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Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом

Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом (16 фото)

Автор:
13 февраля 2022 09:35
Метки: 90-е   Владимир Жириновский   жириновский   лдпр   ностальгия   политика   шоу бизнес   
1226
16
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Девяностые годы для этого российского политика стали одними из самых ярких в карьере. Сверхэнергичность, эпатажность, неоднозначные поступки и заявления. Скучать Владимир Вольфович тогда нам не давал.
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Метки: 90-е   Владимир Жириновский   жириновский   лдпр   ностальгия   политика   шоу бизнес   
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11  комментариев
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84k
Броненосец Потелкам 44 минуты назад
Жир - красавчег !
Поймал волну !!!!
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24k
Slawa49 10 минут назад
а я в 93, 95 и 96 голосовал за него))) прости господи!)))
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Vad 19 минут назад
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43k
Элек Мек 37 минут назад
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6k
Борис Карабанов 37 минут назад
Молодец! Тридцать лет пожинать и пожирать высшие государственные блага и льготы за ширмой некой ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ партии и при этом создавать для специфического, но достаточно многочисленного электората имидж "как я за народ и как я ругаю власть!".
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1.9M
Иван Кемеров 42 минуты назад
https://i-m-ho.livejournal.com/349810.htmlhttps://i-m-ho.livejournal.com/349810.html
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докладчик в угол 43 минуты назад
Законтачился об Чиччолину!
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Richard

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