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От Голливуда по «связям» до второсортных боевиков: как скатилась карьера Стивена Сигала

От Голливуда по «связям» до второсортных боевиков: как скатилась карьера Стивена Сигала (19 фото)

Автор:
04 февраля 2022 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   жизнь актера   звезда боевиков   карьера актера   стивен сигал   
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Поклонникам боевиков 80-х и 90-х, а также всем любителям восточных единоборств прекрасно знаком Стивен Сигал – звезда боевиков категории «Б», переломавший в кино огромное число рук и ног. Однако довольно быстро актер упустил свою карьеру, поэтому неудивительно, что сегодня мало кому известно, где он, и что с ним.

Стивен Фредерик Сигал родился в 1952 году в семье учителя математики и домохозяйки. Интересно, что его бабушка и дедушки по отцу были родом из Санкт-Петербурга.


С 7 лет будущий актер обучается карате, а в 17-летнем возрасте уезжает в Японию для обучения айкидо. Именно этот факт в дальнейшем и поможет ему построить актерскую карьеру. Правда, мало кто вспомнит, с чего же он начинал.

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Ведь в памяти многих Сигал остался как герой из популярных и явно не второсортных боевиков. И ведь именно такие фильмы с его участием оказывались на пиратских кассетах. А знаете, почему так? Потому что его путь в Голливуд не был тернист благодаря «связям» в киноиндустрии.


В 1982 году он участвует в съемках фильма «Вызов» в качестве консультанта. И то, благодаря знакомству с мастером кендо.

Спустя год он перебрался вместе с ним в Лос-Анджелес, где тренировал людей из индустрии кино. Там-то он и решил доказать большим «шишкам», что и сам пригоден для главных ролей и способен поломать конечности всем и каждому.

Для этого он решил показать свою боевую подготовку, устроив показательный бой. Сам Сигал позже признался, что поединок был от и до спланирован заранее, чтобы впечатлить кинобоссов. Тем не менее ему это удалось.

В 1987 году он получил свою первую роль в картине «Над законом», а дальше предложение сняться в боевиках категории «Б» полились рекой, например, «Смерти вопреки» и довольно жестокий «Отмеченный смертью». К слову, из последнего фильма из-за чрезмерного насилия пришлось даже вырезать некоторые сцены.

Параллельно с популярностью росло и лицо Сигала. А ведь в своём первом фильме он ещё мог похвастаться спортивным телосложением. Хотя на пике карьеры, который пришёлся на 1992 год, он всё ещё выглядел неплохо.

Именно тогда он снялся в первой части «В осаде», принесшей ему ещё и «звездную болезнь». Он стал ощущать себя экспертом не только в айкидо, но и в актерской игре, заделавшись в режиссеры.

Первый его авторский фильм «Человек чести» не вышел в свет, а за картину «В смертельной опасности» его и вовсе наградили «золотой малиной».

Позже студия Warner Brothers решила заделать «В осаде 2», но фильм уже не принес такого же успеха. Кроме того, сам процесс съемок постоянно сопровождался скандалами Сигала с коллегами по цеху. Беспорядков в работу добавило и его постоянное желание влезть в монтаж картины.

В 1995 году на актера посыпались обвинения в домашнем насилии и сексуальных домогательствах, что и поставило финальную точку в его успешной карьере, построенной на «связях», а не таланте и упорном труде. После этого он снимался только во второсортных боевиках, и то на вторых ролях.


Последний высокобюджетный фильм, в котором он принял участие, был «Мачете», правда, он выдался, мягко говоря, посредственной бредятиной. А ведь когда-то он  успевал сниматься аж в пяти фильмах за четыре года, чему многие могли только позавидовать.

 Как итог, Сигал превратился из мастера боевых искусств в обрюзгшего  толстяка. Но это не помешало вернуться к айкидо. В 2016 году актер получил гражданство России, где и планировал открыть свою школу единоборств. Правда, от этой идеи он довольно быстро отказался и перебрался из подмосковной Электростали в Краснодарский край, где занялся виноделием.

Однако большую часть времени он проводит в собственном особняке на Рублевке, где вместе с ним живут супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа и сын Кунзан. Свою актерскую карьеру, даже во второсортных боевиках, он всё-таки забросил.

Но это и к лучшему, поскольку фильмы с его участием аж с 2012 года едва набирают 5-баллов рейтинга.

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Метки: голливуд   жизнь актера   звезда боевиков   карьера актера   стивен сигал   
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
у КАЖДОГО актёра есть свои времена: ВОСХОЖДЕНИЯ, СИЯНИЯ И ЗАКАТА. Так что - ничего удивительного в этом нет.
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20k
мистер Конвей Твитти 23 минуты назад
Все вышедшие в тираж,спившиеся и затраханные жизнью второсортные актеры - вэлкам ту Раша.Здесь вас ждет улыбающийся вождь,горячая тусовка у академика чеченских наук,квартира в Саранске и жаркие фото с паспортом гражданина России.
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29k
LEPA 46 минут назад
Долог и тернист был его путь в Краснодарский край!
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19k
Serg2001 47 минут назад
Лишь бы у Курицина не снялся... ))
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885
Иннoгeнтий 58 минут назад
Россиянам в Голливуде ни когда не фортило . А так , да актёр супер !!!
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3k
Слава Андреев Час назад
если мне память не изменяет, он еще за порядком в штате следил. Он или шерифом был или помощником.
Мне кажется, у него крыша поехала)))) Вот и сидит в Краснодаре винишко гонит))))
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177
В-ий Час назад
он же вроде в партии уже. причем не в едре) мог бы кстати с Мироновым спарринг провести, тот же в десанте служил

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12k
кира Час назад
Он был хорош только в одном амплуа. Его трудно представить себе, скажем, как романтического героя, в драме, трагедии или комедии. Он деревянный, не пластичный, бедная мимика, отсутствие эмоций. Даже у Сталлоне с его полупарализованным лицом мимика богаче и живее. Ну и запустил он себя, конечно. Не может же обрюзгший увалень скакать и махать ногами.
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Какие связи то??
"В 1982 году он участвует в съемках фильма «Вызов» в качестве консультанта. И то, благодаря знакомству с мастером кендо." Вот это связи?)))
А первая роль в 1987, то есть 5 лет связи налаживал через мастера?
Глупое обвинение в связях.... Вот, например, Джоли через связи попала в кино, отец Джон Войт, Чарли Шин сын Мартина Шина - глыбы актерского мастерства. Вот связи, а у Сигала что за связи - пшик. Скорее сам себе репутацию зарабатывал, а после первого фильма в него решили вкладываться.
А карьера на спад... Так вышел в тираж и сам актер и вообще этот жанр, про одинокого героя супер пупер рукопашника, который пол города одной левой. Где они все, герои боевиков 80-90-х... Кто не перестроился, тот канул... Или снимается в шлаке.
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409
Faithless 2 часа назад
Кейси Райбэк умел делать динамит из апельсинового сока и муки, ломал сопатки плохишам ребром ладони и был невозмутим.
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