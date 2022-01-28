"Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера"

Украинский артист Данилко частенько заезжал на гастроли в Россию и был, казалось бы, вне политики. Собственно, и сейчас он не считает свою внезапную импровизацию чем-то ужасным. Подумаешь! Это же просто песня, и никакого политического контекста он в нее не вкладывал. Однако россияне выводы сделали.
Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Серючки на съемках "Дизель-шоу"исполнил хит украинских националистов "Батько наш Бандера". Говорит, что импровизировал и решил таким образом поддержать растерявшуюся девочку, которая поднялась на сцену с цветами для артистов. Зал аплодировал, повторяя за Данилко слова популярной на Украине песни.
Источник:
Между тем, программу "Дизель-шоу" с 2021 года показывают не только на Украине, но и в России, на телеканале "Че". И хотя сам Данилко никакого политического смысла в свою внезапную импровизацию не вкладывал и заявил, что недовольным его выступлением людям просто "нечем заняться, и они сами придумывают и обостряют ситуацию", в России этот "концерт по заявкам" истолковали правильно.
Удивляться надо не тому, что Верка Сердючка поёт про Бандеру.— Евгений (@vevrostov) January 27, 2022
Удивляться надо тому, что 15 лет назад Сердючка, Шустер, Гудков, Муждабаев, другой Киселёв и всё это вот прочее - были нашими голосами, нашей элитой, нашими любимцами, нашими интеллектуалами, нашим, мать нашу, всё.
Какое всё-таки убожество (чисто даже визуально), когда Сердючка спело песню про Бандеру, и чей-то он там батька.— Абдуллаев Н.Т (@AbdullaevNamik) January 27, 2022
По большому счёту это визуализация нынешней Украины (сценка, песня, персонажи). Мерзопакостная клоунада.
Верка Сердючка исполнила песню "Батько наш Бандера".— Ватная палочка (@Bridget74572922) January 28, 2022
мужик в платье славит гэроя-коллаборациониста. Украинцы в комментах серьезно считают это перемогой и у "русни подгорело".
Пожалуйста, премию ему, мой ор слышно в стратосфере. pic.twitter.com/CAucSUNswd
показал клятым большую дулю! Истинный герой Украины!— Марина#Президентмойдруг (@L5dUvN7Asf0nxz8) January 27, 2022
Экс-глава совета министров ДНР считает, что все это просто клоунада. "Реагировать как-то серьезно на это — я бы не стал. Хотя въезд в стране не помешает запретить, хотя бы потому, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны", - прокомментировал выступление Данилко Александр Бородай. А Евгений Попов уверен, что если Сердючка приедет в Россию, то "будет петь, что Сталин ей батька. Деньги, как ковид, не пахнут".
Источник:
Понравилось45
Не пора ли вспомнить, что все они - лицедеи, которых когда-то наши предки хоронили за кладбищенской оградой?..
Я думал в 2022 все уже забыли кто такой Сердючка
Мне плевать на политические взгляды. Мне машина времени нравится, и пофиг, что Макар в свободное от верещания из моего приемника время несет. Мне пофиг, что Линдеман снимает антисоветские клипы. Как слушал Рамштайн, так и буду слушать. А на сердючку мне посрать ну чуть больше, чем абсолютно. Последний "хит" про дольче габано бесил по радио лет 8 10 назад, а с тех пор я уже и радио не слушаю обычное. Врубил ютюб мьюзик и там от подобного говна я застрахован.
он раша гудбай на евровидении пел лет 6 или больше назад, и ниче, зарабатывает норм.
надо понимать что все эти междуусобицы для плебса, для элит - это фигня, захотят на корпоратив, хоть в нацистской форме закажут)