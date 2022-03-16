Журналистка НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и уволилась с телеканала

Когда поползли слухи, Гильдеева обратилась к Алексею Пивоварову с просьбой передать ее слова.

«Мне позвонила бывшая коллега Лилия Гильдеева и, поскольку у нее нет своего Telegram-канала, попросила меня опубликовать ее слова. Публикую: «Я подтверждаю, что действительно уволилась с НТВ по собственному желанию. Благодарю за слова поддержки. Их оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Сейчас я пока не готова давать больше никаких комментариев — хочу провести время со своей семьей и прийти в себя. Еще раз большое спасибо», — процитировал он слова ведущей.