20 фейков, которые умоляют их разоблачить

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Очередная порция фейков из соцсетей, которые вводят людей в заблуждение, показывая как народ готов поверить в любую ерунду и совершенно не собирается узнавать правду.
Есть информация, что выражение «держать в ежовых рукавицах» стало пословицей еще в 1700-х годах
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Вов сяком случае это выражение можно прочесть в романе Пушкина «Капитанская дочка» (1836 год), где генерал немецкого происхождения Андрей Карлович спрашивает, что такое «держать в ежовых рукавицах».
Ерунда, подобные салаты были известны к концу 19 века, а популярность в СССР обрели в 60-х годах
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В Мехико не проводилось шоу дронов ко Дню мёртвых. Дроны в форме черепа являются компьютерной графикой, а на фоне так и вовсе Япония, вулкан Фудзи
Это работы пионера подводной фотографии Брюса Мозерта. Свои снимки он делал во Флориде (США)
Это Девилс-Тауэр – монолит вулканического происхождения, который образовался из магматического расплава
Благодарим сообщество ВК
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быстрее не скорости света , а скорости звука
Вот только это отель "Алькатрас" в Германии.
Всех с Новым Годом
Автор хоть думает, что пишет?
Не совсем в тему, но почему-то вспомнилось
так и не дали вырасти
Так что вполне он себе был Цезарь
А что там именно на фото, из какого фильма и кто это играл, для меня это уже дело третье.
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Конечно не верное. Ведь это не Марк Аврелий, а Марк Антоний. А уж он-то Цезарем точно не был.