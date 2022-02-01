Обладатель злодейской улыбки Уиллем Дефо хочет сыграть Джокера

В фильмах по комиксам DC Джокер безусловно играет ключевую роль на ровне с Бэтменом. Кто только не играл этого персонажа.
Сначала лучшим в этом амплуа считался Джек Николсон.
Позже его успешно затмил Хит Леджер, на которого изначально вообще никто не делал ставку. С 2008 года именно его считали каноничным Джокером.
Но в 2019 году вышел сольный проект по этому злодею, где главная роль досталась Хоакину Фениксу. Фильм заработал неплохие рейтинги и кассу, поэтому его продолжение стало лишь вопросом времени.
Но как может выглядеть новый фильм, и кого звать на роль безумного злодея с улыбкой от ушей до ушей? Свою версию предложил Уиллем Дефо в недавнем интервью журналу GQ.
Он рассказал журналисту, что придумал отличную идею, как сделать так, чтобы он и Феникс оказались в одной картине. По его мнению, было бы неплохо добавить в продолжение импостера, подражателя, который соперничал бы с оригинальным Джокером именно из этого фильма.
В данный момент, это лишь фантазии Дефо. Но учитывая то, как он исполнил роль Зеленого Гоблина в «Человеке-пауке: Нет пути домой», многие зрителя наверняка одобрили бы эту идею.
Но идеальным выбором был бы Уиллем Дефо. Он же вылитый Джокер и гримировать не надо.— ♠ feel in ♠ (@vinnie_sketch) September 18, 2018
Вот таким должен был быть канонический Джокер, играй его Уиллем Дефо. Джаред же больше из поколения хипстеров pic.twitter.com/VcviBuomhP— Ostkaka (@MyLastPageFirst) May 1, 2015
Ведь существует мало актеров, способных не просто сохранять образ своих персонажей, но и делать его лучше. Улыбка злодея Дефо многим засела в памяти ещё с выхода первого «Человека Паука» Сэма Рэйми. В последнем же фильме его внешний вид выглядел ещё более угрожающим.
К слову, именно благодаря этой улыбке зрители неоднократно представляли Дефо в образе Джокера, а тут, ещё и сам актер изъявил желание поучаствовать в подобном проекте. Так что преданным поклонникам остается только надеяться, верить и ждать.
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Если смотрели упомянутые здесь фильмы, как вы думаете, подошел бы Дефо на роль подражателя Джокера или нет? Маловероятно, что у большинства вызовут сомнения его актерские способности перевоплощаться в безумного злодея.
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