Как возникли знаменитые одесские катакомбы протяженностью 2500 км и кто в них обитал

За короткое время под городом образовалась запутанная сеть ходов, которая не была нанесена ни на одну карту. Шахты прокладывались на глубине 35 метров. Иногда они пересекались на разных уровнях. Когда в шахте заканчивался известняк, ее покидали и начинали разрабатывать новый пласт. Со временем не только под городом, но и под его окрестностями появился сложный разветвленный лабиринт.

Обитатели катакомб

Значительная часть знаменитых одесских катакомб располагается под селом Нерубайское. Вход в них сейчас закрывается массивными металлическими воротами. Там во время Второй мировой войны скрывались советские партизаны. По словам Андрея Красножона, ученого, занимающегося исследованием катакомб, одна группа партизан провела в этих лабиринтах не меньше 13 месяцев.