Как возникли знаменитые одесские катакомбы протяженностью 2500 км и кто в них обитал

Всякий раз, когда на стенах одесских домов появляются трещины, их жильцы обычно начинают сетовать: «Это все из-за катакомб!». Жители Одессы, города на берегу Черного моря, привыкли валить на катакомбы все беды: то прорвет водопроводную трубу, то появится яма на дороге.
Считается, что длина одесского подземного лабиринта достигает 2500 километров, и, возможно, это самые длинные и запутанные катакомбы в мире.
Как возникли Одесские катакомбы?
История катакомб началась примерно в 30-х годах XIX века. В то время Одесса нуждалась в дешевых и доступных строительных материалах. А под городом залегали пласты легкого, долговечного светло-желтого известняка, который еще называют ракушечником. Поэтому добыча этого камня стала весьма прибыльным делом в Одессе.
За короткое время под городом образовалась запутанная сеть ходов, которая не была нанесена ни на одну карту. Шахты прокладывались на глубине 35 метров. Иногда они пересекались на разных уровнях. Когда в шахте заканчивался известняк, ее покидали и начинали разрабатывать новый пласт. Со временем не только под городом, но и под его окрестностями появился сложный разветвленный лабиринт.
Обитатели катакомб
Значительная часть знаменитых одесских катакомб располагается под селом Нерубайское. Вход в них сейчас закрывается массивными металлическими воротами. Там во время Второй мировой войны скрывались советские партизаны. По словам Андрея Красножона, ученого, занимающегося исследованием катакомб, одна группа партизан провела в этих лабиринтах не меньше 13 месяцев.
Катакомбы служили укрытием не только для партизан. В разное время там скрывались бандиты и политические беженцы, но всем им приходилось жить в одинаковых условиях.
Тоннели служили партизанам не просто укрытием, но и местом для достаточно удобной жизни. В катакомбах были оборудованы комнаты отдыха, где мужчины играли при свечах в шашки, шахматы или домино. Спальные комнаты были выдолблены сбоку от главного коридора. Внутри каждой спальни в стене выдалбливали полку, служившую кроватью. Для удобства на нее стелили сено.
В лабиринте существовала даже собственная больница, в которой были настоящие койки и операционная.
Женщины готовили еду на печках, сложенных из известняка, дым же выходил в верхний ярус через вентиляционное отверстие.
Потолок коридора напоминает губку, только он твердый на ощупь. А стены на ощупь похожи на грубую наждачную бумагу. Когда партизаны выходили из подземелья, они переодевались, чтобы немцы не разоблачили их, поскольку из-за высокой влажности влажности их одежда приобретала специфический запах.
Были и другие особенности жизни под землей, например, пребывание в полной темноте. Например, партизаны не могли постоянно освещать помещения свечами и керосиновыми лампами. А еще камень поглощает звук, так что если кому-то не посчастливилось заблудиться, то вряд ли кто-то бы услышал крики бедолаг. Дозорные менялись каждые два часа, такой порядок был установлен из-за того, что если долго стоять в темноте и в полной тишине, у человека могут появиться слуховые галлюцинации.
Сейчас лишь около 1700 километров катакомб нанесены на карту, поэтому исследователям остается еще много работы.
Недавно были обнаружены новые коридоры. Там исследователи нашли газеты столетней давности, дореволюционные керосиновые лампы и банкноты царского времени. Такие находки — нетронутые многие десятки лет — напоминают о бывших обитателях глубокого темного лабиринта катакомб под Одессой.
Источник:
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но есть один момент, там и запахи долго держатся. поэтому курить запрещают.
и вот многих потеряшек и находят благодаря запаху табака или алкоголя.
а про катакомбы под "Нерубайское", не то шо бы прям неправда, но больше распиарено, так как там музей и все знают.
именно под городом самые большие катакомбы по площади, и часто никак не связаные между собой. тоесть если спустится в них возле автовокзала (через убежище бывшей женской тюрьмы) не факт шо ты выйдешь гдет на фонтане или аркадии.
знаем, ходили и не раз.
на молдаванке много еще дворов с замуроваными входами осталось