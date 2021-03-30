Новые и даже старые фейки, которые вытаскивают из пыльного угла и заново повреждают умы читателей, привнося в нашу жизнь сумятицу и раздражение. Человек уже теряется - где правда, где ложь, кому верить, а от кого отворачиваться. По мере своих сил публикуем разоблачения, чтобы вы не путались.