Мы просто доверчивые дурачки, если нас так легко одурачить

Продолжаем подборки с фейками из сети, которые возбудили миллионы пользователей до такой степени, что в это все верят и рассказывают эту ложь на полном серьезе. Неужели мы правда такие доверчивые? Или глупые?
Коронавирус и вакцина порождают кучу лжи
Напоминаем, что события фильма «Я – легенда» происходят в 2012 году, а апокалипсис начался из-за лекарства от рака, которое являлось вирусом.
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А давайте натаскаем примеров. Людям с фамилией Гольдшитц лучше не называть ее в Америке, ибо "gold shit" - золотое дерьмо, если у вас случился глюк, то это счастье по-немецки
Собираем старье
Снимок сделан уже давно и не в Германии, а в Китае, во время огромной пробки. Более того, в Германии давно не было протестов по поводу повышения цен на топливо.
Просто так, лишь бы что-то придумать
Это просто фото дамы с конем, никаких сведений о сексе с ним и самоубийстве ее мужа нет
Свечку раньше держали родственники. которые часто присутсвовали при первой брачной ночи молодоженов. К проституткам отношения не имеет
К слову, на фото свечи, выпущенные к Всемирной выставке 1900 года.
Это шутка, но шутка с долей правды
Ведь Nintendo часто ведет себя как корпорация зла - например запретила турнир по своей игре из-за стороннего онлайн-мода (организаторы использовали мод вынуждено – из-за пандемии); запретила продажу кастомных джойконов, деньги с которых шли на благотворительность; добилась удаления фанатского HD-ремейка Super Mario 64; заблокировала крупнейший фанатский архив с музыкой из игр Nintendo (сама компания не выпускает музыку отдельно) и т.д.
Titania McGrath – это вымышленный персонаж британского комика Эндрю Дойла
Титания олицетворяет собой крайние степени толерантности, веганства, феминизма и других трендовых течений. Но уже кто-то потащил эти слова как флаг
Картина итальянского художника Кристофано дель Альтиссимо, которую часто называют единственным прижизненным портретом «Великого эмира», была написана через 150 лет после смерти Тамерлана
На фото Украина, там не бабушка, а бомж и никто ему ничего не носил, это его вещи, он там спит
Новости из серии - высосать из пальца
Конечно он туда ездил, т.к. в 1971 году «их патриарх Кирилл» был возведён в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве (Швейцария).
Фильмы удалили с Netflix из-за истекшего контракта на их показы, а не потому что у Деппа там какие-то дрязги с женой
Кстати в Netflix доступны фильмы других кинематографистов, обвиненных в насилии. Знаменитые ленты спродюсированные Харви Вайнштейном можно смотреть без проблем. Фильмы, в которых сыграл Шайа ЛаБаф тоже доступны (актёра обвинили в сексуальном и физическом насилии).
Авторский пост
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