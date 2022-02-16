"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину

Британская газета The Daily Mail заявила, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. Издание The Mirror подтвердила, сославшись на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве, сообщает РИА Новости.

Таблоид The Sun назвал даже время вторжения - три часа ночи. Правда теперь статья уже отредактирована.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к авианалету, оставалось безмолвным, тишину нарушают только пассажирские самолёты», — пишут британцы, совсем не стесняясь своей лжи о нападении.

Молчать долго они не могли, и решили объяснить отсутствие атаки: «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках». Кроме того, в статье говорится, что «Россия в любой момент вторгнется в Украину с массированным ракетным ударом и участием 200 000 военнослужащих», ссылаются при этом на военную разведку США. Разведка подвела...