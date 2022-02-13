Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом

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Девяностые годы для этого российского политика стали одними из самых ярких в карьере. Сверхэнергичность, эпатажность, неоднозначные поступки и заявления. Скучать Владимир Вольфович тогда нам не давал.
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3. Жириновский на презентации своего альбома "Настоящий полковник". Клуб "Даллас", 1999 год
5. Лидер ЛДПР на ликеро-водочном заводе во время презентации водки "Жириновский". 1994 год
9. Владимир Жириновский и Роман Трахтенберг в клубе «Хали-Гали».. Санкт-Петербург, 1998 год
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Поймал волну !!!!
Поймал волну !!!!
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Согласен ! Тот еще прохиндей ...В начале 90- х возглавлял какую то еврейскую общину в Москве ..Потом понял ,что на евреях карьеру не сделаешь ..Начал за Русских-Россию гнать и сработало !!!!! Я к нему отношусь не очень , но мужик харизматичный и умен изворотлив ..
Помните его фразу "Мама Русская ,папа юрист ! """" Это шедевр был