Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!

Разоблачем фейки из сети, которые миллионы читателей принимают на веру и распространяют, вталкивая в сети лжи все больше и больше новых членов нашего общества. Прежде чем поверить - проверь!
Секундный момент с Ричардом Брэнсоном в космосе есть, но в 15 серии 25 сезона (2014 год) -именно в этом году миллиардер "пробовал" невесомость в земнызх условиях. Однако он неоднокртано заявлял, что полетит в космос, так что предугадать несложно.
Это первоапрельская шутка от рыболовного французского журнала Le magazine des voyages de pêche,
О каких шестидесятых говорит Леонардо? Это цитата Джона Леннона.
Ироничное название передаче «Одной ногой в Токио» дал телеведущий и паралимпиец Дмитрий Игнатов – он сам ходит с протезом на ноге.
Никаких официальных жанных, подтверждающих расказ нет. По словам приятеля юмориста Станислав Ежи Лец копал себе могилу, но смог сбежать от расстрельной группы. Никого лопатой он не убивал.
На самом деле Маркс сказал: «Так, высокая англиканская церковь скорее простит нападки на 38 из 39 статей её символа веры, чем на 1/39 её денежного дохода».
В Древнем Китае XII века пластины дымчатого кварца использовались судьями для того чтобы свидетели не видели выражение глаз судей во время дачи показаний, а солнцезащитные очки использовали по назначению.
За тысячу лет до китайцев Римский император Нерон наблюдал за гладиаторскими боями через изумрудные очки.
Миф основан на исследования британского психолога снов, в которых людям снилось, что они ели пауков. Данный сон означает, что человек проходит стадию обновления, переходит на новый уровень духовного развития, а съеденные пауки - это решение проблемы, избавление от страхов, неувернности. Насекомые и пауки действительно могут залезать в ротовую полость и оставлять там яйца, но для этого должно выполняться очень важное условие — человек должен быть мёртв.
Пояснение - телега экскурсионная, но зачем об этом упоминать, когда надо обмазать Россию грязью.
Фантазеры. Реальный состав вакцин можно посмотреть в интернете.
Эд Гин, маньяк, правда делал кое-какие вещи из человеческой кожи, но это не его работа. Кресло сделано из винила.
Видео, собравшее 6 миллионов просмотров, где указано, что это фейк
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Сатрическое агентство Панорама придумали две новости, а через пару дней, новости приняли реальный вид. Бывает и такое.
Спасибо группе ВК
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- Все на войну с фейками до их полного истребления
- Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом
- Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков
- Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками
- Фейковая пандемия: боритесь с враньем, расползающимся как вирус
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Остальные утверждения автора тоже не выдерживают критики. Просто "это фейк" потому что автор так сказал это не доказательство фейка. Некоторые крайне сумбурные заявления и "объяснения" тоже выглядят надуманными. Обьявляя чей то пост из совершенно видных отдельных групп и что он от типа какого то издания, при этом автор совершенно не предостовляет сам же тоже никаких доказательств своих утверждений. А доказательств на фотках его утверждений НОЛЬ!
Такое впечатление что пост создан тупо ради самого поста и что бы лишь бы типа "развеять" некоторые чужие утверждения про Россию и обьявить их "фейками", при этом тупо, не раздумывая, наляпать заодно и кучу всего, что сам автор даже не может доказать что это фейк!
В общем, очередной бредо пост!
Нерон в очках?? Вы, бл*дь, серьёзно? Призма из хризолита для лечения близорукости, в которую он периодически поглядывал - это, что ль, "изумрудные очки"??