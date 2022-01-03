20 фейков, которые умоляют их разоблачить

Что представляет собой одна из самых больших команд молодежи

Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!

Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения

Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад

Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором

И вновь встаем на честный бой с фейками из сети