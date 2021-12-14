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Жизнь и творчество кумира Италии Адриано Челентано

Жизнь и творчество кумира Италии Адриано Челентано (18 фото)

Автор:
14 декабря 2021 20:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биографии   жизнь героя   итальянский   лучшие актеры   творчество   челентано   
1869
18

Адриано Челентано заслуженно считается одним из символов Италии. Ведь, несмотря на то, что последний фильм с его участием выходил аж в 1992 году, он по-прежнему знаменит и любим всем миром. Кто-то любит его за яркие роли, кто-то за чувство юмора, но немало и тех, кто обожает его музыкальное творчество.

В январе ему исполнится уже 84 года, однако хочется верить, что он ещё долго будет радовать поклонников своим долголетием.


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Будущая звезда родилась 6 января, в день, соответствующий российскому 1 апреля, то есть в день смеха и розыгрышей.  Челентано был самым младшим в семье, где помимо него было четверо братьев и сестер, и появился на свет, когда его матери было 44 года.


Поскольку семья жила бедно, в 12 будущий актер бросил школу и пошёл работать подмастерьем у часовщика. К слову, трепетное отношение к часам у него осталось до сих пор, поэтому он практикует их ремонт как хобби.


В юности Челентано прекрасно пародировал американского комика Джерри Льюиса, что позволило ему победить на конкурсе двойников и заработать 100 тыс. лир.


В 17 лет он серьезно увлекся рок-н-роллом и стал играть в группе. В итоге, всю свою жизнь, по его же словам, он просыпается только от рока. Разумеется, такая любовь к музыке не могла пройти даром.

В итоге Челентано записал свыше 600 песен, вошедших в более чем три десятка альбомов. Правда, далеко не все из них знакомы российским зрителям.


И это неудивительно, ведь в артист периодически использовал в песнях придуманный им язык челентанеска, представляющий собой смесь итальянского с английским. При этом, он был первым человеком, кто исполнил на родном языке не только любимый им рок-н-ролл, но и рэп.


За свою манеру активно двигаться Челентано получил прозвище Molleggiato, означающее «на пружинах». И, действительно, танцевальным способностям актера можно только позавидовать.


А его любимые исполнители – Элвис Пресли и Майкл Джексон, с которых, он, вероятно, также заимствовал манеру двигаться во время своих выступлений.


Примечательно, что сам себя он считает в первую очередь именно музыкантом, нежели актером. Тем не менее, это не помешало ему сняться в 41 фильме.


Впервые на экранах Челентано появился в 1959 году в фильме «Ребята и музыкальный автомат», и уже скоро для участия в эпизодической роли его пригласил небезызвестный Федерико Феллини.


В 1975 году актер попробовал себя и в роли режиссера, сняв фильм «Юппи-ду» с участием своей супруги и детей. Денег ему не хватало, поэтому он заложил свою виллу. Но, как оказалось, не зря, поскольку фильм вышел успешным.


В 2008 году его отреставрировали и выпустили на DVD. Так что Челентано не прогадал, заявляя, что этот фильм о любви мужчины и женщины сохранит интерес зрителей и через 20 лет.


Актер давно уже отказался от участия в фильмах, объяснив это отсутствием чего-либо интересного в современном кино. По его словам, не стоит портить репутацию ради денег. Очень жаль, что не все звезды кинематографа придерживаются такого мнения.


Хотя всё же есть одно исключение. Челентано обожает творчество Тарантино. В одном из своих интервью он признался, что если хотел бы снова сняться, то только у этого режиссера.


Сейчас же его актерский путь продолжают две его дочери.


Чтобы понять, насколько Челентано любим в Италии, стоит вспомнить случай, когда артист попал в больницу. Тогда толпа просто осадила здание. Неудивительно, что правительство критично настроена к его оппозиционным настроениям, учитывая его авторитет.


Он часто обсуждает политические вопросы со своими поклонниками, критиковал Берлускони за коррупцию, и был оштрафован на 200 млн лир за призыв к порче бюллетеней.


Несмотря на образ обольстителя и ловеласа, Челентано уже больше полувека женат на Клаудии Мори. Хотя их союз случился совершенно случайно.


Мори долго отказывала Челентано в свидании и согласилась только после несчастного случая на съемочной площадке. Она зацепилась ногой за шнур, вызвав короткое замыкание. Из-за него софит лопнул, а осколки от него разлетелись в лицо актера, поцарапав лицо. Клаудия почувствовала себя виноватой и пошла с ним на свидание.


Так и зародился долгий союз, который не разрушил ни роман Челентано с Орнеллой Мути, ни короткая интрижка с Памелой Прати. 


Актер даже отказался от участия в советско-итальянском фильме «Они шли на Восток», чтобы надолго не расставаться со своей супругой.


К счастью, сегодня Адриано Челентано жив и продолжает бодрствовать на радость поклонникам со всего мира.

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Метки: биографии   жизнь героя   итальянский   лучшие актеры   творчество   челентано   
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50k
doker Час назад
И детство, и юность - на его фильмах. Хороший человек, актёр и певец.

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3k
Билли Бонс 9 секунд назад
Вообще-то сейчас Юппи-ду в Италии фильм культовый и обязательный к просмотру. Хотя это просто музыкальная мелодрама с элементами комедии, но один раз посмотреть стоит.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Mowgley 23 минуты назад
"Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сем. А за окном - снег. В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость. Вот так я всегда представлял себе Россию - край, находящийся в самом центре Земли, где даже войны не смогли убить мысль мудрецов. И очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь, потому что, видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло".

© Адриано Челентано.
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38k
Андрей Час назад
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