О самой первой советской электронной игре карманного формата

На фоне появившегося в прессе предварительного анонса и последующего триумфального выхода этой популярной электронной игры, возникло ложное ощущение, что именно "Ну, погоди!" была самой первой отечественной электронной игрушкой карманного формата.

Однако еще в 1983 году, без рекламного анонсирования и относительно скромным тиражом была выпущена действительно первая советская электронная игра, получившая название "Автогонки" ("Электроника ИЭР-01"). У этого устройства еще не было того экрана, который использовался в "Ну, погоди" и его аналогах, а вместо него было установлено что-то вроде электронной лампы (вакуумно-люминесцентный индикатор), у которой могли загораться отдельные сегменты.