От Голливуда по «связям» до второсортных боевиков: как скатилась карьера Стивена Сигала

Стивен Фредерик Сигал родился в 1952 году в семье учителя математики и домохозяйки. Интересно, что его бабушка и дедушки по отцу были родом из Санкт-Петербурга.

С 7 лет будущий актер обучается карате, а в 17-летнем возрасте уезжает в Японию для обучения айкидо. Именно этот факт в дальнейшем и поможет ему построить актерскую карьеру. Правда, мало кто вспомнит, с чего же он начинал.