50 лет со дня рождения Сергея Бодрова: интересные факты из жизни народного героя

Сегодня Сергею Бодрову, известному по культовой роли решительного и грубого Данилы Багрова, могло бы исполниться 50 лет. Именно поэтому самое время вспомнить интересные факты из его жизни, в которой он был скромным и интеллигентным человеком.
Его отец был известным режиссером, а мама – искусствовед, преподававшая на историческом факультете МГУ. Родители развелись, когда ему было 5 лет, и, вероятно, этим вызвана его любовь к одиночеству.
По информации СМИ, в детстве Бодров-младший хотел стать водителем мусоровоза, но судьба распорядилась иначе. Уже в школе он учился в классе с углубленным изучением французского языка.
Впервые он попал на экран в фильм своего отца «Я тебя ненавижу». Правда, бриться на лысо он не хотел, поэтому пытался найти дублера среди своих одноклассников, подбивая их на спор.
Позже Бодров хотел поступить во ВГИК, но передумал после слов отца о том, что страсть к кино нужно либо дождаться, либо забыть о ней. Тяги к кинематографу у него тогда не было, поэтому он поступил на отделение истории искусств в МГУ.
Так как он изучал венецианскую живопись, то стажировку проходил в Италии, где подрабатывал спасателем на пляже местного курорта. Следующие три года, пришедшие на начало 90-х в России, он также приезжал на эту работу.
Уже будучи актером, Бодров защитил кандидатскую по венецианской живописи и архитектуре, но дальше в науку не пошёл. При этом, по его же словам, учеба ему пригодилась, ведь пребывая в какой-либо город, он может рассказать о нём больше, чем указать, где находится центральная площадь или магазины.
Первая большая роль в кино связана с фильмом «Кавказский пленник», в котором Бодров-младший оказался из-за отсутствия напарника у Олега Меньшикова. Он сам вызвался помочь отцу и успешно прошёл пробы.
Несмотря на отсутствие профессионализма, за роль Жилина его удостоили нескольких престижных призов. А, по мнению критиков, именно участие Бодрова в картине повлияло на её успех.
Сам же он не считал себя актером из-за того, что в кадре смотрелся якобы чудовищно.
Три года Бодров вел на телевидении передачу «Взгляд», куда его сначала попал как приглашенный гость. Однако в нём увидели некую искру, подходящую для роли нового ведущего.
Вместе со своими коллегами они брали на почте детские письма Деду Морозу, предназначенные для уничтожения, чтобы исполнить желания малышей. Например, им попало письмо маленького Ильи, рассказавшего, что его брат потерял свой музыкальный инструмент и очень переживает.
Бодров организовал во дворе этих детей оркестровый концерт, нашёл там Илью и передал ему ответ, что новый инструмент для его брата уже ждет возле автобуса музыкантов.
Именно ТВ помогло артисту найти свою будущую жену, работавшую на программе «Жди меня». Они встретились на Кубе, куда Бодров со съемочной группы «Взгляда» отравился работать. Сам актер был уверен, что Светлана – его судьба, поскольку он с детства знал. Как будет выглядеть его супруга.
Примечательно, что до личного знакомства она не видела ни одного фильма с его участием. А ведь всего за пару месяцев до знакомства Бодров успел стать народным героем, снявшись в первой части «Брата».
Сам фильм вышел в мае 97-го года. Его показали в программе «Особый взгляд» на Канском фестивале, где присутствовало около тысячи зрителей, устроивших после просмотра 15-минутные овации. Ещё через месяц кино появилось на кассетах. Критик Сергей Добротворский после просмотра заявил, что проект Балабанова станет «главным событием страны».
В 2000 году вышло продолжение, которому предрекали провал, поскольку чаще всего оно выходит хуже оригинала. Однако «Брат 2» прогремел мощнее первой части, правда, жюри «Кинотавра» обделили фильм наградами из-за присутствовавшей «стрельбы».
Именно данный проект стал причиной ухода Бодрова из передачи «Взгляд», поскольку актер не выдержал эмоционального накала. Он получил слишком большую дозу информации, человеческих эмоций, от которых был изолирован в замкнутом московском мирке.
В этом же году Бодров снял свой фильм «Сестры». По его словам, работать с маленькими актерами он не боялся, поскольку с детьми ему разговаривать легче. Но самое забавное, что Екатерина Горина и Оксана Акиньшина попали на кастинг случайно, до этого не имея желания участвовать в фильме.
А Бодрова двое детей. Дочь Ольга родилась в 1998 году, а уже через 4 года появился на свет сын Александр, которого предлагали назвать «Братом-2».
В сентябре 2002 года Бодров погиб на съемках фильма «Связной», проходивших в Северной Осетии.
Проект так и не увидел свет, однако сценарий можно прочитать в одноименной книге, выпущенной после смерти артиста.
Источник:
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жЮри.