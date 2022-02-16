FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3057 постов • 894 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Политика 
"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину

"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину (2 фото)

Автор:
16 февраля 2022 09:05
Сообщество : Политика
Метки: Великобритания   Россия   Украина   война   интересное   политика   таблоид   фото   
3281
2

В последние месяцы западные СМИ пророчат вторжение России на территорию Украины. Разные агентства гадают, когда же это случится. Bloomberg назвало "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля, а крупное издание The Daily Mail заявило, что Россия вторгнется 16 февраля, The Sun даже назвал время - в три часа ночи.

Британская газета The Daily Mail заявила, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. Издание The Mirror подтвердила, сославшись на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве, сообщает РИА Новости.

Таблоид The Sun назвал даже время вторжения - три часа ночи. Правда теперь статья уже отредактирована.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к авианалету, оставалось безмолвным, тишину нарушают только пассажирские самолёты», — пишут британцы, совсем не стесняясь своей лжи о нападении.

Молчать долго они не могли, и решили объяснить отсутствие атаки: «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках». Кроме того, в статье говорится, что «Россия в любой момент вторгнется в Украину с массированным ракетным ударом и участием 200 000 военнослужащих», ссылаются при этом на военную разведку США. Разведка подвела...

Вот только британские читатели уже не верят СМИ и высмеивают их ложь. На это обратило внимание издание РИА Новости.

"Уже среда, друзья", - написал пользователь Archibald.

"Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой", - сыронизировал TheGreatPhilipWindow.

"Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль", - добавил Pelican.

"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. – прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят", - указал Delray4.

"Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" – выразил мнение WAJG_96.



Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Великобритания   Россия   Украина   война   интересное   политика   таблоид   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Киры4 46 минут назад
Сейчас будут отмазываться, мол мы сказали нападение будет 16 февраля, но в коком году то не сказали)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
27k
Aqueronte 11 минут назад
Хохлы сразу закукарекали: Путин испугался, побоялся огрести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 16 минут назад
"Уже среда, друзья", - написал пользователь Archibald.
Поясню стареньким мемом:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Голос Вселенной Полчаса назад
Есть такой старый бородатый анекдот-мораль....
Идет мужик по парку. Смотрит, другой мужик палкой с размаху тычет в пруд, делая такие пугающие движения... Ну этот его спрашивает
- Что делаешь? зачем палкой тычешь?
- Что, не видишь? Крокодилов пугаю...
- Так здесь крокодилов не было никогда!..
- Ну вот! Это потому что хорошо пугаю!..

Примерно то же самое Запад об этом "нападении" в последствии.
- Россия сегодня ночью нападет!
А после...
- Россия хотела напасть, но не напала! Они испугались наших санкций и наших ПРО и остального!.. Смотрите, а ведь работают наши санкции, РАБОТАЮТ!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitrii Ivanov 38 минут назад
Этими британцами была Захарова, она у нас главная по смкхуйочкам.
"Высмеяли, высмеяли..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Е-Лена 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
a.fey 39 минут назад
Врут, не врут, а военную помощь отправляют. По различным оценкам, Украина за эту помощь теперь должна порядка 12,5 миллиардов американских рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
656k
Alexey Berestenko 51 минуту назад
Пенсионеров наших хоть пожалели!
Соль, спички, керосин, тушенка, свечки, мешок муки......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Типа граф 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете «Мужики, вы слышали?»: Владимир Путин предложил решать демографические проблемы с помощью улиток «Мужики, вы слышали?»: Владимир Путин предложил решать демографические проблемы с помощью улиток После отставки Медведев отписался от правительства в Instagram После отставки Медведев отписался от правительства в Instagram "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31085



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
1
75
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
0
210
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Набирающие популярность в сообществах
15 раз, когда логика людей выпала в осадок
0
13
15 раз, когда логика людей выпала в осадок
Кризис середины жизни
0
3
Кризис середины жизни
Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта
Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красивое сердце
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#факты#в мире#аварии#авто аварии#Разное#СССР#Москва#люди
#фото#интересно#Россия#дтп#кино#подборка#кот#США#Украина#автомир
#прикол#животные#картинки#Ynews#интересное#Приколы#истории#история#автомобили#суд

На что жалуетесь?

Вернуться