Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли

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А вот и новые разоблачения фейков из сетим, которые вносят в наше с ывами мирное существование каплю нестабильности, кучу вранья и тонну лжи. Не слушайте никого, пока не докопаетесь до правды!
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Фразу перевели как «Не брат ты мне, глист черножопый» (You're not my brother, you black ass worm).
Sovereign Independent конспирологические издание, вечно ищущее заговоры и Гейтс не давал там никаких интервью
Даи лейбл не ямайский, а американский
А фото вообще советская бомба РДС-1 и академик Юлий Харитон
Новости о поступке Роналду вышли позже, чем падение акций. Может потому он убрал бутылочки?
Спасибо группе ВК
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Тащемто Сэм это ассисент Самсунг, производства Lighfarm, "дочка" Самсунга заказала
А вот перебудить потом подобного человека практически невозможно, ибо пресловутый эффект Даннинга-Крюгера.