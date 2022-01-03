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20 фейков, которые умоляют их разоблачить

20 фейков, которые умоляют их разоблачить (21 фото)

Автор:
03 января 2022 14:01
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новости   фейк   
23977
21

Очередная порция фейков из соцсетей, которые вводят людей в заблуждение, показывая как народ готов поверить в любую ерунду и совершенно не собирается узнавать правду.

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Вов сяком случае это выражение можно прочесть в романе Пушкина «Капитанская дочка» (1836 год), где генерал немецкого происхождения Андрей Карлович спрашивает, что такое «держать в ежовых рукавицах».


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Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новости   фейк   
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4k
lexa 13 часов назад

быстрее не скорости света , а скорости звука
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13k
* 20 минут назад
Про картину Ван Гога, если цифры сходятся, возможно не совсем фейк. Было более 100 лет, когда она была самой дорогой, и она была самой дорогой картиной прлданноц при егр жизни, судя по году, и почему он называл её самой удачной. :-)
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6k
Артём 2 часа назад
"Это таки номер в отеле «Langholmen» (Стокгольм, Швеция). И да, старая тюрьма переделана в отель"(с)
Вот только это отель "Алькатрас" в Германии.
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121k
DeOrio 3 часа назад
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4k
alessandrok 4 часа назад
Эээ, а кто его спилил?

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12
rulemixer alessandrok 2 часа назад
При Рагнарёке свалили. Это же был Иггдрасиль.
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355
R L rulemixer 19 минут назад
Ну вот. А говорили, сказки это всё
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8k
Злобный 4 часа назад
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1k
анатолий горленко 5 часов назад
Вот что гугл выкинул, видать я раньше запрашивал.
Всех с Новым Годом
Ссылка www.youtube.com
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2k
Basket 7 часов назад
Вообще-то, правильно - "клади", а не ложь.
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15k
Андрей 7 часов назад
Со скоростью света конечно загнули. Но скорость звука кончик кнута преодолевает, отсюда и хлопок похожий на выстрел.
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28k
Ed 8 часов назад
какой-то невнятности пост. Криво слеплен, мысль теряется. Минус.
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357
arioh1 8 часов назад
"Смешно, но на фото не Цезарь, а Марк Аврелий"

Автор хоть думает, что пишет?
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187
денис ллойд 9 часов назад
С УАЗ ом прошу поакаккуратнней я там родился
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27k
Notan Blaine 9 часов назад
На сколько помню, Марк Аврелий и Марк Антоний это разные правители, а Клеопатра было со втором.

Не совсем в тему, но почему-то вспомнилось
Ссылка youtu.be
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3k
мемфрид 10 часов назад
Без лоха и жизнь не та
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4k
alfii 10 часов назад
Ну насчет Цезаря сразу понятно, что фейк - не было в те времена цветных фотографий, не было!!! А все остальное - правда, вы сами все врети!
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1k
Bar 10 часов назад
Ну взял очередной дебил какую то картинку, придумал сам надпись, залил в инет...и что дальше? Сидеть и ржать типа: Вот уроды, посмотрят и поверят. А смысл сего говна какой? Если ты даже не знаешь кто её смотрел, и смотрел ли вообще, вдумывался в смысл...
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1k
анатолий горленко 11 часов назад
Вот- разоблачение!!!
Ссылка www.youtube.com
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0
gazik76 11 часов назад
На счёт пенька ещё не 100%.Есть в Америке каменные деревья. В древности были высокие деревья.
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22k
ПаганецЪ 12 часов назад
Тут всё неправда. Это женщина-энт.
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2k
Frank Borman 12 часов назад
Народ ведется на факи, не понимая, что это его факают интернет-факеры.
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8k
Dabus 12 часов назад
Цезарь это была приставка к имени, которая означала что данный человек является соправителем или наследником "Августа" (главного лица с стране). Соответственно, как написано про Марка Аврелия в вики: "В 139 году после смерти своего приёмного отца он был усыновлён императором Антонином Пием и стал именоваться Марк Элий Аврелий Вер Цезарь"

Так что вполне он себе был Цезарь
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