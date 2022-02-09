"Пристроилась наконец": Поклонская вышла на новую должность и рассказала о своих обязанностях

В разговоре с KP.RU, Наталья рассказала, что новая должность - её стихия.

«Мне поручили эту должность, я с радостью ее приняла. Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление», - заявила она.

В обязанности замглавы Россотрудничества входит проверка граждан России в странах мира, а также принятие у них заявок.