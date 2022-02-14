На сайте Чувашского аграрного университета предложили студентам сделать ставки

На главное странице сайта Чувашского аграрного университета в разделе "Новости" появилась запись, в которой студентам объявили об акции в поддержку студентов.
Судя по объявлению, каждый студент может получить бонус на букмекерском сайте. Об этом сообщил Телегра-канал «Mash». Судя по скриншоту, кто-то решил привлечь студентов делать ставки и даже дал "промокод". Сколько людей повелось на утку - неизвестно,
Сейчас на сайте нет такой информации. Всё чисто.
«Чувашинформ» обратился за комментариями к ректору Андрею Макушеву.
«Это был сайт-клон. Он существует уже год, и мы пытаемся закрыть его с помощью правоохранительных органов. Также администрация вуза будет требовать опровержения у «Mash», — рассказал ректор Андрей Макушев.
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