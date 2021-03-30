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Новые и даже старые фейки, которые вытаскивают из пыльного угла и заново повреждают умы читателей, привнося в нашу жизнь сумятицу и раздражение. Человек уже теряется - где правда, где ложь, кому верить, а от кого отворачиваться. По мере своих сил публикуем разоблачения, чтобы вы не путались.
Самый насущный вопрос - Суэцкий канал и сразу куча слухов
Информация про египтянку, которая управляла контейнеровозом компании Evergreen – фейк: это опровергли и сама девушка (она является капитаном плавучего маяка Aida 4), и компания-перевозчик. Последние заявили, что их экипаж был из Индии.
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Нет. Это ложь. И ее мусолят до сих пор. Не ведитесь, ни кто вам денег не заплатит. Более того - женщин в Ирландии меньше, чем мужчин
И еще про Исландию
Новость придумал блогер Эндрю Холл в своём блоге под названием «Смех в неверии». И он признался что все новости на этом ресурсе всего лишь шутки
Сколько помню себя в интернете все время рассказывали про это чудесное растение, лишь слегка меняя его название и все верят. Но растения, внезапно, не существует, а на фото хлебное дерево
Ледяная пуля - сказочный персонаж. Да, ее пытались создать много раз. но она разрушалась еще в процессе выстрела
На фото мы видим сенатора Фрэнка Чёрча, и секретное оружие ЦРУ – пистолет с ядовитыми дротиками
Приплетаем Рашку
Первое фото - Париж во время митингов, последнее Орегон, США, (перевернулась фура со слизистыми угрями). И да, корова наша, но разве такое не моет случиться в любом уголке земли, где имеются коровы и машины?
Не спорим, что и в России и есть бедные слои населения, но конкретно эта бабушка из Украины, работает уборщицей в магазине г. Днепр
Новости от нашей любимой "Панорамы", публикующей фейковые "косточки", быстро растаскиваемые по углам всего интернета
Интересная подача правдивых новостей - хоть каплю лжи, но надо
Да, родила, только зовут ее Бобби, а Кенни как раз ее муж. И он никуда не ушел, живет с семьей и дети уже взрослые. Все семеро
На фото глиняная работа немецкого скульптора под называнием BablyoNokia, созданная в 2012 году. А выдуманная история вокруг этого творчества впервые появилась на сайте теорий заговора – Mysterious Universe. Так что никаких раскопок и никакого телефона из Месопотамии не было.
Так "развлекался", профессиональный фотограф Патрик Личфилд. Сначала он снимал королевскую семью, а потом переключился на обнаженное женское тело и для этого арендовал станцию метро и взял профессиональную модель.
Стремления к знаниям -это хорошо и надо их расширять
Такая рыба не единственная. Есть еще илистый прыгун, есть Копеина Арнольда, а еще Четырёхглазки, Mangrove Rivulus и еще очень длинный список подобных рыб
Но почему дайверы? Там же не море. И почему 40-й год, если на фото Высоцкий (он родился только в 1938-м) и Влади.
Интересно - смотреть в книгу и видеть фигу это модно? Написано же 26.467, 69. нет, блин. 347 миллионов и хоть ты тресни
Авторский пост
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И я знаю одну весьма обеспеченную за счет не бедных сыновей бабушку, которая семками торговала.
Далеко не всем пенсионерам нравится досиживать остаток жизни на лавочке или сидеть на шее у детей. Бабка молодец короче!