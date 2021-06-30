Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли

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Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения

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Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи

Бейте их, гоните их тряпками: 20 фейков, которые должны быть изгнаны