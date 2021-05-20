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Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором

Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором (20 фото)

Автор:
20 мая 2021 13:44
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   смешно   фейк   
1506
20

Новая порция фейков из сети, которые решили подурить народ всякими сказочными новостями, феерическими придумками, фантастическими картинками, глупостями и просто ложью...

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Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   смешно   фейк   
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Горожанин Час назад
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★Lucifer★ 43 минуты назад
Не читайте жёлтую прессу...
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