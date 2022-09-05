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"Старость пришла одна, без мудрости": в соцсетях раскритиковали Пугачёву за пост прощания с Горбачевым

"Старость пришла одна, без мудрости": в соцсетях раскритиковали Пугачёву за пост прощания с Горбачевым

Автор:
05 сентября 2022 15:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вернулась   горбачев   политика   понаприехавшая   пугачева   реакция соцсетей   шоу бизнес   
2478
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Алла Борисовна заявила, что давно так не рыдала, узнав о смерти политика. Ушла эпоха, и вообще, всё изменилось.

В минувшую субботу Примадонна, вернувшаяся в Москву, посетила похороны Михаила Горбачева. Смерть политика стала личной трагедией для Пугачёвой, которая считает, что тот сделал всё, чтобы Россия обрела свободу и перестала быть "Империей Зла". После этого в своем спиче Алла Борисовна начала говорить о компромиссе и пропавших куда-то человеколюбии и благородстве.


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Пользователи Сети пост оценили сдержанно, а кто-то заметил, что в случае с Примадонной старость пришла одна, без мудрости.



Да и вообще, у многих воспоминания о "святых" 90-х не совпадают с ощущениями Аллы Борисовны. То самое "время свободы" для значительной части россиян обернулось крахом надежд и отчаянными попытками просто выжить.



Свое возвращение Алла Борисовна никак не комментирует и, вообще, делает вид, что ничего не произошло и она никуда не уезжала. Интересно, как скоро она захочет выйти на сцену?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вернулась   горбачев   политика   понаприехавшая   пугачева   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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42  комментария
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Святые девяностые, значит. Что -ж, Пугачева не бедствовала ни при каких режимах, ей не понять.
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17
Sata33 43 секунды назад
Блин , вот такое ощущение , что все кто так нахваливает МС и то время - никогда там не жили . Я был маленький еще , но прекрасно помню к какой "свободе" нас привел Горбачев, и как долго мы из этой жопы выбирались . Но самое удивительное , что это говорят люди , которые уже будучи взрослыми жили тогда.
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11k
a_komolow 3 минуты назад
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2k
pinbalist 8 минут назад
Тот случай, когда заголовок поста описывает всё с точностью 100%. Хотя может тут и старость пришла с деменцией.
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734
probel01 11 минут назад
Лет двадцать назад, а то и более, Отар Кушанашвили сказал, что ей на кладбище прогулы ставят, а ей всё неймётся.
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123
Purple_Bear 11 минут назад
Причём тут мудрость? Мудрость нынче не в цене. Есть спрос на хитрожопость, эпатаж, безразличие и ложь. И главное - бабки, бабки, бабки.
Когда весь этот бомонд говорит про народ и проблемы народа - это выглядит очень натужно и лицемерно.
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87k
Феофан 16 минут назад
"Империя зла"??? Вот старая, тупая тварь... Горбачевско-Ельцинский период был самый неопределенный в плане надежды на будущее и самый гнусный и продажный со стороны власти. Тебе ли гниде старой не знать, что в 90-е люди от безнадёги и отсутствия средств умирали пачками, а ты мордой своей торговала при любой власти жируя. Какой тебе компромисс мил? Когда о Великую страну пиндосы и их прихлебатели ноги вытирали? Не будет больше этого, можешь валить обратно.
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27k
Квантовый переход 17 минут назад
Старая,упоротая,ох.у.ев.шая от безнаказанности тварь.
Ссылка www.youtube.com
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32k
Альтист Данилов 22 минуты назад
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49k
Олег Полчаса назад
Вопрос к органам опеки - а справляется-ли с воспитанием малолетних детей пожилая бабушка? Может-ли она в виду престарелого возраста и умственных деформаций воспитывать детей?
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49k
Олег 36 минут назад
интересно как она будет себя вести на Аллее Ангелов в Донецке. Просто посмотреть на рожу и всё станет понятно
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1k
Sergius SPb 37 минут назад
Будем честны, людям вроде Пугачевой было тесно в СССР. Да, у них было все то о чем рядовой житель только мог мечтать. Но на западе для них было ещё больше. Курорты, яхты, виллы, студии и инструменты по первому классу. И никакой отчётности перед обществом. Они хотели быть господами и они стали ими.
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5k
ПЕТР 40 минут назад
Интересное изречение, по поводу боязни. Т.е имея работу, крышу над головой все в СССР жили в страхе за свое будущее)))). А сейчас все мы прибываем в нирване вместе со всем капиталистическим миром. Никто не боится за свое будущее...Да, видно ее муженек мозги ей хорошо в мясорубке провернул.
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2k
Pioner76 43 минуты назад
Примадонна..? Кто ее титулировал?
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9k
AzuveR 46 минут назад
Алла,где мужа про@бала ? Вали обратно к своему заднеприводному ушлёпку.
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8k
alex9845 46 минут назад
Это она так выразилась против действий власти и поддержала Украину.Я понимаю что она Пугачёва, но всё таки уж больно много ей позволительно.
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19k
nobody® 49 минут назад
Империей зла не назовут только подстилок пиндосовских. Оно нам надо?
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66
Vladimir Vladimirovich Putin 50 минут назад
Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем
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66
Vladimir Vladimirovich Putin Sergius SPb Минуту назад
Как видно по минусам не так уж и толсто)))
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813372166.htmlhttps://ria.ru/20220831/gorbachev-1813372166.html
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7k
ron Час назад
Приехала, поплакала - и вали назад, в Израиль.
Тебе здесь не рады. Ты была нужна 50 лет назад. Дальше было только хуже.
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5k
rutt Час назад
У бабы аллы всё тогда было хорошо, вот и ностальгирует по меченой падле. Ну ничего, карма *ука бессердечная, так прилетит , не отмашется.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ну да, страшное было время....
Уходил из дома утром. Речка, стадион, лес, да и просто стройки (да, в то время много строили и стройку найти было без проблем). Играли в "войнушку, гоняли на великах, стреляли карбидом из банок... Много чем занимались (иногда думаю "как выжили-то?"). Захотел есть - купил лимонада с булочкой.
Домой появлялись с тёмным. И никто не искал, не звонил (мобил не было, могли позвонить друзьям (если был стационарный телефон) спросить у них я или нет.
Страшно было - аж жуть. Страшно от того, что родители могли всыпать за то, что просто не пришёл домой пообедать.
А сейчас всё здОрово. С ребёнком даже возле песочницы мамаши сидят, караулят. И, судя по последним новостям, совсем не зря.
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