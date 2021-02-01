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Мы просто доверчивые дурачки, если нас так легко одурачить

Мы просто доверчивые дурачки, если нас так легко одурачить (25 фото)

Автор:
01 февраля 2021 12:46
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   а вы поверили   вранье   глупость   новость   соцсети   фейк   
3086
25

Продолжаем подборки с фейками из сети, которые возбудили миллионы пользователей до такой степени, что в это все верят и рассказывают эту ложь на полном серьезе. Неужели мы правда такие доверчивые? Или глупые?

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Метки: Ложь   а вы поверили   вранье   глупость   новость   соцсети   фейк   
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7  комментариев
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−13
Mario Час назад
Джонни Депп - отличный актёр! Если даже где-то и насрал кому-то в постель, то это его таланта не умаляет!
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33k
AGM Mario 58 минут назад
Наоборот. Не он а ему.
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1k
Росомаха Час назад
Мы просто доверчивые дурачки, если нас так легко одурачить
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12k
хз Росомаха 22 минуты назад
Да и сейчас весьма похож на педераста.
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45k
noName Час назад
Панорама это инфопомойка,ничего веселого в их деятельности не вижу.Самое плохое,что их фантазии частенько выглядят правдоподобно...
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2k
Владимир Час назад
никому нельзя верить
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4k
RomaXz Час назад
Хороший пост
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