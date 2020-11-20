Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов

Свои главные роли он сыграл уже после свадьбы. Нина всегда была рядом и поддерживала любимого мужа. Леонид никогда не оставался на актерские вечеринки, всегда спешил домой. Многие считали его подкаблучником, а он просто был заботлив, счастлив и хотел каждую минуту проводить с семьей.

В браке родились дочь Екатерина (1962) и сын Василий (1978). Нина Васильевна никогда не ревновала мужа. Она работала учителем английского в школе, на публике появлялась редко. Супруги познакомились, когда Леониду было 16 лет, а Нине - 13, но уже тогда они оба поняли, что всю жизнь будут вместе.