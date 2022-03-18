Непризнанный гений Уиллем Дефо: почему актер остается без престижных наград?

Дефо выгнали со школы за съемку «порнофильма». По крайней мере, так это обставили. Уиллем снимал кино для школьного проекта о своих соучениках. Для этого он взял интервью у трех специфичных ребят, среди которых были сторонник легализации марихуаны, нудист и сатанист. Учитель увидел пленки до того, как всё лишнее было вырезано, из-за чего разразился скандал и будущего актера выгнали.

Тогда он покинул свой родной город Эпплтон и отправился поступать в университет Висконсина-Милуоки. Правда, актерское образование он так и не получив, бросив учреждение из-за желания присоединиться к экспериментальному «Театру Х». Позже он переехал в Нью-Йорк, где с группой коллег основал свой театр, в котором трудился на протяжении 27 лет, совмещая с кинокарьерой.