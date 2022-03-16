Журналистка НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и уволилась с телеканала

В последнее время многие звёзды шоу-бизнеса и медийные личности отправились заграницу. Почти все они говорят, что отправились в отпуск. Наверное, от зимы устали. Журналистка Лилия Гильдеева тоже оказалась среди них. Она уехала из России и уволилась с телеканала НТВ, где проработала больше десяти лет.
Сначала об этом сообщил Илья Варламов. Позже в пресс-службе телеканала уже подтвердили эту информацию. Гильдеева подписывала документы об увольнении уже будучи заграницей.
«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — рассказали в пресс-службе.
Когда поползли слухи, Гильдеева обратилась к Алексею Пивоварову с просьбой передать ее слова.
«Мне позвонила бывшая коллега Лилия Гильдеева и, поскольку у нее нет своего Telegram-канала, попросила меня опубликовать ее слова. Публикую: «Я подтверждаю, что действительно уволилась с НТВ по собственному желанию. Благодарю за слова поддержки. Их оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Сейчас я пока не готова давать больше никаких комментариев — хочу провести время со своей семьей и прийти в себя. Еще раз большое спасибо», — процитировал он слова ведущей.
Лилия Гильдеева начала работать на телеканале НТВ в 2006 году. Она вела такие программы, как «Сегодня в 22:45», «Сегодня. Итоги».
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АНТИФИШКИ
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Устала.
Захотела придти в себя.
С.ъ[email protected]б.алась.
Типичный путь и типичная песня группы "Ленинград" на прощание.
Гульдееву никто не прогонял.