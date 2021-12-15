Актер, клоун и просто великий Человек: интересные факты из жизни Юрия Никулина

Совсем скоро, 18 декабря, великому актеру, клоуну и просто жизнерадостному человеку Юрию Никулину могло бы исполниться 100 лет. Поэтому самое время вспомнить интересные подробности из его жизни.
Ведь как актера его все прекрасно знают по огромному числу фильмов, ставших по-настоящему народными. Но всем ли известно, чем Юрий Никулин увлекался в детстве, какой путь прошёл и от кого унаследовал великолепное чувство юмора?
В 1939 году Юрий Владимирович оказался на фронте в советско-финской войне. Свою службу он проходил в зенитной батарее, охранявшей подступы к Ленинграду. Там же его застала и Великая Отечественная война.
Под Ленинградом он пробыл до 1943 года, был ранен, перенес контузию, но вернулся на фронт, где пробыл до конца войны. В итоге он был награжден тремя медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
Сложно поверить, но Никулин не попал ни в один театральный институт, поскольку приемные комиссии «не видели в нём актерских способностей». Его лицо считали невыразительным, и если бы не его супруга, мы бы никогда не увидели его великолепных ролей.
Именно она уговорила пройти пробы у сценариста Владимира Полякова на эпизодическую роль в фильме «Девушка с гитарой». Так и состоял дебют в кино великого актера.
Мало кому известно, но «Кавказская пленница» Гайдая могла остаться без полюбившейся всеми троицы. Никулину не понравился первоначальный сценарий, поэтому режиссеру пришлось его переделывать, чтобы сохранить актера в кадре. Сегодня можно с уверенностью сказать, что сделано это было весьма не зря.
В фильме Тарковского «Андрей Рублев» есть сцена, где героя Никулина пытают. К его лицу подносили факел, и хоть огонь до лица не доставал, актер кричал страшным голосом. Поскольку снимали его по пояс, никто сразу не видел, что ему на босые ноги капала горячая солярка с факела.
Со своей будущей женой Татьяной Никулин подружился в больнице, куда он попал от лошади, которую она тренировала. Она покалечила молодого клоуна прямо на манеже. Позже его супруга рассказывала, что вырваться из его обаяния было просто невозможно.
Однажды Никулин поспорил с сослуживцев на десять пачек папирос, кто больше расскажет анекдотов. При этом было условие, что если оппонент его знает, то нужно сразу начинать следующий. Едва приятель успевал произнести фразу, как Никулин говорил «Знаю!» и заканчивал анекдот за него. После двух часов рассказов, его признали победителем, поскольку сослуживцы уже устали смеяться.
Отец Никулина Владимир много лет писал для цирка и эстрады. Попав в закулисье ещё ребенком, маленький Юра был впечатлен яркими костюмами и шутками клоунов настолько, что всю жизнь связал с цирком, отработав там 50 лет.
На съемках фильма «Когда деревья были большими» Никулина не хотели пускать на площадку, размещенную в мебельном магазине. Он пришёл переодетый и в гриме, но на пороге его встретил директор заведения, не поверивший в то, что это актер.
«Знаем мы таких артистов. Ты уже здесь пятый день ошиваешься», - заявил директор магазина и стал звать милицию. От протокола Никулина спас вовремя вмешавшийся режиссер фильма.
Любовь к актеру всегда не имела границ, однако в Набережных Челнах она дошла до того, что актеру вместе со своей женой пришлось убегать от неуправляемой толпы, способной раздавить своего кумира.
Пройдя тернистый и непростой путь, Юрий Никулин стал выдающимся комедиантом, попав в оксфордскую «Энциклопедию кино». Но стоит заметить, что и драматические роли всегда удавались ему не менее блистательно.
Источник:
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