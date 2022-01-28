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"Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера"

"Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Данилко   видео   политика   реакция соцсетей   сердючка   скандал   шоу бизнес   
1999
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Украинский артист Данилко частенько заезжал на гастроли в Россию и был, казалось бы, вне политики. Собственно, и сейчас он не считает свою внезапную импровизацию чем-то ужасным. Подумаешь! Это же просто песня, и никакого политического контекста он в нее не вкладывал. Однако россияне выводы сделали.

Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Серючки на съемках "Дизель-шоу"исполнил хит украинских националистов "Батько наш Бандера". Говорит, что импровизировал и решил таким образом поддержать растерявшуюся девочку, которая поднялась на сцену с цветами для артистов. Зал аплодировал, повторяя за Данилко слова популярной на Украине песни.



Между тем, программу "Дизель-шоу" с 2021 года показывают не только на Украине, но и в России, на телеканале "Че". И хотя сам Данилко никакого политического смысла в свою внезапную импровизацию не вкладывал и заявил, что недовольным его выступлением людям просто "нечем заняться, и они сами придумывают и обостряют ситуацию", в России этот "концерт по заявкам" истолковали правильно.



Экс-глава совета министров ДНР считает, что все это просто клоунада. "Реагировать как-то серьезно на это — я бы не стал. Хотя въезд в стране не помешает запретить, хотя бы потому, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны", - прокомментировал выступление Данилко Александр Бородай. А Евгений Попов уверен, что если Сердючка приедет в Россию, то "будет петь, что Сталин ей батька. Деньги, как ковид, не пахнут".


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Метки: Ynews   Данилко   видео   политика   реакция соцсетей   сердючка   скандал   шоу бизнес   
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36  комментариев
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Всё сходится,Бандера батька украинских трансгендеров!
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4k
Петрович 2 минуты назад
А чо все запрыгали то? Ну спела какая то баба какую то куйню, и чо? Это вселенская новость? Дапохеру
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4k
Димка Смола/67 2 минуты назад
АУУУ Вы че? Обсуждать Европейцев не красиво, это высшая каста
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638
Max 4 минуты назад
Старая лять, зарабатывает уже на извращении, если еще кто то в холодных домах и с импортным салом готов ему платить, то это его выбор, но это путь к скорому краху...
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2k
Decapitated Headbanger 10 минут назад
Вроде адекватный парень был... Даже как клоунада слишком идиотская, ИМХО!
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27k
Е-Лена 11 минут назад
Ну шо ж... Ещё один паяц ещё раз показал, что он соответствует той самой цитате Колчака.
Не пора ли вспомнить, что все они - лицедеи, которых когда-то наши предки хоронили за кладбищенской оградой?..
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13k
Роман 12 минут назад
Оно еще живо?!
Я думал в 2022 все уже забыли кто такой Сердючка
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7k
Vadim 15 минут назад
А разве он не перестал в РФ выступать ещё после "Раша губай" в 2007?
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17k
ЦСКА Полчаса назад
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
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26k
Vazari Полчаса назад
А по мне так все гармонично! Транс славит педераста. Не к чему придраться.
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3k
Ivan Полчаса назад
Странно. Это же то самое недоразумение, что на евровиденье пело раша гудбай, и вдруг, "никогда такого не было и вот опять"?
Мне плевать на политические взгляды. Мне машина времени нравится, и пофиг, что Макар в свободное от верещания из моего приемника время несет. Мне пофиг, что Линдеман снимает антисоветские клипы. Как слушал Рамштайн, так и буду слушать. А на сердючку мне посрать ну чуть больше, чем абсолютно. Последний "хит" про дольче габано бесил по радио лет 8 10 назад, а с тех пор я уже и радио не слушаю обычное. Врубил ютюб мьюзик и там от подобного говна я застрахован.
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7k
Акакий 36 минут назад
автор тормоз?)
он раша гудбай на евровидении пел лет 6 или больше назад, и ниче, зарабатывает норм.
надо понимать что все эти междуусобицы для плебса, для элит - это фигня, захотят на корпоратив, хоть в нацистской форме закажут)
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671
Valeri Nikolkin 37 минут назад
Да правильно спел! Бандера батька пид...сов.
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5k
Денис Колосов 37 минут назад
ну он же своим видом всегда показывал, кто он. Дает тем кто платит в данный момент. Подстраивается под клиента..
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−72
циновер 42 минуты назад
уважуха! у ваты знатно подгорит
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977
Evgeniy 44 минуты назад
Ну вроде бы он уже давно как невъездной в РФ, во всяком случае ни концертов нет, ни по ТВ его не видно. Ести только сейчас на Че промелькнет.
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26k
Батончик с маком 47 минут назад
Насколько я помню его много лет назад уже обещали не пускать в Россию. Тогда он спел"Раша гудбай". Кто вообще смотрит на этого трансформера. Это же ходячая пропаганда педерастии и фашизма.
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10k
nihilists 48 минут назад
Сдулся Данилко......... Теперь реально Верка..............
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806
Дима Тимофеев 49 минут назад
Вам послышалось, на самом деле он пел "лаша тумпай" это на монгольском!
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48k
zloykoyot 52 минуты назад
Это скоморох. Да ещё и хохлятский. На этом всё.
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