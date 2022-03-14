20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся

1480
21
Новая порция фейков из сети. в которые все верят, растаскивают по сети, показывают друзьям. удивляются и качают головами. не верьте всему, что вам показывают и говорят. Так поступают умные люди - посмотрели, проверили, а не просто поверили.
×
×
В Зальцбурге нашли отпечаток мобильного телефона, которому сотни лет. Нет! Это глиняная работа немецкого скульптора под называнием BablyoNokia, созданная в 2012 году
Новость предложили не депутаты, а один депутат - Евгений Федоров, известный своими удивительными идеями
Фейк. Реальная новость звучит так - США пытаются занять место России на энергетическом рынке
Это щит спартанского воина (возможно полководца Брасида) во время битвы при Пилосе – 425 год до н. э. Об этом говорит табличка под ним. Но зачем ее читать?
На фото Кристин Мей, которая ушла в отставку в 2017 году, и разбить истребитель в 2022 никак не могла
Все горгульи были заменены в 1990 году и да, те, кто их делал вспоминали Чужого, уже вышедшего к тому времени на экраны
Чистой воды вранье. НВО не имеет к нему отношения. снимается тик-токерами на личной основе
Спасибо группе ВК
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором
- Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!
- Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли
- Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения
- 20 фейков, которые умоляют их разоблачить
38
Понравилось38
Новости партнёров