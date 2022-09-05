"Старость пришла одна, без мудрости": в соцсетях раскритиковали Пугачёву за пост прощания с Горбачевым

В минувшую субботу Примадонна, вернувшаяся в Москву, посетила похороны Михаила Горбачева. Смерть политика стала личной трагедией для Пугачёвой, которая считает, что тот сделал всё, чтобы Россия обрела свободу и перестала быть "Империей Зла". После этого в своем спиче Алла Борисовна начала говорить о компромиссе и пропавших куда-то человеколюбии и благородстве.



