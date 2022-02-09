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"Пристроилась наконец": Поклонская вышла на новую должность и рассказала о своих обязанностях

"Пристроилась наконец": Поклонская вышла на новую должность и рассказала о своих обязанностях (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 12:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Поклонская   Россия   Россотрудничество   интересное   политика   посол   работа   фото   
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Наталья Поклонская отказалась от должности посла в западноафриканской республике Кабо-Верде по личным обстоятельствам. Тогда её назначили замглавой Россотрудничества. Теперь Поклонская будет отвечать за "продвижение" России за рубежом.

В разговоре с KP.RU, Наталья рассказала, что новая должность - её стихия.

«Мне поручили эту должность, я с радостью ее приняла. Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление», - заявила она.

В обязанности замглавы Россотрудничества входит проверка граждан России в странах мира, а также принятие у них заявок.

«Наше представительство за рубежом, например, страны СНГ, - туда я буду ездить лично, что принимать граждан. Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения. Потом рассматривать их в соответствии с законом. Я придумала график личного приема граждан за границей», - сообщила она.

Россотрудничество занимается усилением влияния России в мире.

Сотрудники ведомства занимаются популяризацией обычаев, приглашают в Россию студентов по обмену. Россотрудничество поддерживает и продвигает русский язык за рубежом. Тысячи людей обучаются сегодня на курсах русского языка при Русских домах во многих странах мира.


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Метки: Поклонская   Россия   Россотрудничество   интересное   политика   посол   работа   фото   
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6k
Максим 3 часа назад
Сколько же у нас странных контор, которые занимаются непонятно чем, но главное дорого и за бюджетные деньги.
А я грешным делом думал, что консульства и посольства занимаются помощью нашим гражданам за пределами Отчизны. Ан нет, для этого есть такая замечательная организация!
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1k
Vasiliy 2 минуты назад
немножко юмора, цитата:
"Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно."
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801
svarog19692007 9 минут назад
И выгнать видать нельзя, и деть некуда ...
Пристроили.. .
Грустно как то И смешно .
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3k
Александр 21 минуту назад
А кто такая Поклонская?
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2k
Иван Полчаса назад
А почему не в совет безопасности вторым замом?
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4k
Владимир 48 минут назад
она я так понял из тех,когда не человек работу ищет,а работа человека.
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3k
Kozlodoev Час назад
Ну, теперь у Николая II дела попрут вверх...
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2k
Дмитрий Час назад
Что ж такое то..тут работаешь как негр, пытаешься что то и еле еле кое как..а она уж и в грязи вывалялась и нахрен всех послала - нет, подняли, отмыли, посадили, титьку дали...
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19k
Егор 2 часа назад
Ей сказали, что это сотрудничество, а не прокурорский надзор? А то обращения она собралась рассматривать...
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17k
Vital Idol 2 часа назад
а, всё денег нет, но вы держитесь...
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−57
Племянник Путина 2 часа назад
зря на острова не согласилась. Сидела бы на берегу грелась... а теперь работать придётся.
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13k
Великий Кормчий 2 часа назад
Лучше бы Сергея Шнурова на эту должность!
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1k
RaiJu 2 часа назад
Не знаю, я б ее в жены взял
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37k
jonnyD 2 часа назад
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Из Википедии:
Синекура (от лат. sine cura animarum без заботы (без попечения) о душах, без лечения душ, через нем. Sinekure) в средневековой Европе чисто административная должность в католической церкви, не связанная с пастырской деятельностью, заботой о душах прихожан.
Затем возникло переносное значение, ставшее сейчас основным, любая должность, приносящая доход, но не связанная с какими-либо серьёзными обязанностями (или вообще без них), либо даже не связанная с необходимостью находиться на месте служения.

Наташка будет продвигать мягкую силу России за рубежом. Должность непыльная, хорошо оплачивая. Главное - чтобы подальше от России. Чтобы не составляла конкуренцию Вове, а то ему еще один срок президентить.
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2k
vagon1 2 часа назад
Я придумала график личного приема граждан за границей.
-------------------

Как долго мы тебя ждали!
Что же мы без тебя делали бы! Никогда до тебя не было и вот.
График!
Нет, не так!
Вот так надо:
ГРАФИК!
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15
Светлана Коптяева vagon1 2 часа назад
всё что не по графику- нафиг,нафиг,нафиг.
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112
Царь vagon1 Час назад
Ссылка youtu.be
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"«Наше представительство за рубежом, например, страны СНГ, - туда я буду ездить лично, что принимать граждан. Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения. Потом рассматривать их в соответствии с законом. Я придумала график личного приема граждан за границей», - сообщила она."

Правильно ли я понял, что этим до сих пор никто не занимался в наших представительствах за рубежом???

"Я придумала график личного приема граждан за границей», - сообщила она."
Очень похоже похоже на придуманную должность...

А что ей не работается в нормальной госструктуре с конкретными обязанностями и штатным расписанием?
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−5
Карл Такойто 2 часа назад
Ни что так не усиливает влияние России в мире как нынешняя геополитика

А вообще круто,будет за бюджетный счёт кататься чаи гонять в разных странах))
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Могу сказать одно, диагноз-Николай II головного мозга.
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10k
Kostick 2 часа назад
"Россотрудничество занимается усилением влияния России в мире." - йебаццавпереносицу, гребаный стыд... ещё куча дармоедов сраных, будут щоки надувать, и усиливать. продвигать русский язык за каким именно рубежом они будут? вангую - под этот схематоз в странах нато откроют школы) и тудой детишек своих отправят страдать))
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6k
newegg 2 часа назад
Интересно, какая зряплата на такой охренительно важной должности?
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