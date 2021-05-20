Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором

Новая порция фейков из сети, которые решили подурить народ всякими сказочными новостями, феерическими придумками, фантастическими картинками, глупостями и просто ложью...
Это один из инвесторов футбольной команды Jilin Baijia, который в 2019 году вышел на поле Е из-за забастовок собственных игроков, связанных с долгами по зарплате.
Говорят, что вес данной штанги на фото составляет 1200 фунтов (544 кг) и то можно подвергнуть сомнению
История с сайта iMzansi, где публикуются выдуманные новости. И новости уже 5 лет
Слух о своём назначении на должность секретаря (министра) образования запустил сам трансгендер у себя Twitter.
На видео известное цыганское гетто в Болгарии, город Пловдив, квартал Столипиново
.
Это не первая песня на русском языке, исполненная солистом Rammstein. Еще в 2003 году Тилль Линдеманн перепел песню группы Ария – «Штиль».
Правительство Финляндии давно опровергло эту новость, да и к тому же Финляндия была Великим Княжеством Финляндским, а не губернией.
По мотивам паблика ВК
Источник:
- Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом
- Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков
- Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками
- Все на войну с фейками до их полного истребления
- Фейковая пандемия: боритесь с враньем, расползающимся как вирус
Понравилось33