением лица, добавил: - «Напрасно вы смеетесь. Однажды из-за моей челюсти также смеялись, а потом едва не лишились премии».

В то же мгновение Смоктуновского попросили рассказать подробней. И он начал свой рассказ...

«Однажды меня занесло в Крым, где проходили съемки фильма. Снимали рядом с морем. Во время перерыва на обед я со съемочной группой пошел купаться. Вскоре меня позвали гримироваться. Приходу, сажусь и чувствую дискомфорт, что-то явно изменилось...»

«Вдруг до меня дошло - челюсти-то нет во рту! Видимо выронил, когда нырял в море. Я рассказываю режиссеру о пропаже, а он в хохот. Вся съемочная группа подумала, что я разыгрываю их. Когда до всех дошло, что я не шутил, всем стало грустно. Дело в том, что в этот день нужно было отправить отснятый материал в Москву, а без челюсти не стало невозможным доснять часть сцен. В итоге могли лишиться премиальных, а это +40% к зарплате!»

Режиссер обратился к директору фильма, чтобы тот исправил ситуацию. По плану через полчаса Смоктуновский должен быть в кадре. Директору ничего не оставалось, кроме как схватить громкоговоритель и закричать на весь пляж: - «Кто найдет челюсть Смоктуновского, тому подарю 5 бутылок коньяка».

После этого в воду бросились не только члены съемочной группы, но и простые отдыхающие. Спустя бесконечное количество ныряний одному парню-осветителю улыбнулась удача - нашел челюсть.

В одно мгновение съемочная группа начала готовиться к съемке последних сцен. Иннокентий Михайлович забрал челюсть, вставил в рот и...

После явно театральной паузы Смоктуновский обреченным голосом заявил: - «Представляете, а челюсть эта... не моя...»

Сейчас сложно сказать, насколько правдива описанная история. Тем более Иннокентий Михайлович иногда любил приукрасить. Впрочем, это не столь важно, ведь его история подняла настроение всей съемочной бригаде.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иннокентий Смоктуновский   актеры   кино   роль   съемка   фильм   челюсть   
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1  комментарий
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zloykoyot Час назад
"Картина не могла похвастаться гениальным сюжетом". Ну да, конечно. Серость, что сказать. Фильм снят по пьесе Робера Тома , её постановка в парижском театре Буфф-Паризьен имела некислый успех в 1960 году, а Хичкок хотел выкупить права на её экранизацию. По другой его пьесе снят фильм "Ищите женщину".
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