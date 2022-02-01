Обладатель злодейской улыбки Уиллем Дефо хочет сыграть Джокера

Он рассказал журналисту, что придумал отличную идею, как сделать так, чтобы он и Феникс оказались в одной картине. По его мнению, было бы неплохо добавить в продолжение импостера, подражателя, который соперничал бы с оригинальным Джокером именно из этого фильма.