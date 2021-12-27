50 лет со дня рождения Сергея Бодрова: интересные факты из жизни народного героя

Позже Бодров хотел поступить во ВГИК, но передумал после слов отца о том, что страсть к кино нужно либо дождаться, либо забыть о ней. Тяги к кинематографу у него тогда не было, поэтому он поступил на отделение истории искусств в МГУ.





Так как он изучал венецианскую живопись, то стажировку проходил в Италии, где подрабатывал спасателем на пляже местного курорта. Следующие три года, пришедшие на начало 90-х в России, он также приезжал на эту работу.