Актер, клоун и просто великий Человек: интересные факты из жизни Юрия Никулина

Однажды Никулин поспорил с сослуживцев на десять пачек папирос, кто больше расскажет анекдотов. При этом было условие, что если оппонент его знает, то нужно сразу начинать следующий. Едва приятель успевал произнести фразу, как Никулин говорил «Знаю!» и заканчивал анекдот за него. После двух часов рассказов, его признали победителем, поскольку сослуживцы уже устали смеяться.