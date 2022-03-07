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О самой первой советской электронной игре карманного формата

О самой первой советской электронной игре карманного формата (11 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: игра   интересно   ностальния   факты   фото   электронная игра   
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В 1984 году советский рекламно-информационный журнал "Новые товары" опубликовал статью о скором появлении в продаже отечественной электронной игры с жидко-кристаллическим дисплеем под названием "Ну, погоди!".

Да, это была та самая знаменитая игра, вокруг которой упорно циркулировали мифы о том, что удачливому игроку, набравшему 999 очков, в качестве приза будет продемонстрирован мультфильм.

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Та самая игра, которая несмотря на довольно высокую цену в 25 рублей, моментально сметалась с прилавков магазинов, стоило ей там только появиться.

Игра "Ну, погоди!", выпускаемая под маркой "Электроника" множеством советским предприятий и продаваемая миллионными тиражами, имела несколько вариаций, каждая из которых была репликой различных игр от компании Nintendo. Это и "Тайны океана", и "Веселый повар", и "Хоккей", и "Кот-рыболов", и почему-то крайне редко встречающийся в продаже "Космический мост".

На фоне появившегося в прессе предварительного анонса и последующего триумфального выхода этой популярной электронной игры, возникло ложное ощущение, что именно "Ну, погоди!" была самой первой отечественной электронной игрушкой карманного формата.

Однако еще в 1983 году, без рекламного анонсирования и относительно скромным тиражом была выпущена действительно первая советская электронная игра, получившая название "Автогонки" ("Электроника ИЭР-01"). У этого устройства еще не было того экрана, который использовался в "Ну, погоди" и его аналогах, а вместо него было установлено что-то вроде электронной лампы (вакуумно-люминесцентный индикатор), у которой могли загораться отдельные сегменты.

Этот индикатор и представлял собой трехполосную гоночную трассу, на которой загорающиеся зеленым цветом сегменты-огоньки выступали в роли машинок. Игроку предстояло "проехать" от нижней части экрана до верхней, не столкнувшись с другими болидами. Если это произошло, то машинка игрока возвращалась на исходную позицию.

Как и в случае с о многими другими отечественными разработками, первая советская игра "Автогонки" была хорошей копией первой в мире электронной игры Auto Race, которую еще во второй половине 70-х выпустила компания Mattel (та самая, что производила кукол Барби и знаменитые машинки Hot Wheels).


Разница между оригиналом и копией была небольшой: в заграничной версии дисплей загорался красными огоньками, и трасса в советском варианте была представлена пятью кругами, которые игрок должен был преодолеть за 99 сек (в игре Auto Race кругов было четыре).

Кстати говоря, сама игра Auto Race тоже не была оригинальной разработкой, а представляла собой творчески переработанную идею, на которую инженера компании Mattel вдохновили популярные в те годы игровые автоматы "гоночного" направления. К производству новой игрушки подключилась крупная компания, производящая процессоры для микрокалькуляторов, в результате чего и появилась первая портативная игрушка с гонками.


Ближе к началу 90-х в продаже появился конструктор, представляющий собой разобранную игру "Ну, погоди!" с двумя дополнительными экранами, чтобы при желании можно было собрать также игру "Кот-рыболов" и "Квака-задавака".

Но в начале 90-х интерес к отечественным играм начал потихоньку угасать, и эту нишу успешно занял китайский "Brick Game", который все предпочитали называть просто "Тетрисом"...

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Метки: игра   интересно   ностальния   факты   фото   электронная игра   

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37k
kalinser Час назад
"Автогонки" была у меня!
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12k
Kucher 37 минут назад
Ну насчёт "сметались" - либо преувеличение, либо не везде. В Ташкенте, в магазине "Электроника" (так и назывался), вполне себе свободно можно было купить. Да цена именно "четвертак" была. Вчера только дочке про эту игрушку рассказывал.
У нас их две штуки было. В одной Микимаус яйца ловил, в другой водолаз от спрута уворачивался. Родители хорошо зарабатывали, да я и сам с 88-го начал подрабатыаать грузчиком, стыдно было у мамы с папой деньги клянчить. Так что с деньгами вроде не бедствовали. Ну или мне так казалось. Я тогда, ещё пацан был, в старших классах учился.
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301
Kroshka 58 минут назад
первая была микимаус, а не "ну, погоди"
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