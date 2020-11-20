Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов

На счету Леонида Куравлева более 100 кинолент. Он играл разных персонажей, каждый раз импровизируя во время съемок и добавляя героям неповторимую изюминку. Его любили режиссеры, коллеги по цеху и зрители.
Персонажи Куравлева - яркие, запоминающиеся, а их фразы давно стали цитатами, которые наизусть знают поклонники. Он подарил нам искрометных Шуру Балаганов из "Золотого теленка", Афанасия Борщева из "Афони", Жоржа Милославского из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" и многих других.
Кроме всенародной любви, у него была своя собственная любовная история. Настоящая, неповторимая, про такую говорят: "Раз и на всю жизнь". Свою будущую жену Нину Леонид увидел на катке. Тогда он учился в 9 классе и не догадывался, что совсем скоро сыграет свою первую роль и станет знаменит на всю страну. Леониду сразу понравилась хрупкая и красивая девочка, не похожая ни на кого, уже тогда он понял, что влюбился.
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Спустя год Леонид и Нина начали дружить. Она была младше его на 2.5 года, но это не помешало ребятам ходить в кино, гулять, разговаривать на общие темы. После школы Леонид поступил во ВГИК. Во время учебы он ни с кем не флиртовал, не проявлял интереса к девушкам. Сокурсники считали его скрытным, они даже не догадывались, что Леонид давно взаимно влюблен. Для многих стало открытием, когда в 1960 году, после окончания института, Леонид и Нина поженились.
Свои главные роли он сыграл уже после свадьбы. Нина всегда была рядом и поддерживала любимого мужа. Леонид никогда не оставался на актерские вечеринки, всегда спешил домой. Многие считали его подкаблучником, а он просто был заботлив, счастлив и хотел каждую минуту проводить с семьей.
В браке родились дочь Екатерина (1962) и сын Василий (1978). Нина Васильевна никогда не ревновала мужа. Она работала учителем английского в школе, на публике появлялась редко. Супруги познакомились, когда Леониду было 16 лет, а Нине - 13, но уже тогда они оба поняли, что всю жизнь будут вместе.
В браке родились дочь Екатерина (1962) и сын Василий (1978). Нина Васильевна никогда не ревновала мужа. Она работала учителем английского в школе, на публике появлялась редко. Супруги познакомились, когда Леониду было 16 лет, а Нине - 13, но уже тогда они оба поняли, что всю жизнь будут вместе.
Однако Нина ушла раньше. Ее не стало в 2012 на 72-м году жизни. Леонид обвинил в смерти жены врачей, которые не заметили инфаркт и поздно провели операцию. Леонид и Нина прожили вместе 52 года. "Ниночка была для меня всем!" - не раз говорил актер. После ухода жены жизнь для Леонида потеряла смысл. Он месяцами мог не выходить из дома, ограничил все контакты.
Последняя роль артиста была в фильме "Весь этот джем" в 2015 году. Он сыграл отца Леонтия
После Леонид замкнулся в себе, начал вести затворнический образ жизни, не появлялся на публике. Дети старались оградить отца от назойливых журналистов. Потеря жены стала настоящим ударом для артиста. Дочь и сын приезжали к отцу, поддерживали его, однако состояние артиста было тяжелым, он пребывал в депрессии.
Опасаясь за здоровье отца, дочь переехала к нему. Леонид решил посвятить свою жизнь родственникам, это помогло ему вернуться к нормальному существованию.
Он заботится о детях и внуках, которых у него трое: Степан (родился в 2003 году), Федор (2007), Григорий (2010).
После смерти жены Леонид Куравлев позаботился о месте и своего погребения. Нину Васильевну похоронили на Троекуровском кладбище. На памятнике супруги выбили его имя, пока без дат.
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