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На сайте Чувашского аграрного университета предложили студентам сделать ставки

На сайте Чувашского аграрного университета предложили студентам сделать ставки (3 фото)

Автор:
14 февраля 2022 07:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деньги   интересное   ставки   студенты   университет   фото   
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На главное странице сайта Чувашского аграрного университета в разделе "Новости" появилась запись, в которой студентам объявили об акции в поддержку студентов.

Судя по объявлению, каждый студент может получить бонус на букмекерском сайте. Об этом сообщил Телегра-канал «Mash». Судя по скриншоту, кто-то решил привлечь студентов делать ставки и даже дал "промокод". Сколько людей повелось на утку - неизвестно,

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Сейчас на сайте нет такой информации. Всё чисто.

«Чувашинформ» обратился за комментариями к ректору Андрею Макушеву.

«Это был сайт-клон. Он существует уже год, и мы пытаемся закрыть его с помощью правоохранительных органов. Также администрация вуза будет требовать опровержения у «Mash», — рассказал ректор Андрей Макушев.


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Метки: Россия   деньги   интересное   ставки   студенты   университет   фото   
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Владимир 38 минут назад
Клон - http://чгсха.рфhttp://чгсха.рф (что интересно, в Википедии указан он и изменений в истории нет - они его тупо потеряли в августе - created: 2021-08-03)

Оригинал (новый домен) - academy21 .ru (без пробела, с ним фишки считают спамом)
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Племянник Путина 2 минуты назад
ректора гнать надо с должности санными тряпками
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