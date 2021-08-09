Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!

В Древнем Китае XII века пластины дымчатого кварца использовались судьями для того чтобы свидетели не видели выражение глаз судей во время дачи показаний, а солнцезащитные очки использовали по назначению.

За тысячу лет до китайцев Римский император Нерон наблюдал за гладиаторскими боями через изумрудные очки.