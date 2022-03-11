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"Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе

"Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 11:30
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Входа нет   Шнуров   видео   ленинград   песня   политика   русофобия   шоу бизнес   
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В новом клипе группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил русских с "евреями в Берлине в сороковых годах".

Сергей Шнуров решил ответить на антироссийские проявления в Европе так, как он умеет - песней. В композиции "Входа нет!" российский музыкант обращает внимание на жесткие притеснения и неоправданную травлю россиян за рубежом.


Используя ненормативную лексику, Шнуров говорит о том, с чем в последнее время столкнулись русскоговорящие люди заграницей: об отказах врачей в помощи и об общей тендеции демонизации наших бывших и актуальных соотечественников.

В Ютуб у клипа уже почти полмиллиона просмотров и множество хороших комментариев.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Входа нет   Шнуров   видео   ленинград   песня   политика   русофобия   шоу бизнес   
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9  комментариев
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Максим Час назад
Шнур всё таки сильно поменялся. Всё пытается попасть в тему и от того смотрится клоуном. То в политику полезет, то в скандал, где на полном серьезе спорит с бабой-кобылой.
И это тот человек, который рассказывал как пить политуру?
Нет нет, я не осуждаю конечно же. И песня про отъезжающих "звезд" понравилась. И многое другое. Но всё стало каким-то одноразовым.
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378
Flexx U 4 минуты назад
Как вы достали постить этого гандона
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0
Александр 10 минут назад
НЕ все русские собаки, но имеются и бешенные (отстреливать их надо)
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5
Валерий 17 минут назад
зря вы так. собак в европе пускают практически в любой общепит)
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2k
RomaXz 19 минут назад
Быдлошнур опять решил срубить хайпа
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