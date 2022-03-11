"Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе

В новом клипе группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил русских с "евреями в Берлине в сороковых годах".
Сергей Шнуров решил ответить на антироссийские проявления в Европе так, как он умеет - песней. В композиции "Входа нет!" российский музыкант обращает внимание на жесткие притеснения и неоправданную травлю россиян за рубежом.
Используя ненормативную лексику, Шнуров говорит о том, с чем в последнее время столкнулись русскоговорящие люди заграницей: об отказах врачей в помощи и об общей тендеции демонизации наших бывших и актуальных соотечественников.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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В Ютуб у клипа уже почти полмиллиона просмотров и множество хороших комментариев.
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АНТИФИШКИ
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И это тот человек, который рассказывал как пить политуру?
Нет нет, я не осуждаю конечно же. И песня про отъезжающих "звезд" понравилась. И многое другое. Но всё стало каким-то одноразовым.