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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5603 поста • 715 подписчиков подписаться
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Журналистка НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и уволилась с телеканала

Журналистка НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и уволилась с телеканала (3 фото)

Автор:
16 марта 2022 07:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   журналист   интересное   нтв   покинула страну   фото   
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В последнее время многие звёзды шоу-бизнеса и медийные личности отправились заграницу. Почти все они говорят, что отправились в отпуск. Наверное, от зимы устали. Журналистка Лилия Гильдеева тоже оказалась среди них. Она уехала из России и уволилась с телеканала НТВ, где проработала больше десяти лет.

Сначала об этом сообщил Илья Варламов. Позже в пресс-службе телеканала уже подтвердили эту информацию. Гильдеева подписывала документы об увольнении уже будучи заграницей.

«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — рассказали в пресс-службе.

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Когда поползли слухи, Гильдеева обратилась к Алексею Пивоварову с просьбой передать ее слова.

«Мне позвонила бывшая коллега Лилия Гильдеева и, поскольку у нее нет своего Telegram-канала, попросила меня опубликовать ее слова. Публикую: «Я подтверждаю, что действительно уволилась с НТВ по собственному желанию. Благодарю за слова поддержки. Их оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Сейчас я пока не готова давать больше никаких комментариев — хочу провести время со своей семьей и прийти в себя. Еще раз большое спасибо», — процитировал он слова ведущей.

Лилия Гильдеева начала работать на телеканале НТВ в 2006 году. Она вела такие программы, как «Сегодня в 22:45», «Сегодня. Итоги».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   журналист   интересное   нтв   покинула страну   фото   
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32  комментария
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2k
Андрей 2 часа назад
видать хорошие зрЯплаты, что-то неслышно что бы шахтеры съё*ывать начали...
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50k
zloykoyot 3 минуты назад
Ну, если лучше всех о её отъезде был осведомлён кучер, то круг её общения становится понятен. Не велика потеря, свой выбор она сделала.
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2k
cfhfwby 3 минуты назад
Хорошо зарабатывают на наших телеканалах, раз имеют возможность жить за границей.
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8k
Игорь 6 минут назад
А кто это? говорящая голова - не более. Сидела вечно - как говна наелась. Скатертью дорога.
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7k
maxim1357 7 минут назад
А у меня кот сегодня хорошо посрал, почему про это никто не пишет?
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40k
Андрей 17 минут назад
Профессии у неё нет. Скорее всего посадят её на какое-нибудь враждебное радио и будет она там на Россию срать, не смотря на какие-то там свои моральные принципы. Будет как миленькая, никуда не денется, кушать-то надо.
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2k
Vad 23 минуты назад
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5k
samsr 24 минуты назад
На кого ты нас оставляешь
по просьбе Лилии ставим ей песню, Ленинграда "дорожная"
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Интересно: сначала уехала, а потом написала заявление на увольнение, так как чего-то там бояться. Так если уезжаешь за границу - нафига вообще писать заявление на увольнение??? Боится что трудовую книжку испортят нехорошей записью?
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374
Motorola Полчаса назад
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374
Motorola Полчаса назад
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4k
mtonaka Полчаса назад
Больше не смогла врать! Для этого нужно определённое мужество.
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1k
Григорий Водениктов 39 минут назад
ни нтв ни рен тв не смотрю, чем вообще известна эта странноголовая личность, причёска залу/7у напоминает)
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5k
Mowgley 44 минуты назад
Читала правильным голосом бегущую строку, сидя на стуле в красивом наряде и получая весьма хорошую зарплату.
Устала.
Захотела придти в себя.
С.ъ[email protected]б.алась.

Типичный путь и типичная песня группы "Ленинград" на прощание.
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327
Виктор Глущенко 53 минуты назад
Вакансия появилась . На этом канале платят больше .
Вакансия появилась . На этом канале платят больше .Посмотреть
Вакансия появилась . На этом канале платят больше .
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5k
Бу 57 минут назад
Продажная овца.
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6k
Shade116 58 минут назад
Бегут крысы
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13k
Типа граф Час назад
А от чего она хочет прийти в себя , у неё что , трагедия какая то случилась ?
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12k
Erorist 2 часа назад
Если у человека есть деньги и он востребован на мировом рынке труда, то он может работать в одной стране, жить в другой, отдыхать в третьей. Рано или поздно человечество станет планетарной цивилизацией.
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12k
Александр 2 часа назад
Хочу заказать для Лилии песню группы Ленинград Дорожная.
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257
WORLD Виктор Глущенко 36 минут назад
А чего же вы их сейчас не прогоняете?

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19k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
И что?
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