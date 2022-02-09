"Пристроилась наконец": Поклонская вышла на новую должность и рассказала о своих обязанностях

Наталья Поклонская отказалась от должности посла в западноафриканской республике Кабо-Верде по личным обстоятельствам. Тогда её назначили замглавой Россотрудничества. Теперь Поклонская будет отвечать за "продвижение" России за рубежом.
В разговоре с KP.RU, Наталья рассказала, что новая должность - её стихия.
«Мне поручили эту должность, я с радостью ее приняла. Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление», - заявила она.
В обязанности замглавы Россотрудничества входит проверка граждан России в странах мира, а также принятие у них заявок.
«Наше представительство за рубежом, например, страны СНГ, - туда я буду ездить лично, что принимать граждан. Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения. Потом рассматривать их в соответствии с законом. Я придумала график личного приема граждан за границей», - сообщила она.
Россотрудничество занимается усилением влияния России в мире.
Сотрудники ведомства занимаются популяризацией обычаев, приглашают в Россию студентов по обмену. Россотрудничество поддерживает и продвигает русский язык за рубежом. Тысячи людей обучаются сегодня на курсах русского языка при Русских домах во многих странах мира.
Источник:
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А я грешным делом думал, что консульства и посольства занимаются помощью нашим гражданам за пределами Отчизны. Ан нет, для этого есть такая замечательная организация!
"Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно."
Пристроили.. .
Грустно как то И смешно .
Я бы раз пять её в жёны взял. А там посмотрим))))
Синекура (от лат. sine cura animarum без заботы (без попечения) о душах, без лечения душ, через нем. Sinekure) в средневековой Европе чисто административная должность в католической церкви, не связанная с пастырской деятельностью, заботой о душах прихожан.
Затем возникло переносное значение, ставшее сейчас основным, любая должность, приносящая доход, но не связанная с какими-либо серьёзными обязанностями (или вообще без них), либо даже не связанная с необходимостью находиться на месте служения.
Наташка будет продвигать мягкую силу России за рубежом. Должность непыльная, хорошо оплачивая. Главное - чтобы подальше от России. Чтобы не составляла конкуренцию Вове, а то ему еще один срок президентить.
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Как долго мы тебя ждали!
Что же мы без тебя делали бы! Никогда до тебя не было и вот.
График!
Нет, не так!
Вот так надо:
ГРАФИК!
Правильно ли я понял, что этим до сих пор никто не занимался в наших представительствах за рубежом???
"Я придумала график личного приема граждан за границей», - сообщила она."
Очень похоже похоже на придуманную должность...
А что ей не работается в нормальной госструктуре с конкретными обязанностями и штатным расписанием?
А вообще круто,будет за бюджетный счёт кататься чаи гонять в разных странах))