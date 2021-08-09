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Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!

Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам! (20 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 13:16
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   обман   фейк   
3718
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Разоблачем фейки из сети, которые миллионы читателей принимают на веру и распространяют, вталкивая в сети лжи все больше и больше новых членов нашего общества. Прежде чем поверить - проверь!

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Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   обман   фейк   
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561
Александр Час назад
На счет банковской деятельности и РПЦ: Банк Пересвет.
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31k
Aleksandr 14 минут назад
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 44 минуты назад
Автор сего поста не менее бредовый и постит полную чушь чем то что он постит про фейки. Какие нах у Нерона были даже прототипы "темных" очков?! Он смотрел через сделанную призму из за его близорукости. Самые древние прототипы реальных "темных очков" найдены были на Севере археологами, от древних северных ннародов,в виде пластинчатых долек, с узкой прорезью посредине, из кости оленя, и завязывающиеся сзади веревкой, что бы преломлять "свечение" снега и спасаться от снежной слепоты! Находке около 10+ тыс. лет.
Остальные утверждения автора тоже не выдерживают критики. Просто "это фейк" потому что автор так сказал это не доказательство фейка. Некоторые крайне сумбурные заявления и "объяснения" тоже выглядят надуманными. Обьявляя чей то пост из совершенно видных отдельных групп и что он от типа какого то издания, при этом автор совершенно не предостовляет сам же тоже никаких доказательств своих утверждений. А доказательств на фотках его утверждений НОЛЬ!
Такое впечатление что пост создан тупо ради самого поста и что бы лишь бы типа "развеять" некоторые чужие утверждения про Россию и обьявить их "фейками", при этом тупо, не раздумывая, наляпать заодно и кучу всего, что сам автор даже не может доказать что это фейк!
В общем, очередной бредо пост!
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−28
Zlaja ptica 48 минут назад
Панорама не придумывает - панорама предвосхищает!
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9k
Majul Час назад
Чем глупее читатель подобных новостей тем более он склонен верить всему, что написано. А если подобные новости еще и бьются с его мракобесными идеями/верованиями то он 100% готов поверить любому бреду подтверждающему его идеи/верования.
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11k
Хреноффф Час назад
Бог с ними, с симпсонами, но если панорама будет будущее предсказывать, это уже ни в какие ворота не лезет...
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5
Thomsen 2 часа назад
За тысячу лет до китайцев Римский император Нерон наблюдал за гладиаторскими боями через изумрудные очки. (ц)

Нерон в очках?? Вы, бл*дь, серьёзно? Призма из хризолита для лечения близорукости, в которую он периодически поглядывал - это, что ль, "изумрудные очки"??
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