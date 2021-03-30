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Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения

Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения (23 фото)

Автор:
30 марта 2021 07:51
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новость   правда   фейк   
3538
23

Новые и даже старые фейки, которые вытаскивают из пыльного угла и заново повреждают умы читателей, привнося в нашу жизнь сумятицу и раздражение. Человек уже теряется - где правда, где ложь, кому верить, а от кого отворачиваться. По мере своих сил публикуем разоблачения, чтобы вы не путались.

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Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новость   правда   фейк   
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4k
insaider 2 часа назад
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Denis 3 минуты назад
К стати интересно почему если бабушка работает то сразу беднота? У нас в школе тоже уборщицей бабка работала примерно этого же возраста.
И я знаю одну весьма обеспеченную за счет не бедных сыновей бабушку, которая семками торговала.
Далеко не всем пенсионерам нравится досиживать остаток жизни на лавочке или сидеть на шее у детей. Бабка молодец короче!
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648
sedoisever 21 минуту назад
Тем не менее, мы видим только: "я не смотрю телевизор, там всё врут"...
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36k
dima423 22 минуты назад
Комментарий к фото
у нас в 88 лет она под 30 тыс пенсию получала бы, как дитё войны и с доплатами по возрасту)
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Чем опасны факи? Они пытаются обмануть тебя и факнуть твой брейн.
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2k
Виталий Касандров 44 минуты назад
Ну в американском сериале про революцию мавзолей действительно был правда без Ленина.
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3k
Мистер Фикс Час назад
Это доказывает, что тупых хомяков, верящих всему, что скажут, меньше не становится
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