"Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера"

Экс-глава совета министров ДНР считает, что все это просто клоунада. "Реагировать как-то серьезно на это — я бы не стал. Хотя въезд в стране не помешает запретить, хотя бы потому, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны", - прокомментировал выступление Данилко Александр Бородай. А Евгений Попов уверен, что если Сердючка приедет в Россию, то "будет петь, что Сталин ей батька. Деньги, как ковид, не пахнут".