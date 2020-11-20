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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4373 поста • 620 подписчиков подписаться
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Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов

Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов (10 фото)

Автор:
20 ноября 2020 10:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонид Куравлев   СССР   актеры   жизнь актера   знаменитости   советский актер   фото   шоу бизнес   
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На счету Леонида Куравлева более 100 кинолент. Он играл разных персонажей, каждый раз импровизируя во время съемок и добавляя героям неповторимую изюминку. Его любили режиссеры, коллеги по цеху и зрители.
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Метки: Леонид Куравлев   СССР   актеры   жизнь актера   знаменитости   советский актер   фото   шоу бизнес   
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4k
Бу 2 минуты назад
Великий артист.
Настоящий человек и заботливый муж и отец
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