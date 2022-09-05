"Старость пришла одна, без мудрости": в соцсетях раскритиковали Пугачёву за пост прощания с Горбачевым

Алла Борисовна заявила, что давно так не рыдала, узнав о смерти политика. Ушла эпоха, и вообще, всё изменилось.
В минувшую субботу Примадонна, вернувшаяся в Москву, посетила похороны Михаила Горбачева. Смерть политика стала личной трагедией для Пугачёвой, которая считает, что тот сделал всё, чтобы Россия обрела свободу и перестала быть "Империей Зла". После этого в своем спиче Алла Борисовна начала говорить о компромиссе и пропавших куда-то человеколюбии и благородстве.
Пользователи Сети пост оценили сдержанно, а кто-то заметил, что в случае с Примадонной старость пришла одна, без мудрости.
Да и вообще, у многих воспоминания о "святых" 90-х не совпадают с ощущениями Аллы Борисовны. То самое "время свободы" для значительной части россиян обернулось крахом надежд и отчаянными попытками просто выжить.
Свое возвращение Алла Борисовна никак не комментирует и, вообще, делает вид, что ничего не произошло и она никуда не уезжала. Интересно, как скоро она захочет выйти на сцену?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда весь этот бомонд говорит про народ и проблемы народа - это выглядит очень натужно и лицемерно.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813372166.htmlhttps://ria.ru/20220831/gorbachev-1813372166.html
Тебе здесь не рады. Ты была нужна 50 лет назад. Дальше было только хуже.
Уходил из дома утром. Речка, стадион, лес, да и просто стройки (да, в то время много строили и стройку найти было без проблем). Играли в "войнушку, гоняли на великах, стреляли карбидом из банок... Много чем занимались (иногда думаю "как выжили-то?"). Захотел есть - купил лимонада с булочкой.
Домой появлялись с тёмным. И никто не искал, не звонил (мобил не было, могли позвонить друзьям (если был стационарный телефон) спросить у них я или нет.
Страшно было - аж жуть. Страшно от того, что родители могли всыпать за то, что просто не пришёл домой пообедать.
А сейчас всё здОрово. С ребёнком даже возле песочницы мамаши сидят, караулят. И, судя по последним новостям, совсем не зря.