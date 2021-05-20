Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором

Заветные треугольники: письма, которых ждали и боялись

И вновь встаем на честный бой с фейками из сети

Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками

Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения

Фейковая пандемия: боритесь с враньем, расползающимся как вирус

Все на войну с фейками до их полного истребления