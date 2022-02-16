"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину

В последние месяцы западные СМИ пророчат вторжение России на территорию Украины. Разные агентства гадают, когда же это случится. Bloomberg назвало "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля, а крупное издание The Daily Mail заявило, что Россия вторгнется 16 февраля, The Sun даже назвал время - в три часа ночи.
Британская газета The Daily Mail заявила, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. Издание The Mirror подтвердила, сославшись на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве, сообщает РИА Новости.
Таблоид The Sun назвал даже время вторжения - три часа ночи. Правда теперь статья уже отредактирована.
«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к авианалету, оставалось безмолвным, тишину нарушают только пассажирские самолёты», — пишут британцы, совсем не стесняясь своей лжи о нападении.
Молчать долго они не могли, и решили объяснить отсутствие атаки: «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках». Кроме того, в статье говорится, что «Россия в любой момент вторгнется в Украину с массированным ракетным ударом и участием 200 000 военнослужащих», ссылаются при этом на военную разведку США. Разведка подвела...
Вот только британские читатели уже не верят СМИ и высмеивают их ложь. На это обратило внимание издание РИА Новости.
"Уже среда, друзья", - написал пользователь Archibald.
"Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой", - сыронизировал TheGreatPhilipWindow.
"Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль", - добавил Pelican.
"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. – прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят", - указал Delray4.
"Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" – выразил мнение WAJG_96.
Источник:
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Поясню стареньким мемом:
Идет мужик по парку. Смотрит, другой мужик палкой с размаху тычет в пруд, делая такие пугающие движения... Ну этот его спрашивает
- Что делаешь? зачем палкой тычешь?
- Что, не видишь? Крокодилов пугаю...
- Так здесь крокодилов не было никогда!..
- Ну вот! Это потому что хорошо пугаю!..
Примерно то же самое Запад об этом "нападении" в последствии.
- Россия сегодня ночью нападет!
А после...
- Россия хотела напасть, но не напала! Они испугались наших санкций и наших ПРО и остального!.. Смотрите, а ведь работают наши санкции, РАБОТАЮТ!
"Высмеяли, высмеяли..."
Соль, спички, керосин, тушенка, свечки, мешок муки......