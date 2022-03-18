Непризнанный гений Уиллем Дефо: почему актер остается без престижных наград?

Уиллема Дефо можно по праву назвать непризнанным гением современности. Ведь актер на протяжении 40 лет показывает своё актерское мастерство как в артхаусных проектах, так и в крупнобюджетных блокбастерах, однако до сих пор не удостоился престижных наград. Почему?
Для того чтобы ответить на вопрос, стоит немного рассказать о пути становления актера.
Уиллем Джеймс Дефо стал седьмым из восьми детей, родившихся в семье хирурга и медсестры. Несложно догадаться, что всё воспитание перекладывалось на плечи его старших сестер, поскольку родители подолгу отсутствовали дома.
Дефо выгнали со школы за съемку «порнофильма». По крайней мере, так это обставили. Уиллем снимал кино для школьного проекта о своих соучениках. Для этого он взял интервью у трех специфичных ребят, среди которых были сторонник легализации марихуаны, нудист и сатанист. Учитель увидел пленки до того, как всё лишнее было вырезано, из-за чего разразился скандал и будущего актера выгнали.
Тогда он покинул свой родной город Эпплтон и отправился поступать в университет Висконсина-Милуоки. Правда, актерское образование он так и не получив, бросив учреждение из-за желания присоединиться к экспериментальному «Театру Х». Позже он переехал в Нью-Йорк, где с группой коллег основал свой театр, в котором трудился на протяжении 27 лет, совмещая с кинокарьерой.
Дефо дебютировал в провалившемся в прокате вестерне «Врата рая», вышедшем в 1980 году. Актер очень хотел попасть в картину к почитаемому им режиссеру, что фонетически выучил свой текст на голландском языке, которого на самом деле не знал. Для Майкла Чимино это стало неприятным сюрпризом, однако уволили Дефо не поэтому, а из-за смешков на съемочной площадке в неудачный момент.
К слову, он оказался тем актером, который не кидался на все творческие проекты подряд, предпочитая делать выбор в пользу весьма интересных перевоплощений. После 6 лет упорного труда, Дефо попал в фильм «Взвод», за который первый раз (из четырех) был номинирован на «Оскар».
Его персонаж Оливер Стоун перетянул на себя всё внимание зрителя, а сцена смерти была знакома даже тем, кто не был знаком с фильмом. Вся его роль вышла талантливой, ведь вместе с коллегами по цеху он две недели проходил тренировки под руководством отставного офицера морской пехоты. Правда, о своей номинации Дефо узнал совершенно случайно.
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Перед актером открылся выбор: сниматься в массовом кино для получения выгоды, либо пойти на творческие эксперименты. Учитывая его послужной список, очевидно, какой выбор всё-таки был сделан. Чего только стоят его роли в «Антихристе» или скандальном «Нимфоманке». При этом актер сохраняет верность себе на протяжении всей карьеры, выбирая только нравящиеся ему роли.
Дефо всегда выбирал образы, позволявшие искать новые для него грани. Поэтому он представал в неоднозначном облике в «Святых из Бундока», в скандальном «искушении Христа», а также стал одним из запоминающихся злодеев в киноэпопее про «Человека-паука».
А ведь он мог сыграть и другого злодея, поскольку рассматривался на роль Джокера в «Бэтмена» Тима Бертона, однако официальное предложение так и не поступило, а на экранах мы увидели харизматичного Джека Николсона.
Но может оно и к лучшему, что ему достался Зеленый Гоблин, ставший одним из любимых персонажей для самого Дефо. Понравился он и зрителю, причём настолько, что его исполнение злодея считается одним из лучших в истории комиксов.
Вообще, стоит отметить, что Уиллем Дефо всегда старается максимально проникнуться персонажем, поэтому отталкивается от его облика. Актер, например, хотел отказаться от роли в «Сиротском Бруклине», поскольку отращивал в этот момент для фильма «Маяк» бороду, которая не подходила для времени действия в картине Нортона. Правда, последний так хотел увидеть его в своей картине, что решил сделать Дефо неким визуальным символом, отличающимся от всех остальных.
Иногда в своём подходе актер заходил и дальше. Например, для роли Ван Гога в одноименном фильме Дефо научился писать маслом, а для того же «Маяка» - вязать.
Так почему же такой талантливый человек до сих пор остается без заслуженной награды? Вероятно, потому, что ещё со школы поставил на первое место искусство. Конечно, назвать его альтруистом нельзя, ведь иногда он получает крупные суммы за участие в масштабных картинах, вроде «Джона Уика». Однако дальше он снова перемещается в маленькие и не всегда понятные зрителю проекты.
Судя по тому, где предпочитает сниматься сам Дефо, награды его не особо волнуют, а на первом месте стоит сделанный когда-то собственный выбор.
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АНТИФИШКИ
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