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20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся

20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся (21 фото)

Автор:
14 марта 2022 16:09
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новость   соцсети   фейк   
1480
21

Новая порция фейков из сети. в которые все верят, растаскивают по сети, показывают друзьям. удивляются и качают головами. не верьте всему, что вам показывают и говорят. Так поступают умные люди - посмотрели, проверили, а не просто поверили.

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Источник:

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Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новость   соцсети   фейк   
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3  комментария
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Андрей А 18 минут назад
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Herr Mannelig 6 минут назад
это как новости с Российско-Украинской войны, не знаешь кто больше врёт, у самих потерь чуточку, зато враг почти разбит, до победы один рывок
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a_komolow 13 минут назад
Доверяй, но проверяй!
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