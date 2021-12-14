Жизнь и творчество кумира Италии Адриано Челентано

Будущая звезда родилась 6 января, в день, соответствующий российскому 1 апреля, то есть в день смеха и розыгрышей. Челентано был самым младшим в семье, где помимо него было четверо братьев и сестер, и появился на свет, когда его матери было 44 года.

Поскольку семья жила бедно, в 12 будущий актер бросил школу и пошёл работать подмастерьем у часовщика. К слову, трепетное отношение к часам у него осталось до сих пор, поэтому он практикует их ремонт как хобби.