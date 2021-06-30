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Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли

Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли (18 фото)

Автор:
30 июня 2021 15:01
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   правда   соцсети   фейки   
953
18

А вот и новые разоблачения фейков из сетим, которые вносят в наше с ывами мирное существование каплю нестабильности, кучу вранья и тонну лжи. Не слушайте никого, пока не докопаетесь до правды!

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Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   правда   соцсети   фейки   
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4k
KonstantinLeirov 4 минуты назад
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Андрей 9 минут назад
"Сэм ассистент компании CGI-студия Lightfarm. А причем тут Самсунг?"

Тащемто Сэм это ассисент Самсунг, производства Lighfarm, "дочка" Самсунга заказала
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5k
Серега 21 минуту назад
Люди постоянно говорят, что правительство и все вокруг лжет, одни они дартьяны знаю тайное. Поэтому так легко покупаются на утки.
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8k
Majul Полчаса назад
Чем глупее человек, тем проще занести ему в голову любую ахинею, тем проще переманить его на ту сторону баррикад, которая важна фейкомету.
А вот перебудить потом подобного человека практически невозможно, ибо пресловутый эффект Даннинга-Крюгера.
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